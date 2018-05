Prima che il corpo, per la remise en forme va allenata la mente: ecco come rendere la prova costume la cosa più facile e indolore che ci sia

La prova costume è alle porte e crea più ansia dell’esame della maturità.

Prima di allenare il corpo alle remise en forme, però, va preparata la mente. È la psiche che governa tutto quindi i primi esercizi da fare sono quelli mentali.

Dunque, ecco le 10 cose che dovete mettervi in testa prima di rimettervi in forma.

Rassegnatevi: è giunta l’ora

Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate in palestra. L’ora fatidica del rimettersi in forma smagliante (possibilmente senza smagliature) è giunta.

Per non arrivare sotto all’ombrellone più che in forma informi, rassegnatevi e incominciate ad abbracciare l’ottica della dieta e del movimento fisico.

Un mostro a due teste da combattere fino all'ultimo sangue. Anzi: fino all'ultimo grasso.

Rimettete le pile alla bilancia

L’altro mostro pronto a divorarvi il buonumore mettendo nero su bianco quello che avete divorato il giorno prima è la bilancia.

Vera serpe in seno, tenerla in casa è una pratica masochista ma anche inevitabile quando si anela a una forma fisica se non da 10 e lode almeno da sei meno meno.

Rimettetele dunque le pile e fatevela amica.

Non andate al ristorante per un po’

Quando si cerca di dimagrire, non c’è tormento peggiore dell’andare al ristorante.

Il menù sembra sempre uscito dalla Sagra della frittella impanata nel burro e tutti attorno a voi si ingozzano di ogni prelibatezza ipercalorica che vi butterà giù l’umore.

Potete resistere e mangiare solo un’insalatina ma allora perché andare al ristorante e pagarla 18 euro?

Non guardate film ambientati al mare né Baywatch, ecco

Se vi sentite fuori forma, vedrete tutti super in forma.

Dalla panettiera al benzinaio, dall’igienista dentale alla cartomante, tutto il mondo vi sembrerà scolpito da Canova.

Tutti tranne voi, scelti semmai come soggetto da Botero.

Ma sappiate che la vostra è una visione distopica: vedere gli altri con una forma fisica eccellente è uno scherzetto che vi fa la vostra psiche per invogliarvi a perdere peso.

Dunque non guardate film ambientati al mare o serie tv del tipo Baywatch: lì sì che i fisici sono da urlo (e non di Munch), modellati ad arte secondo il canone estetico non classico ma striminzitissimo di oggigiorno.

La vostra visione distopica vi implora di spegnere subito la TV, per carità!

Guardate le curve delle attrici curvy e siatene sollevate

Non c’è modo migliore per tirarsi su di morale della vecchia legge del “mal comune, mezzo gaudio”.

Per trasformare quel “mal comune” in un bene comune, provate a soffermarvi sulle tante, tantissime bellezze di oggigiorno che hanno detto no al canone striminzito e denutrito di oggi, guardando ancora al sano e giunonico canone di beltà cinquecentesca - e poi anni Cinquanta - fatta di curve burrose.

Non rinunciate ai piaceri della tavola sempre, sempre, sempre

Anche se si è a dieta, il corpo va nutrito e pure la mente.

Concedete a entrambi strappi alla regola, donando loro cibi ipercalorici e sfizi che ridono a crepapelle se sentono cose tipo “fat free”.

Una volta ogni tanto sgarrare fa bene al corpo ma anche e soprattutto allo spirito.

E quando fa bene allo spirito, scongiura le rughe, quindi in una maniera o nell’altra mangiare calorico vi renderà più belle.

Scoprite i trucchi per vestirsi camuffando un po’ la silhouette

Si può giocare d’astuzia anziché di addominali.

Basta un po’ di sagacia nel vestirsi e il risultato sarà a prova di abbonamento in palestra.

Se siete i furbetti del cartellino del gym center (ossia obliterate ma poi ve ne andate a casa anziché fare il tapis roulant), prima di rincasare passate in un negozio di vestiti e procuratevi i capi must per un outfit che camuffi al meglio la vostra silhouette.

La forma a pera ne ha uno, quella a triangolo un altro e via dicendo: basta trovare l’escamotage fashion che più si adatta al vostro corpo et voilà.

Ingegnatevi per camuffare la silhouette perfino in spiaggia

La pratica di camouflage di cui sopra può essere messa in pratica anche per il sotto, ossia l’underwear e il beachwear.

Esistono costumi altamente performanti che modellano attraverso bustini, placche e diavolerie tecnologiche che vi strizzeranno a dovere la ciccia nei punti giusti, facendola strabordare dove è necessario e limandola invece dove non andrebbe sfoggiata.

Oltre ai bikini e ai costumi interi modellanti e dimagranti, anche i parei, le gonnelline e gli abitini stile sahariane vi aiuteranno a mandare i rotolini in vacanza.

Per conto loro, non con voi.

Defollowate tutti i food blogger che seguite su Instagram

Peggio che andare al ristorante e vedere i cibi super wow nei piatti c’è solo il vederli su Instagram.

Con i filtri migliorativi l’effetto sarà ancora più da stella Michelin quindi defollowate per tutto il periodo d’allenamento à la Rocky i food blogger, le amiche cuoche sopraffine e le nonne ipertecnologiche che postano lasagne e impepate di cozze in tempo reale.

Fate decluttering nella dispensa

Le pulizie di Primavera in casa vanno di pari passo alla rimessa in forma da prova costume e al decluttering di frigo e dispensa.

Il decluttering è una pratica svedese che consiste nel liberarsi di tutto ciò che è superfluo, tenendo solamente il minimo indispensabile.

Fate in modo tale che l’indispensabile nella dispensa diventi l’acqua, le verdure e i cibi magri per un po’ di tempo.

Altrimenti fregatevene altamente e optate per la muta da sub.