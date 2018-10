Se avete paura di parlare in pubblico potreste sentire vergogna o imbarazzo alla sola idea di prendere la parola: ecco da dove arriva e come superarla

Dovete parlare in pubblico e i sintomi sono sempre gli stessi: il cuore batte veloce, le mani sudano, le gambe si muovono nervosamente.

Non c’è bisogno di immaginare discorsi davanti a un pubblico numeroso, a volte ci arrivano segnali di disagio anche quando si deve prendere la parola in una riunione o in un luogo dove sapremo che avremo gli occhi addosso.

Dietro questa paura si cela un fenomeno chiamato ansia sociale.

Vi spieghiamo da dove proviene e quali sono i passi per sconfiggere la paura di parlare in pubblico.

(Continua sotto la foto)

Perché si ha paura di parlare in pubblico

La paura di parlare in pubblico potrebbe derivare da un disturbo d’ansia sociale.

L’ansia sociale si sperimenta ogni volta che c’è una marcata paura di essere sottoposti al giudizio delle persone, di mostrarsi imbarazzati e di essere giudicati incapaci.

Prendere la parola in pubblico potrebbe essere una tipica situazione in cui si sperimentano questi sentimenti, ecco perché alcune persone evitano direttamente di parlare.

Da cosa dipende

Sentimenti di imbarazzo, paura a esprimersi o a esporsi possono derivare da diversi fattori.

In prima linea troviamo l’interazione tra il nostro carattere, l’ambiente in cui siamo cresciuti e le relazioni con le nostre figure di riferimento.

Inoltre chi ha dei genitori ansiosi pare abbia una possibilità da 2 a 6 volte maggiore di sviluppare un disturbo d’ansia sociale.

Cosa fare per uperare la paura di parlare in pubblico

Chi vuole parlare in pubblico deve sviluppare fiducia in se stesso.

Per farlo, potete usare tecniche di rilassamento per imparare a concentrarsi su di sé piuttosto che sulle altre persone.

Non dovete dimostrare niente a nessuno, potete semplicemente essere e accettare eventuali errori o manifestazioni emotive.

Non credete a voi stessi?

Se vi state ripetendo frasi come Non ce la farò oppure Farò una figuraccia e tutti rideranno, non ci credete.

Sta emergendo una parte di voi insicura alla quale potrete ricordare tutte le altre volte in cui siete riusciti a fare qualcosa che vi faceva paura.



La soluzione per imparare a parlare in pubblico

Se avete una gran paura di prendere il microfono o di parlare nel bel mezzo di una riunione, semplicemente fatelo.

Le paure riescono a essere sconfitte solo affrontandole, altrimenti il rischio è quello di alimentarle.