Leggere fa bene, visitare una mostra o imparare a dipingere rende felici: ecco perché cultura e creatività sono i migliori strumenti per vivere bene

Cultura e creatività sono due alleati del nostro benessere: la prima permette di aprire la mente e sviluppare senso critico, la seconda libera le emozioni senza aver bisogno di parlare.

Leggere un libro, andare a visitare una mostra o prendere la macchina per una gita fuoriporta alla scoperta degli angoli nascosti appena fuori dal nostro raggio d'azione quotidiano, sono attività che migliorano lo spirito e rendono più felici.



Questo perché forniscono nuovi stimoli al nostro cervello che li usa per tenersi in forma.



La cultura fa così bene che c'è anche chi ha pensato di portarla a domicilio come cibo (per l'anima): iscrivendosi tramite abbonamento a Hoppìpolla si riceve ogni mese una box contenente oggetti di design, libri e progetti creativi innovativi.

Vi spieghiamo perché cultura e creatività rendono migliori voi e la vostra vita.

(Continua sotto la foto)



Migliorano l’umore

Lo conferma uno studio della Norwegian University of Science and Tecnology di Trondheim che spiega che guardare un’opera d’arte migliora l’umore e riduce in modo significativo ansia e depressione.

Visitare una mostra è quindi un modo economico e alla portata di tutti per sentirsi meglio.



Riducono lo stress

La creatività allontana le preoccupazioni e interrompe il loop di pensieri negativi che spesso ci vengono a trovare e sembrano non volerci lasciare.

La presa di distanze avviene grazie a una maggiore concentrazione sul presente e sull’oggetto che stiamo creando.

Può essere un diario, un libro, un quadro, un disegno o qualsiasi cosa che permetta di esprimerci.

Aprono la mente

La parola cultura deriva dal latino colere ovvero coltivare.

Possiamo collegare questo significato con la voglia di scoprire, di conoscere, di coltivare una curiosità sana che porta ad aprire la mente e a guardare oltre.

La cultura rende meno soli, le opere dei più grandi pittori parlano di emozioni legate alle nostre vite che non sembrano più sentimenti esclusivi alla nostra condizione ma appaiono condivisi da molti.

Aumentano la conoscenza

La cultura e la creatività ci insegnano moltissime cose.

Senza cultura sapremo solo quello che potranno trasmetterci le persone vicine a noi, se invece compriamo un libro sull’argomento che ci interessa, scopriremo gli autori che ne hanno parlato, la sua storia e daremo significato a quel fenomeno.

La creatività, allo stesso modo, crea conoscenza del nostro mondo interiore, ci porta ad avere una nuova visione delle nostre risorse e potenzialità.

L’occhio creativo con cui ci guarderemo sarà quello di un osservatore che finalmente non pronuncerà né critiche né giudizi.