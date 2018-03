Cosa fare a Roma il weekend di Pasqua: tra mostre, eventi e gite fuori porta, ecco dieci idee tra cui scegliere per organizzare il fine settimana

Dieci consigli per decidere cosa fare a Roma questo fine settimana tra mostre d’arte, serate in discoteca e anche un’idea per una gita fuori porta.

Al Chiostro del Bramante è in scena, per la prima volta a Roma, una mostra dedicata al pittore inglese William Turner con opere della Tate Britain.

E poi al Lanificio 159, a Pietralata, sabato ci sarà una serata con tutti i successi dance degli anni 2000 tra Gigi D’Agostino, Eiffel 65, Prezioso e molto altro.

Se in tutto questo avete voglia di fare una gita fuori porta, il Giardino di Ninfa è aperto al pubblico anche per Pasqua e Pasquetta.

Vi abbiamo incuriosito? Continuate a leggere per i dettagli.

Turner al Chiostro del Bramante

Il Chiostro del Bramante, per la prima volta, ospita una raccolta di opere esclusive dell’artista inglese Joseph Mallord William Turner (fino al 26 agosto).

Una collezione unica conservata presso la Tate Britain di Londra tra ricordi di viaggi, emozioni e frammenti di paesaggi visti durante i suoi soggiorni all’estero.

Era infatti abitudine dell’artista lavorare sei mesi all’aria aperta durante la bella stagione e solo in inverno chiudersi nel suo studio per riportare su tela i ricordi di ciò che aveva osservato dal vivo.

Più di 90 opere d’arte, tra schizzi, studi, acquerelli, disegni e una selezione di olii mai giunti insieme in Italia, caratterizzano il percorso espositivo della grande mostra Turner. Opere della Tate dedicata al celebre e rinomato maestro dell’acquerello che con la sua pittura ha influenzato più di una generazione di artisti, quali Claude Monet, Caspar David Friedrich, Vincent Van Gogh, Edgar Degas, Paul Klee, Franz Marc, Wassily Kandinsky, Gustav Klimt, Mark Rothko.

Natura e romanticismo si fondono nella raffigurazione perfetta del sublime e nella contemplazione di una forza inarrestabile, quasi misteriosa, che andava rievocata per rispondere al bisogno dell’artista di ricercare un linguaggio in constante evoluzione che anticipasse i tempi e le mode artistiche.

Biglietto intero 14 euro.

Giardino di Ninfa

Se avete voglia di fare una gita fuori porta per Pasqua o Pasquetta il giardino di Ninfa è aperto al pubblico con visite guidate di un’ora.

Per ogni informazione su date e orari consultare il sito Giardino di Ninfa, Cisterna di Latina.

Biglietto d’ingresso 15 euro. www.giardinodininfa.eu.

Voglia di dance al Lanificio 159

Eiffel 65, Prezioso, Gabry Ponte, Gigi D'Agostino, Fargetta, Corona, Billy More, French Affair: sabato sarà una serata imperdibile per gli amanti della dance anni 2000

Al Lanificio 159 di Pietralata.

Terry O’Neill in mostra al Vittoriano

Il Complesso del Vittoriano – Ala Brasini ospita (fino al 20 maggio) una interessante retrospettiva dedicata al fotografo britannico Terry O’Neill con ritratti iconici che raccontano un’epoca attraverso i volti dei miti del cinema, della musica, della moda, della politica e dello sport.

Nei suoi cinquant’anni di carriera O’Neill ha realizzato ritratti come quello di Frank Sinatra, Elvis Presley, Elton John, Bono Vox, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Ava Gadner fino a Marlene Dietrich.

Tra gli oltre 50 scatti, una sezione è interamente dedicata a una delle più poliedriche figure dello star system mondiale, icona dandy di stile che ha fortemente influenzato la percezione dell’arte e il mondo della moda: David Bowie.

Biglietto intero 8 euro.

Mercato Monti

Voglia di vintage?

Fate un salto al Mercato Monti in via Leonina 46 dove, sabato dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero.

Pasquetta all'Hotel Butterfly

Lunedì, in occasione di Pasquetta, l'Hotel Butterfly riapre le porte per una lunga giornata che inizierà alle ore 12.00 e proseguirà fino alle ore 02.00 di notte in un susseguirsi di eventi, food, giochi, intrattenimento, teatro e tante ore di musica insieme al Goa.

Nella “zona garden” dell'hotel verrà allestito un vero e proprio pic-nic di Pasquetta con 4 corner dedicati al food.

Via Guido Reni 7.

Mostra Hiroshige. Visioni dal Giappone” alle Scuderie del Quirinale

La mostra Hiroshige. Visioni dal Giappone, alle Scuderie del Quirinale, presenta una selezione di circa 230 opere appartenenti a prestigiose collezioni che provengono da Italia, Giappone e Stati Uniti e permette di ammirare il tema della natura declinato dallo stile affascinante e raffinato di Hiroshige.

Dalle più note serie di vedute quali “Cento vedute della Capitale di Edo” e “Cinquantatre Stazioni di posta del Tokaido”, alle silografie policrome di fiori insetti e animali tra le più ammirate, fino ai disegni originali ancora intatti.

Biglietto intero 19 euro.

Musei Statali Gratis

Domenica, come ogni prima del mese, i musei statali saranno gratuiti (tranne le mostre temporanee per le quali potrebbe rimanere in vigore la tariffa d’ingresso).

Ecco alcuni musei che aderiranno all’iniziativa: Colosseo e Foro Romano / Palatino, Galleria Borghese, Terme di Caracalla, Scavi di Ostia Antica, Villa D’Este a Tivoli e molti altri.

Per maggiori info: www.beniculturali.it.

The Pink Floyd Exhibition al Museo Macro

Dopo l’enorme successo di Londra, è arrivata anche in Italia The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains al museo Macro di via Nizza.

Si tratta di una retrospettiva epocale a 50 anni dalla nascita di uno dei gruppi musicali più innovativi e influenti della storia.

La mostra, grazie alle installazioni sonore a cura di Sennheiser, racconta quale fu il ruolo della band nel cruciale passaggio culturale dagli anni Sessanta in poi.

Cuore della mostra è l’attesissimo mixaggio della leggendaria performance dei Pink Floyd di Comfortably Numb al Live 8, che viene riprodotto attraverso la tecnologia AMBEO.

Biglietto intero 18 euro.

Fino al 1 luglio 2018. www.pinkfloydexhibition.com.

Mostra Magnum Manifesto all’Ara Pacis

Al museo dell’Ara Pacis va in scena la mostra fotografica Magnum Manifesto in cui le immagini celebri e i grandi reportage dei suoi autori permettono di comprendere in che modo e perché questa agenzia fotografica sia diventata diversa, unica e leggendaria.

Dal reportage sui lavoratori immigrati negli USA, realizzato da Eve Arnold negli anni Cinquanta, ai ritratti di “famiglia”, teneri e intimi, di Elliott Erwitt; dalle celebri immagini degli zingari di Josef Koudelka, fino alla toccante serie realizzata nel 1968 da Paul Fusco sul "Funeral Train", il treno che trasportò la salma di Robert Kennedy nel suo ultimo viaggio verso il cimitero di Arlington, attraversando un’America sconvolta e dolente.

E ancora, le serie più recenti dei nuovi autori di Magnum: dalla “Spagna Occulta” di Cristina Garcia Rodero, alle osservazioni antropologiche, sotto forma di fotografie, realizzate nel mondo da Martin Parr; dalla cruda attualità del Sud America documentato da Jérôme Sessini, fino al Mar Mediterraneo, tenebroso e incerto nelle notti dei migranti, fotografato da Paolo Pellegrin.

Il curatore, Clément Chéroux ha selezionato una serie di documenti rari e inediti, immagini di grande valore storico e nuove realizzazioni, per illustrare come Magnum Photos debba la sua eccellenza alla capacità dei fotografi di fondere arte e giornalismo, creazione personale e testimonianza del reale, verificando come il “fattore Magnum” continui a esistere e a rinnovare continuamente il proprio stile.

Biglietto intero 11 euro.