Siete (troppo) ansiosi? Vedete problemi dove non ci sono e faticate a trovare la calma o soluzioni semplici? Ecco i 4 campanelli delle persone ansiose

L’ansia viene scomodata moltissimo nel linguaggio comune e viene nominata talmente tanto che spesso ci si chiede se alla fine siamo tutti un po’ ansiosi.

D'altra parte, avere momenti in cui c’è Ansia vicino a noi ci dice che abbiamo un buon funzionamento.

Questa emozione infatti è estremamente utile per avvisarci che c’è un pericolo all’orizzonte, ci prepara alla reazione e permette di dare il meglio di sé in quella situazione.

Se però pensate di far colazione ogni mattina con caffè e ansia, vi spieghiamo quali segnali vi faranno capire se è arrivato il momento di abbassare il vostro livello d'ansia e come fare per riuscirci.



Vedete pericolo ovunque



Se vedete il pericolo ovunque - anche dove non esiste - siete decisamente nel pieno dell’ansia.

Quando ci sono situazioni, cose o persone che vi fanno scattare un segnale di allarme provate a cogliere dati di realtà: tutti vedono quel pericolo o è solo una vostra percezione?

Rispondete a questa domanda e cercate di descrivere la situazione in modo oggettivo.

Le rinunce per paura



Chi percepisce di essere spesso in pericolo si trova a rinunciare a quelle situazioni che allontanano dalla propria zona di comfort per paura di ciò che potrà accadere.

Se vi riconoscete in questa descrizione e state pensando alle occasioni che avete perso è il momento di prendere in mano la vostra vita e affrontare i vostri timori.

Aggirare le situazioni non vi porterà a nulla di buono: rinforzerete il comportamento di evitamento e continuerete il circolo vizioso e dannoso.

La negatività

Le persone ansiose nutrono spesso pensieri negativi.

Andrà male, Non sono in grado, Mi giudicheranno, Rideranno di me sono solo alcuni dei pensieri più comuni.

Ricordate che la qualità dei pensieri influenza in modo importante la nostra vita quindi attenzione a dare troppa voce alla negatività.



Il controllo sul futuro



Un tratto tipico delle persone ansiose è la pretesa di avere il controllo delle situazioni e del futuro.

Mettetevi l’anima in pace, non potete avere nessun controllo su ciò che non è ancora accaduto, alcuni eventi sono del tutto imprevedibili e non ci sarà mai la certezza che andrà tutto come previsto.

La resistenza al cambiamento o la paura del fallimento sono i due elementi che possono crearci più dolore.

Lasciate andare e starete meglio.