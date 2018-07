Dai tappetini refrigeranti all'amaca da viaggio: ecco i gadget più belli dell'estate 2018 per cani, gatti (e amici a 4 zampe)

Italiani, popolo di santi, poeti e... amanti degli animali.



Secondo i dati del Rapporto Assalco-Zoomark 2017 nel nostro paese vivono 60 milioni di animali da compagnia, in media uno per ciascun abitante e 2,3 per ogni famiglia.

Partendo da questi dati, vente-privee, sito pioniere e leader delle vendite-evento online, ha coinvolto i propri clienti in un'indagine a proposito della sempre maggiore importanza riconosciuta agli animali domestici, e ha scoperto che più del 20% degli intervistati ama personalizzare giochi, collari, accessori e vestiti dei propri animali con ricami del nome del cucciolo o le iniziali - su magliette, ciotole, collari e cappottini.

D'altra parte, quello del pet è un mondo di accessori in continua crescita, e sempre più aziende propongono gadget divertenti, utili o anche solo adorabili per allietare e rinfrescare le loro giornate.

Dai giochi alle minidimore fino agli accessori glamour, ecco le proposte più belle di questa stagione per chiunque abbia un animale domestico.

Amaca per gatto

61 x 37 x 29 cm, su Amazon







Bandana refrigerante per cane



Doppia misura (S e M), su Amazon



Berretto per cani

Con visiera parasole e cinturino regolabile, su Amazon



Casetta con tenda da sole per gatti



Dimensioni esterne 92 x 71,5 x 82,2 cm , su Zooplus



Collare con papillon



1x28 cm, su Ferribiella



Ciambella morbida



60x60 cm, su Ferribella



Gioco per gatti



Con farfalla svolazzante, su Zooplus



Giubbotto salvagente per cani



Regolabile, con maniglia sul retro, su Amazon



Tracolla portacane



In lino, misura M, su Etsy



Sparapalline automatico



20 x 15 x 10 cm, su Amazon



Tappetino refrigerante



Per gatti e cani di piccola taglia, su Zooplus



Amaca coprisedile per auto



139,7 x 149,9 cm, su Amazon



T-shirt per cani



25 cm, su Ferribiella