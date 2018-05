Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e concerti, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 5 e 6 maggio.



Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra musica, eventi enogastronomici e visite culturali.

Sabato sera concerto all’Auditorium Parco della Musica della “regina” dell’indie folk americano Angel Olsen.

E se volete andare alla scoperta di alcune ville storiche di Roma non perdetevi l’appuntamento con Ville di Roma a Porte Aperte per scoprire tante curiosità e aneddoti.

Cercate qualcosa all’aria aperta? In primavera vale davvero la pena una visita al Roseto Comunale con tante meravigliose specie in fiore.

Per i goduriosi, non perdetevi l’appuntamento con Eataly Wine Festival con tante etichette da scoprire.

Sotto la foto, tutti i dettagli che vi servono.

Eataly Wine Festival

Nella bella stagione ritorna l'appuntamento con il grande festival di Eataly dedicato ad alcune tra le più rinomate e importanti denominazioni italiane: venerdì 4 e sabato 5 maggio, vi aspetterà un'area degustazione con assaggi di oltre 100 vini raccontati direttamente dai produttori.



Si potrà scegliere tra i vini alla mescita o l’acquisto di bottiglie del festival al costo di scaffale.

Ville di Roma a Porte Aperte

Turismo Culturale Italiano ha programmato, fino al 31 maggio, la VII edizione di “Ville di Roma a Porte Aperte”. L’evento prevede l’apertura straordinaria con visite guidate delle ville romane e dei loro giardini, spesso privati e solitamente chiusi al pubblico. Si potrà andare alla scoperta di un patrimonio storico, artistico e architettonico spesso sconosciuto ai non addetti ai lavori.



Un paesaggio culturale formato da autentici gioielli che rappresentano il frutto della grande cultura umanistica, la straordinaria ricerca architettonica e la sperimentazione di nuove forme dell’arte dei giardini operata nei secoli da artisti e architetti. Sabato ore 10.30 in programma gli Horti Sallustiani (apertura straordinaria) e domenica ore 10.30 Villa Giulia. Alle ore 17.00 gli Horti Farnesiani.

90s Rave all’Ex Dogana

Il momento in cui Mark Renton, protagonista di Trainspotting, incontra la studentessa Diane in discoteca mentre in sottofondo passano le hit dance dell'epoca 90s non lo dimenticheremo mai.



Immaginate questo locale svilupparsi su due diversi stage musicali. Immaginate il primo Richie Hawtin, Underworld, The Prodigy, Orbital e Culture Beat. I primissimi Chemical Brothers, Future Sound of London, Moby, il tutto alternato con perle rare e hit d'annata di chi quegli anni li ha vissuti dietro la consolle. Sabato, Ex Dogana, Via dello Scalo San Lorenzo, 10.

Apertura del Roseto Comunale

Ai piedi dell’Aventino, in primavera, si aprono i cancelli di uno dei giardini più romantici di Roma: finalmente è tornato al pubblico il Roseto comunale e vi aspetteranno più di mille specie di rose in un trionfo di colori e profumi che rendono ancora più prezioso un posto che per natura e collocazione è già magico.



Da qui, infatti, si può godere di una splendida vista sul Circo Massimo e sul Palatino dimenticandosi il traffico cittadino. Fino al 17 giugno sarà aperto anche la domenica e i giorni festivi dalle 8.30 alle 19.30 (ad eccezione del 19 maggio). Roseto Comunale, Via di Valle Murcia 6; ingresso gratuito. Per tutte le info www.comune.roma.it.

Terry O’Neill in mostra al Vittoriano



Il Complesso del Vittoriano – Ala Brasini ospita (fino al 20 maggio) un’interessante retrospettiva dedicata al fotografo britannico Terry O’Neill con ritratti iconici che raccontano un’epoca attraverso i volti dei miti del cinema, della musica, della moda, della politica e dello sport.



Nei suoi cinquant’anni di carriera O’Neill ha realizzato ritratti come quello di Frank Sinatra, Elvis Presley, Elton John, Bono Vox, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Ava Gadner fino a Marlene Dietrich.



Tra gli oltre 50 scatti, una sezione è interamente dedicata a una delle più poliedriche figure dello star system mondiale, icona dandy di stile che ha fortemente influenzato la percezione dell’arte e il mondo della moda: David Bowie. Biglietto intero 8 euro.

Mostra Magnum Manifesto all’Ara Pacis

Al museo dell’Ara Pacis va in scena la mostra fotografica Magnum Manifesto in cui le immagini celebri e i grandi reportage dei suoi autori permettono di comprendere in che modo e perché questa agenzia fotografica sia diventata diversa, unica e leggendaria.



Dal reportage sui lavoratori immigrati negli USA, realizzato da Eve Arnold negli anni Cinquanta, ai ritratti di “famiglia”, teneri e intimi, di Elliott Erwitt; dalle celebri immagini degli zingari di Josef Koudelka, fino alla toccante serie realizzata nel 1968 da Paul Fusco sul "Funeral Train", il treno che trasportò la salma di Robert Kennedy nel suo ultimo viaggio verso il cimitero di Arlington, attraversando un’America sconvolta e dolente.



E ancora, le serie più recenti dei nuovi autori di Magnum: dalla “Spagna Occulta” di Cristina Garcia Rodero, alle osservazioni antropologiche, sotto forma di fotografie, realizzate nel mondo da Martin Parr; dalla cruda attualità del Sud America documentato da Jérôme Sessini, fino al Mar Mediterraneo, tenebroso e incerto nelle notti dei migranti, fotografato da Paolo Pellegrin.



Il curatore, Clément Chéroux ha selezionato una serie di documenti rari e inediti, immagini di grande valore storico e nuove realizzazioni, per illustrare come Magnum Photos debba la sua eccellenza alla capacità dei fotografi di fondere arte e giornalismo, creazione personale e testimonianza del reale, verificando come il “fattore Magnum” continui a esistere e a rinnovare continuamente il proprio stile. Biglietto intero 11 euro.





Turner al Chiostro del Bramante

Il Chiostro del Bramante, per la prima volta, ospita una raccolta di opere esclusive dell’artista inglese Joseph Mallord William Turner (fino al 26 agosto). Una collezione unica conservata presso la Tate Britain di Londra tra ricordi di viaggi, emozioni e frammenti di paesaggi visti durante i suoi soggiorni all’estero. Era infatti abitudine dell’artista lavorare sei mesi all’aria aperta durante la bella stagione e solo in inverno chiudersi nel suo studio per riportare su tela i ricordi di ciò che aveva osservato dal vivo.



Più di 90 opere d’arte, tra schizzi, studi, acquerelli, disegni e una selezione di olii mai giunti insieme in Italia, caratterizzano il percorso espositivo della grande mostra Turner. Opere della Tate dedicata al celebre e rinomato maestro dell’acquerello che con la sua pittura ha influenzato più di una generazione di artisti, quali Claude Monet, Caspar David Friedrich, Vincent Van Gogh, Edgar Degas, Paul Klee, Franz Marc, Wassily Kandinsky, Gustav Klimt, Mark Rothko. Natura e romanticismo si fondono nella raffigurazione perfetta del sublime e nella contemplazione di una forza inarrestabile, quasi misteriosa, che andava rievocata per rispondere al bisogno dell’artista di ricercare un linguaggio in constante evoluzione che anticipasse i tempi e le mode artistiche. Biglietto intero 14 euro.





Mostra di Monet al Vittoriano

Continua il grande successo della mostra di Monet al Complesso del Vittoriano - Ala Brasini prorogata fino al 3 giugno: in esposizione 60 opere del padre dell’Impressionismo provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi. Monet trasformò la pittura en plein air in rituale di vita e - tra la luce assoluta e la pioggia fitta, tra le minime variazioni atmosferiche e l’impero del sole - riuscì a tramutare i colori in tocchi purissimi di energia, riuscendo nelle sue tele a dissolvere l’unità razionale della natura in un flusso indistinto, effimero eppure abbagliante.



Il percorso espositivo rende conto, oltre che dell’evoluzione della carriera di Monet, anche delle sue molteplici sfaccettature, restituendo la ricchezza artistica della sua produzione. Dalle celebri caricature della fine degli anni 50 dell’800 ai paesaggi rurali e urbani di Londra, Parigi, Vétheuil, Pourville - e delle sue tante dimore; dai ritratti dei figli alle tele dedicate ai fiori del suo giardino, fino alla modernissima resa dei salici piangenti, del viale delle rose o del ponticello giapponese, e poi alle monumentali Ninfee, che deflagrano nel pulviscolo violetto e nella nebbia radiosa. Tra i capolavori in mostra: Portrait de Michel Monet bébé, Ninfee, Le Rose, Londres. Le Parlement. Reflets sur la Tamise. Biglietto intero 15 euro.

Mercato Monti

Voglia di vintage? Fate un salto al Mercato Monti in via Leonina 46 dove, sabato e domenica dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti. Ingresso libero.

Angel Olsen all’Auditorium Parco della Musica

Da molti definita come la Regina dell’indie folk americano, Angel Olsen è uno dei nomi di punta della scena indipendente USA, un'artista con uno stile influenzato tanto dal folk rock, quanto dall'indie e dall’alternative rock degli anni '90.



Oggi l’artista ha ricalibrato il suo approccio alla scrittura e alla produzione inaugurando una nuova fase artistica, più matura e consapevole. A Roma presenta Phases, una raccolta straordinaria che segna un momento di riflessione, di quiete e di intimismo dopo l’anno frenetico dell’uscita di My Woman. Sabato alle 21 in sala Petrassi.