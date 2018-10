Donne del vino e giovani produttori, piccole aziende e cantine storiche, e poi il Satèn, vera chicca del Franciacorta: ecco tutti protagonisti della prima edizione della Milano Wine Week

Dalla Franciacorta a Milano. Dai produttori direttamente ai wine lovers. Lasciato quel giardino baciato dal sole, mosso da dolci colline coltivate a vite che è la Franciacorta, le cantine del territorio sono state protagoniste di due eventi esclusivi all'interno della prima Milano Wine Week: il Festival di Franciacorta a Palazzo Bovara, e il Franciacorta Stories, andato in scena nei piani del Palazzo Brian & Barry di Piazza San Babila.

C'eravamo anche noi di grazia.it, che non ci siamo lasciate sfuggire l'occasione di incontrare i produttori di Franciacorta e brindare, ovviamente, con i loro vini DOCG.



Ecco come è andata e cosa abbiamo scoperto di questo piccolo, generoso territorio e dei suoi protagonisti.



Ma alla fine, un grande dubbio ancora ci rimane... scoprite qual è in fondo all'articolo!



Franciacorta, terra di artigiani del buon vino

Specchio di una società operosa, la Franciacorta è terra di unione e passione, di lavoro eseguito nel rispetto del territorio, di quella capacità di fare industria che non dimentica la sua dimensione artigianale.

Quasi tutti i vignaioli e i proprietari delle cantine fanno parte del Consorzio Franciacorta, nato per tutelare un vino che è l'espressione più rappresentativa del suo territorio.

«Quando si dice Franciacorta si intende la nostra etichetta DOCG, il metodo di produzione e insieme il nostro territorio», ci ha detto il Presidente del Consorzio Vittorio Moretti durante l’evento a Palazzo Bovara, spiegandoci che «i vini prodotti con metodo Franciacorta sono unici perché rispettano un disciplinare che ha regole tra le più restrittive al mondo. Siamo stati noi consorziati a fissarle, e anche se puntiamo a fare grandi numeri, da bravi artigiani del vino mettiamo sempre al primo posto la qualità del nostro vino e il rispetto della terra».

Franciacorta Day, a tu per tu con i produttori

Trovarsi a tu per tu con i rappresentanti di circa quaranta cantine, parlare con loro, degustare i loro vini DOCG… è stato un bel modo per comprendere la varietà e ricchezza della Franciacorta.



Qui nuove realtà produttive nascono al fianco di aziende storiche, le cantine più piccole convivono con le più grandi e conosciute nel mondo, le "donne del vino", al fianco degli uomini, hanno un ruolo fondamentale nella crescita del marchio.

Per raccontare i diversi volti del territorio, abbiamo lasciato parlare i suoi protagonisti

Celeste Dotti, giovane produttrice figlia d’arte, ama lo spirito di condivisione e confronto che esiste con i suoi viticoltori coetanei: «noi giovani produttori abbiamo voglia di trovarci, di parlare di problemi e soluzioni comuni. Recentemente ci siamo accorti che mancava un vocabolario di termini che ci permettesse di raccontare il vino e il nostro territorio in maniera univoca. Per questo a breve ci metteremo all’opera per realizzarne uno».

Al suo fianco, Gregorio Villa, titolare di una piccola azienda, considera la sua produzione "ridotta" una risorsa: «posso seguire in prima persona tutto il processo di produzione e gestire il rapporto con ogni mio cliente. Ho inoltre più margine d’azione e d’espressione delle differenze che, di raccolto in raccolto, caratterizzano il mio vino».

Roberta Bianchi, in rappresentanza delle tante donne del vino della Franciacorta, sottolinea che: «le donne hanno una sensibilità innata, una capacità superiore di cogliere dettagli e sfumature, sapori, profumi e odori in fase di degustazione del vino. L'altra arma vincente è quel tocco di eleganza e raffinatezza che noi donne del vino riusciamo a portare in azienda».

Punta al pieno rispetto della tradizione, con lo sguardo verso il futuro, la ricerca e lo sviluppo Riccardo Ricci Curbastro, rappresentante del tema cantine storiche: «la cura dei nostri vigneti è alla base del nostro futuro, ma sappiamo bene quanto innovare sia fondamentale per essere “i primi”. Per questo lavoriamo a stretto contatto con l’Università di Milano, che sta cercando di recuperare il vitigno autoctono bresciano denominato Erbamat che potrebbe migliorare i tempi di durata del nostro vino».

Per chiudere, ancora Vittorio Moretti, in rappresentanza dei produttori di Satèn, ci ha raccontato che «è un prodotto esclusivo della Franciacorta, dalle caratteristiche inconfondibili, unico per il suo perlage finissimo e persistente, quasi cremoso. La sua freschezza» conclude Moretti, «ricorda le sensazioni delicate della seta, a cui si ispira il suo nome».



Franciacorta stories on (the roof) top

Così i cinque temi raccontati a Palazzo Bovara e rappresentati da oltre 80 vini in degustazione, hanno poi trovato spazio tra i diversi piani del palazzo di Brian & Barry, in un divertente saliscendi dal primo livello fino al roof top.

Ed è proprio sulla bella Terrazza 12 da dove si gusta Milano dall'alto, strizzando l'occhio alla Madonnina, che calice sul tavolo ci siamo trovate a fare i conti con un dubbio amletico: con che cosa brindiamo, Satèn o Rosé?

Lasciamo a voi l'ardua sentenza.