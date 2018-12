Se vi è capitato di non riuscire a dormire in notti apparentemente spensierate, sappiate che ci possono essere diversi motivi. Vi spieghiamo quali

Ci sono notti in cui è molto difficile riposare.

Non sappiamo perché non ci addormentiamo o ci sono risvegli notturni che non ci permettono di riposare bene.

Solitamente diamo la colpa ai troppi pensieri che sono nella nostra mente e affollano anche le ore notturne e sicuramente una bella fetta di responsabilità ce l’hanno eccome.

Tuttavia ci sono altri motivi per cui potremmo tenere gli occhi sbarrati, vi diciamo quali sono.

L’ormone dello stress

Quando il cortisolo, l’ormone dello stress, si alza noi ci sentiamo nervosi e affaticati.

Di conseguenza la notte diventa un tempo da sfruttare e la nostra mente rimane sveglia perché siamo portati naturalmente a cercare soluzioni ai nostri problemi.

D'altronde la notte porta consiglio, no?

Non contate le pecore!

Se nelle notti insonni il vostro passatempo diventa contare le pecore sappiate che state lavorando nella direzione sbagliata.

Contare presuppone un’attivazione cognitiva e quindi non fa altro che svegliare ancora di più il nostro cervello e a rimandare il momento di dormire.

Se volete addormentarvi concentratevi sul vostro respiro stando attenti a visualizzare l’addome che si gonfia e si sgonfia.

L'insonnia da ansia del giorno dopo

Quante volte vi è successo di non riuscire a dormire per l’ansia di qualcosa che accadrà il giorno dopo?

L’ansia è un’emozione fortemente attivante che tiene svegli e non permette di perdere il controllo.

Se volete lasciarla andare-almeno di notte-provate a usare l’immaginazione.

Immaginate una situazione o una storia che vi riguarda in cui visualizzate persone, paesaggi e momento per momento quello che avviene, concilia il sonno e migliora l’umore al risveglio.

L'insonnia da "prima notte"

Si chiama effetto prima notte ed è quell’insonnia che ci viene a trovare quando dormiamo per la prima volta in un nuovo ambiente.

In pratica l’emisfero cerebrale sinistro ci tiene svegli per poter affrontare ogni eventuale pericolo del nuovo ambiente.

La stessa dinamica può verificarsi anche a casa propria non a causa dell’ambiente ma di una nuova situazione da affrontare che percepiamo piena di pericoli e che ci tiene svegli per non arrivare impreparati.