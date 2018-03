Dal nome LEGO al perché gli omini sono gialli e hanno la testa bucata, ecco 10 curiosità sui mattoncini a incastro che nel 2018 compiono 60 anni

I LEGO spengono sessanta candeline ma, nonostante tutte queste Primavere, sono eterni giovani che mai invecchieranno.

Ciò cui più anelava Dorian Gray, la giovinezza sempiterna, è riuscito a costruirsela Ole Kirk Kristiansen, l’imprenditore danese che il 28 gennaio 1958 depositò il brevetto dei mattoncini a incastro entrando per sempre nelle vite dei suoi giovanissimi clienti.

Nei cuori di ogni bambino - così come in quelli di ogni ex bambino (quindi di tutti) - quell’uomo vivrà in eterno. E senza nemmeno aver dovuto vendere l’anima al diavolo.

La sua fortuna se l’è costruita da sé, pietra su pietra, mattoncino su mattoncino.

Augurando ai LEGO altri 100 di questi anni, ecco 10 cose che forse non sapete sul magico mondo a incastro abitato dagli omini gialli.

Cosa significa il nome LEGO

La parola lego in latino significa "io studio" e anche "io metto insieme".

Ma ciò non c’entra con il nome LEGO che, invece, deriva dal danese "leg godt" (ossia "gioca bene") e fu scelta nel 1934 dal fondatore dell’azienda, Ole Kirk Kristiansen.

Costui incominciò a costruire giocattoli per bambini dopo essere stato licenziato dall’azienda in cui lavorava.

Dopo pochi anni, accumulò talmente tanta ricchezza che avrebbe potuto comprare l’azienda che l’aveva licenziato e giocarci, esattamente come i comuni mortali giocano con i LEGO.

I suoi primi esperimenti da giocattolaio prediligevano giochi a incastro ricavati dagli scarti del legno poiché non poteva permettersi di acquistare materia prima di qualità.

Perché gli omini LEGO hanno la testa bucata?

Il motivo è semplicemente geniale: perché se un bambino dovesse inavvertitamente ingoiare un omino LEGO, il buco sopra la testa trasformerebbe l’oggetto estraneo in un tubo, permettendo al malcapitato di continuare a respirare.

Con questo non significa che si debba dare ai propri figli cornflakes e omini LEGO a colazione: bisogna stare sempre molto attenti, onde evitare che mattoncini, omini e pezzi vari possano essere inghiottiti!

Perché gli omini LEGO sono gialli?

Il sito della casa madre dichiara di aver scelto «il colore giallo per evitare di assegnare un'etnicità particolare ai set».

La scelta di questo colore neutro in cui qualsiasi bambino o young adult si può rispecchiare è la stessa per cui ha optato l’altro padre putativo di omini gialli celeberrimi, forse secondi solo ai LEGO. Stiamo parlando di Matt Groening e dei suoi Frankenstein gialli, i Simpson.

Ma anche gli emoticon come prima alternativa, prima della personalizzazione dei colori della pelle e dei capelli, sono nati in giallo, non a caso.

Come erano i primi omini LEGO



L’Adamo ed Eva degli omini LEGO, ossia i primissimi omini nati da Padre Ole Kirk Kristiansen, in realtà erano indistintamente o due Adamo o due Eva: le prime minifigures non avevano né espressioni facciali, né braccia, né gambe movibili ed erano indeterminate tra fattezze maschili o femminili.

Dei no-gender antelitteram, insomma.

I primi omini sapiens hanno poi rovinato tutto, differenziando anche il mattoncino in Yin e Yang. Del resto un gioco che si basa sull’incastro non poteva esimersi dal farlo.

Una passione da dare i numeri

Quella per i LEGO può diventare una vera e propria malattia, lo sanno bene quei maniaci collezionisti per cui sono rimaste solamente le cure palliative. Per darvi un’idea di quanti legofili ci sono al mondo, ecco qualche numero che vi farà strabuzzare gli occhi:

- ogni anno vengono prodotti 19 miliardi di mattoncini;

- soltanto negli Stati Uniti, annualmente vengono lanciati 130 nuovi set LEGO;

- in media, nel mondo, vengono venduti sette set LEGO al secondo;

- solo 18 pezzi risultano in media difettosi su ogni milione;

- sei mattoncini LEGO possono combinarsi in ben 915 milioni di modi;

- il più grande set in commercio è quello che riproduce il Taj Mahal: si tratta di 5.922 pezzi;

- è teoricamente dimostrato che se si costruisce una colonna con 40 miliardi di mattoncini LEGO si raggiunge la Luna.





Una Home Sweet Home di LEGO

Se si chiamano mattoncini, vorrà ben dire che ci si può costruire una casa.

Così deve avere pensato colui che nel 2009 decise di investire nel mattone. E che mattone! Ben 3 milioni e 300mila pezzi LEGO per costruire una casa a grandezza naturale.

La torre LEGO più alta del mondo



L’Italia deteneva non solo il record della torre più storta del mondo ma anche quello della LEGO Tower più alta.

Nel 2015 (Anno Expo Domini) fu costruita a Milano, non accanto al Pirellone (per non farlo sfigurare) bensì nel cortile della Fabbrica del Vapore.

580mila mattoncini per un’altezza di ben 35,05 metri. Ancora un po’ e si sarebbe dimostrato anche empiricamente che con tot mattoncini si arriva alla Luna.

Purtroppo per noi, nel 2017 Israele ci ha strappato lo scettro fatto di mattoncini LEGO, costruendo una torre più alta di un paio di metri a Tel Aviv.

Benvenuti a Legoland

Legoland è la catena di parchi a tema LEGO che ha sette sedi sparse in quasi tutto il globo terraqueo.

La più vicina a noi è quella di Günzburg, in Germania. Altre due si trovano in Europa (in Danimarca e Inghilterra), due negli Usa, una in Malesia e un'altra negli Emirati Arabi.

Il metodo di lavoro by LEGO, per un risultato da Oscar

C’è anche una metodologia di lavoro di gruppo ispirata ai celebri mattoncini. Si chiama LEGO Serious Play e viene adottata da società di tutto rispetto come la Nasa e Microsoft.

E i cosiddetti facilitatori, ossia le figure che dirigono i gruppi in cui si operano scelte con i mattoncini, non aiutano soltanto a risolvere problemi lavorativi ma addirittura riescono a migliorare la reputazione e la crescita personale di tutti i membri del team. Persino la gestione della vita di coppia e la nascita di un figlio sono temi affrontabili attraverso l’incastro di mattoncini LEGO, secondo il metodo LEGO Serious Play.

Sempre nell'ambito work, dopo la consegna dei Premi Oscar 2015 ai vincitori, vennero offerte anche delle statuette fatte di brick LEGO per premiare coloro che si sono distinti nel lavoro (in questo caso nel lavoro dello showbiz).

Il più grande produttore al mondo di pneumatici

Ebbene sì: la circolazione a Legocity si muove all’impazzata, motivo per cui la casa automobilistica che produce più pneumatici al mondo è proprio la LEGO.

Le mini-gomme prodotte per le ruote delle macchinine LEGO piazzano il marchiosul podio, al numero uno di questo settore.