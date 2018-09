Al rientro dalle vacanze ci vediamo belli e in forma, merito del relax e dell'abbronzatura, certo, ma c'è un modo per mantenersi così: ecco come

Finita l'estate torniamo dalle vacanze e allo specchio ci vediamo più belli, solari e in forma.

Merito dell'aria riposata e del colore che ci conferisce un aspetto più sano e sodo, certo, ma anche di quel movimento che probabilmente abbiamo fatto in più senza nemmeno accorgercene e della non sedentarietà a cui siamo costretti durante l'anno, abbinata a pranzi veloci e panini nel bar sotto l'ufficio.

Dopo un iniziale pianto di disperazione dato dalla fine delle vacanze è il momento di asciugare le lacrime e pensare a come mantenere il più a lungo possibile quell'espressione felice che avevamo nelle foto e lo stato di benessere e forma fisica raggiunto in vista della prova costume.

Vi spieghiamo come riuscirci, basta seguire questi 4 buoni propositi.

(Continua sotto la foto)

Analizzate i comportamenti sbagliati

Per capire perché alla fine di ogni inverno vi ritrovate coi quei soliti chili in più, fate il punto su quelle che sono le occasioni più frequenti in cui avete assunto comportamenti alimentari sbagliati.

Forse a metà pomeriggio vi divorereste anche il tavolo e quindi entrate nel primo panificio che offre focaccia a volontà? O magari sono le brioches che vi concedete al bar ogni mattina? O la birra a cui non rinunciate quando finite la giornata?

Riflettete sulle azioni da modificare e sulle alternative che potreste adottare.

Costruite una tabella da seguire

Per seguire uno stile di vita che vi permetta di perdere peso e rimanere sereni, potreste farvi aiutare da una tabella costruita ad hoc per la vostra quotidianità.

Segnate i momenti dedicati allo sport, i piatti da cucinare, gli alimenti da comprare e concedetevi anche qualche sgarro nel week end o quando sapete di avere delle occasioni.

Meglio ancora se riuscirete a farvi seguire da un professionista che sappia darvi la giusta motivazione.

Trovate un compagno di buoni propositi

Se siete allergici all’attività sportiva potreste aiutarvi trasformando questo momento in qualcosa di divertente.

Fatevi spalleggiare da un’amica nella vostra stessa situazione: sarà il vostro appuntamento settimanale e un'occasione per vedersi.

In questo modo il vostro cervello registrerà il momento sport come associato a qualcosa di piacevole e vi indurrà ad aspettarlo con impazienza.



Usate la bilancia con moderazione

Si dice che il peggiore dei nemici è meglio farselo amico.

Questo è quello che dovete fare con quell’aggeggio che segna quei numeri tanto fastidiosi.

Non pesatevi ogni giorno, non vi serve accanirvi, per verificare la funzionalità della dieta basatevi piuttosto sulla percezione del vostro corpo e dell’energia che aumenta.

La bilancia potrete utilizzarla una volta alla settimana per toccare con mano i progressi e concedervi un auto regalo per gratificarvi.