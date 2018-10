Dal 7 al 14 ottobre tanti eventi nel cuore della città, un quartiere (tra i più cool di Milano) trasformato per l'occasione e un Franciacorta Day per veri wine lovers

Dopo gli stilisti, i designer e tutto il corollario di appassionati di moda, arredamento e nuove tendenze, Milano dedica un'intera settimana anche agli amanti del vino con la prima edizione di Milano Wine Week.

Un invito a brindare rivolto a tutti coloro che amano lasciarsi coinvolgere dall'esperienza della degustazione, nonché una vetrina esclusiva sul mondo del vino che si prepara ad essere scoperto in tutte le sue molteplici espressioni.

Tra palazzi, quartieri e ristoranti, enoteche e wine bar, sono tanti gli appuntamenti in programma dal 7 al 14 ottobre.



Protagonista della settimana del vino milanese, il Franciacorta: in città il quartiere di Brera-Garibaldi-Solferino si trasformerà nel Franciacorta Wine District. Giovedì 11 ottobre andrà in scena il Franciacorta Day, un'intera giornata dedicata alle bollicine sinonimo dell'eccellenza italiana.



Dal Franciacorta Day agli altri eventi in programma nel Franciacorta Wine District

Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere a Milano nella settimana del vino… aspettando, chissà, l’occasione di organizzare una gita fuori porta lungo La Strada del vino Franciacorta, in un territorio che è tra i più belli e poetici d'Italia.





Franciacorta Day, Giovedì 11 Ottobre

Nella stessa giornata Franciacorta propone due eventi:

Festival Franciacorta: a Palazzo Bovara la possibilità di incontrare 40 produttori franciacortini presenti con banchi d’assaggio e degustazioni (dalle 15.00 alle 17.30 Ingresso riservato a stampa e operatori / dalle 17.30 alle 20.00 Apertura al pubblico).

Franciacorta Stories: dalle 19.30 alle 22.30 nei piani del palazzo di Brian & Barry (Piazza San Babila), Franciacorta racconta i diversi volti del suo territorio attraverso cinque temi e tanti vini in degustazione sui diversi piani del megastore. Tra i grandi protagonisti in scena, il SATÈN, un vino prodotto esclusivamente in Franciacorta che grazie alle sue caratteristiche uniche e inconfondibili spicca su tutti gli altri per la raffinatezza del suo perlage finissimo e persistente, quasi cremoso. Accanto al Satèn, altro tema sarà le PICCOLE AZIENDE, veri e propri gioielli da scoprire. Un omaggio speciale alle DONNE DEL VINO: una ricchezza inestimabile e una risorsa preziosissima per lo sviluppo di tutto il territorio; così come ai GIOVANI PRODUTTORI, il futuro della Franciacorta. Nell’area dedicata alle CANTINE STORICHE, spazio ai pionieri che per primi hanno creato un vino a metodo classico senza precedenti.

(Festival Franciacorta € 25.00 - Franciacorta Stories € 20.00 - biglietto cumulativo Franciacorta Day € 35.00)







Franciacorta Wine District, dal 7 al 14 Ottobre

Per tutta la Milano Wine Week, il Franciacorta Wine District nel quartiere di Brera invita tutti a degustare e scoprire la versatilità delle bollicine franciacortine. Tutte le mattine al Senato Caffè del Senato Hotel Milano - unico Franciacorta Bar urbano al mondo - propone di cominciare la giornata in modo spumeggiante con un calice di Franciacorta a scelta dalla carta dedicata, abbinato all'esclusivo Salmone Coda Nera Riserva, oltre che al buffet dolce e salato.

Franciacorta Masterclass a Palazzo Bovara, due appuntamenti:

Martedì 9 ottobre alle ore 19.00 FRANCIACORTA DOSAGGIO ZERO, diverse interpretazioni della tipologia che meglio racconta il terroir Franciacorta

Sabato 13 ottobre alle ore 17.00 SATÈN, UNICITÀ IN FRANCIACORTA Degustazione della tipologia più elegante e morbida prodotta esclusivamente in Franciacorta

(Prezzo: Masterclass € 15.00)

Per gli eventi è obbligatoria la prevendita.

Info e ticket disponibili QUI