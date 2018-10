Sono stati individuati i 10 fattori più comuni che scatenano maggiormente il mal di testa. Ci sono perfino il troppo profumo, il gelato e… il sesso!

Tra i malesseri più comuni e più fastidiosi che esistano, la corona va sicuramente al mal di testa.

Finalmente però sono stati individuati i 10 fattori comuni che lo scatenano maggiormente.

Prendete carta e penna e segnateveli tutti a caratteri cubitali, anche perché non sono consigli da bancone del bar o sentiti sotto il casco della permanente: vengono direttamente dall’Istituto Superiore di Sanità.

E una volta scoperta la causa, viene da sé il rimedio per evitarlo.



(Continua dopo la foto)

Photo by Nik Shuliahin on Unsplash

Mal di testa da weekend

Quando la tensione e gli impegni di lavoro della settimana scemano, sembra scemo dirlo eppure ecco che fa capolino il mal di testa.

Abbassando drasticamente gli ormoni dello stress, può avvenire un subitaneo rilascio dei neurotrasmettitori che provocano dapprima una contrazione e subito dopo una dilatazione dei vasi sanguigni.

Il risultato? La testa che esplode molto più che dopo l’impegnativo meeting di lavoro del lunedì.

Per combatterlo, cercate di rilassarvi gradualmente, facendovi aiutare dallo yoga, da un buon libro o da una tazza fumante di tè verde.

Photo by Grace Madeline on Unsplash

Colpa della rabbia

Se siete tipi che perdono le staffe molto facilmente, altrettanto facilmente sarete soggetti al mal di testa.

Pare infatti che l’irascibilità ci vada a braccetto.

Il motivo? I muscoli del collo si irrigidiscono al punto da provocare male alla cervicale, con conseguente mal di testa insopportabile.

Il consiglio? Se proprio non riuscite a incanalare la rabbia in un sorriso, respirate in maniera profonda per rilassare i muscoli e alleviare la tensione.

Photo by Aiony Haust on Unsplash

La postura scorretta

La posizione più comune di oggigiorno e di ogni giorno è quella seduti davanti al computer, quasi sempre erratissima nel quadro di un benessere psicofisico.

Spesso la postura sbagliata provoca un dolore che dalla nuca si irradia alle tempie, fino alla fronte e a tutto il viso.

Per combattere questo tipo di mal di testa, provate a cambiare spesso posizione, alzandovi più spesso di quanto già facciate.

Inoltre una sedia ergonomica che offra anche un adatto supporto lombare sarebbe un toccasana.

Photo by Will Li on Unsplash

Un profumo troppo intenso

Il mal di testa è anche questione di naso.

Dai deodoranti per gli ambienti ai detersivi per l’igiene della casa, sono tantissimi i prodotti che contengono sostanze chimiche responsabili dell’attivazione delle cellule nervose nasali, quelle che appunto vanno a punzecchiare l’area cerebrale deputata al mal di testa.

Provate quindi a usare prodotti naturali e a deodorare gli ambienti in maniera soft: al posto di diavolerie chimiche, optate semmai per un rametto di lavanda o una saponetta di Marsiglia per profumare gli armadi.

Photo by Ehimetalor Unuabona on Unsplash

Sbalzi di temperatura

Pare che il mal di testa sia frequentemente riconducibile all’innescamento di cambiamenti chimici ed elettrici all’interno del cervello causato proprio dalle variazioni di pressione atmosferica.

Temporale in arrivo? Umidità alle stelle? Passaggio brusco da caldo a freddo o viceversa? Mal di testa assicurato.

Provate a vestirvi in maniera adeguata rispetto alle previsioni atmosferiche. Ma soprattutto aspettate pazientemente che torni il sereno, sia fuori sia nella vostra testa dolorante.

Photo by Ethan Haddox on Unsplash

Digrignare i denti

Un altro dei super responsabili che provocano il mal di testa è il cosiddetto bruxismo.

Si tratta di quel viziaccio altamente deprecabile di digrignare i denti.

Spesso non ce ne accorgiamo perché ciò avviene soprattutto di notte, in piena incoscienza da REM.

Il risultato? La sveglia è accompagnata da un mal di testa davvero poco piacevole.

Infatti il digrignamento dentale provoca una contrazione dei muscoli deputati alla masticazione che spesso porta ad avere mal di testa.

Un dentista saprà consigliarvi al meglio, iniziandovi nei casi estremi al bite, un apparecchio ortodontico che favorisce il rilassamento dei muscoli e non permette meccanicamente di digrignare i denti.

Photo by Bethany Szentesi on Unsplash

Le luci troppo forti

Una luce troppo intensa può causare dolori lancinanti alla testa, lo sappiamo bene purtroppo.

Il motivo però non è di dominio così pubblico: le luci forti fanno innalzare i livelli di sostanze chimiche cerebrali che spesso provocano come conseguenza il male alla testa.

Da evitare come la peste quelle al neon, le luci blu degli schermi dei device tecnologici prima di dormire (causano anche insonnia) e badare bene che lo schermo di pc e tablet non generi fastidiosi riflessi, pena mal di testa quasi immediato.

Photo by Icons8 team on Unsplash

Intolleranze alimentari

L’alimentazione è una delle cause numero uno del mal di testa.

La cattiva digestione di alcuni cibi particolarmente elaborati ne provoca di fortissimi ma anche alimenti come il pesce affumicato possono avvallarne.

La tipologia che fa scaturire il male è molto soggettiva, motivo per cui bisognerebbe eliminare ciò che notiamo ci porta ad avere mal di testa anche se l’imputato in questione dovesse essere un alimento fino a prova contraria sano.

Che sia curcuma, zenzero, bacche di Goji così come i più probabili insaccati e formaggi, se la testa accusa dolori ditegli addio. Anche se ciò vi dovesse lasciare l'amaro in bocca.



Photo by Vladislav Muslakov on Unsplash

Mal di testa da sesso. No, non stiamo scherzando

Di solito è la scusa numero uno per chi non ha voglia di farlo ma la scienza ha appurato che il mal di testa è strettamente legato all’amore tra le lenzuola.

Nel momento di estasi massima, quello che coincide con l’orgasmo appunto, l’aumento della pressione sanguigna è tale che potrebbe far esplodere anche un bel mal di testa.

Ma diciamo che il gioco vale la candela…



Photo by Markus Spiske on Unsplash

Colpa del gelato. No, non stiamo scherzando nemmeno ora

C’è chi farebbe a meno del sesso ma mai e poi mai del gelato.

Eppure chiunque abbia mangiato con ingordigia almeno un gelato nella vita sa bene che la fretta nel gustarlo può provocare quello che viene proprio definito “mal di testa da gelato”.

A contatto con il palato e la parte posteriore della gola, qualsiasi bibita o cibo solido molto freddo può infatti provocare quell’acutissimo nonché fastidiosissimo dolore alla fronte.

Il consiglio è di gustare lentamente ghiaccioli, coppette e coni gelato. O aspettare con pazienza che passi (tanto dura solamente qualche secondo) per poi tornare a godersi appieno la mega coppa di cioccolato e stracciatella.