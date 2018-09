Tra mostre, cinema e gite fuori porta, ecco tutti gli eventi da conoscere per decidere cosa fare a Roma in questo weekend di inizio settembre



Dieci idee per decidere cosa fare a Roma questo fine settimana tra rassegne gastronomiche, eventi all’aperto e anche un tuffo indietro nella storia.

Rimandate la dieta: da venerdì a domenica non perdetevi la Sagra del Pesce Fritto da Eataly.

Se ancora non avete avuto occasione, prosegue la mostra “Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo” al Museo di Roma in Trastevere.

Se in tutto questo vi fosse venuta voglia di fare una gita fuori porta, fate un salto a Tivoli per visitare “Villa d’Este di notte”.

E poi tanta musica all’Ex Dogana con Jeff Mills, ultime proiezioni all’Arena Garbatella e un viaggio nell’Antica Roma davvero imperdibile.

Vi abbiamo incuriosito? Continuate a leggere per i dettagli.

Sagra del pesce fritto e baccalà da Eataly

Dalle alici alla paranza, dai calamari ai gamberi fino all’immancabile filetto di baccalà alla romana tra panature con farine differenti e pastelle: tutto questo e molto altro vi aspetterà da Eataly, da venerdì a domenica, alla “Sagra del pesce fritto e baccalà”.

Non mancheranno anche tanti show cooking e corsi di cucina oltre a birra artigianale, vino bollicine e musica dal vivo.

Arena Garbatella

Ultimo weekend di cinema all’aperto all’Arena Garbatella.

Venerdì in programma il film di Luca Miniero “Sono tornato” e sabato gran chiusura con “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani.

Per conoscere nel dettaglio la programmazione www.estateromana.comune.roma.it.

Piazza Benedetto Brin, orario 21.15; biglietto 6 euro.

Jeff Mills all’Ex Dogana

Dj e produttore, compositore e autore di colonne sonore: apertura col botto all’Ex Dogana venerdì sera quando salirà in consolle Jeff Mills, protagonista della scena dance degli anni 80 e della musica techno a livello mondiale.

Ex Dogana, via dello Scalo San Lorenzo, 10.

Mostra “Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo” al Museo di Roma in Trastevere

“Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo”, è una mostra fotografica e multimediale realizzata in occasione del 50° anniversario del 1968, a cura di AGI Agenzia Italia e resa possibile dalle numerose fotografie provenienti dall’archivio storico di AGI e completata con gli altrettanto numerosi prestiti messi a disposizione.

L’iniziativa nasce da un’idea di Riccardo Luna, direttore AGI e curata a quattro mani con Marco Pratellesi, condirettore dell’agenzia, e intende delineare un vero e proprio percorso nell’Italia del periodo: un racconto per immagini e video del Paese di quegli anni per rivivere, ricordare e ristudiare quella storia.

Da qui, AGI ha ricreato un archivio storico quanto più completo del ’68 attraverso le immagini simbolo dell’epoca.

Non solo occupazioni e studenti, ma anche e soprattutto la dolce vita, la vittoria dei campionati europei di calcio e le altre imprese sportive, il cinema, la vita quotidiana, la musica, la tecnologia e la moda.

Un viaggio nel tempo fra 171 immagini, tra le quali più di 60 inedite; 19 archivi setacciati in Italia e all’estero; 15 filmati originali che ricostruiscono più di 210 minuti della nostra storia di cui 12 minuti inediti; 40 prime pagine di quotidiani e riviste riprese dalle più importanti testate nazionali; e inoltre una ricercata selezione di memorabilia: un juke boxe, un ciclostile, una macchina da scrivere Valentine, la Coppa originale vinta dalla Nazionale italiana ai Campionati Europei, la maglia della nazionale italiana indossata da Tarcisio Burgnich durante la finale con la Jugoslavia, la fiaccola delle Olimpiadi di Città del Messico.

Tutti questi temi verranno raccontati attraverso la cronaca, gli usi, i costumi e le tradizioni in diverse sezioni tematiche, dando vita e facendo immergere il pubblico in questo lungo e intenso racconto nell’Italia del ’68.

Biglietto intero 7,50 euro.

Orto Botanico

In una calda giornata di sole non mancate una visita all’Orto Botanico di Trastevere (Largo Cristina di Svezia 24): un luogo magico, lontano dal caos cittadino, dove rilassarsi tra piante e fiori meravigliosi.

Dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 18.30.

Biglietto di ingresso 8 euro.

Festival Geisha Day

Fino al 16 settembre si tiene a Roma il primo evento al mondo (fuori dal Giappone) dedicato interamente alla figura e alla tradizione della geisha: il Festival itinerante “A Geisha Day”.

Direttamente dal Paese del Sol Levante, quattro donne diverse, per età ed esperienza, saranno a Roma per raccontare cosa significa essere una geisha.

Per maggiori info https://bakeagency.it/a-geisha-day-miriam-bendia/.

Planetario all’Ex Dogana

Se siete appassionati di astronomia o semplicemente volete osservare spettacolari visioni cosmiche e assistere a spiegazioni di astronomi allora questa è la meta che fa per voi.

Gli spazi dell'Ex Dogana di San Lorenzo fanno da cornice al Planetario di Roma in attesa della riapertura della sede dell’Eur.

Biglietto intero 12 euro.

Viale dello Scalo di San Lorenzo 10.

Viaggio nei Fori di Cesare e Augusto

Una passeggiata in notturna tra i Fori Imperiali: cosa c’è di più romantico?

E allora non perdetevi di rivivere la storia del Foro di Cesare e di Augusto con “Viaggi nell’antica Roma”, gli straordinari spettacoli che hanno già affascinato oltre 520 mila persone (fino all’11 novembre).

Il progetto “Viaggi nell’antica Roma” racconta il Foro di Augusto e il Foro di Cesare partendo da pietre, frammenti e colonne presenti, con l’uso di tecnologie all’avanguardia.

Gli spettatori sono accompagnati dalla voce di Piero Angela e da magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono quei luoghi così come si presentavano nell’antica Roma: una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico.

Acquisto online: http://ticket.museiincomuneroma.it/foro-di-augusto/ - http://ticket.museiincomuneroma.it/foro-di-cesare/.

Visita di Villa D’Este in notturna

Cascate, giardini, fontane, zampilli vi aspetteranno, in notturna, nella bellissima Villa d’Este a Tivoli.

Dopo il grande successo della passata edizione, continua l'appuntamento con “Villa d’Este di notte”, occasione unica per ammirare le bellezze della villa al tramonto o sotto il chiarore della luna.

Si tratta di una delle più affascinanti dimore del Rinascimento italiano da non perdere assolutamente

Per tutte le info: www.villadestetivoli.info.

Yap Rome Festival

Prosegue l’appuntamento con “YAP - Young Architects Program”, il programma di promozione e sostegno alla giovane architettura, giunto alla sua settima edizione italiana e organizzato dal MAXXI in partnership con il MoMA.

Per questa edizione il MAXXI ha scelto di ampliare il campo d’azione rivolgendosi anche al di là dei confini nazionali, unendo YAP al programma paneuropeo FAP Future Architecture Platform, la piattaforma che mette insieme 18 istituzioni che operano nel campo dell’architettura in Europa e dedicata anch’essa alla promozione di giovani talenti.

Green Gallery dello STUDIOD3R con Marcello Fantuz è il progetto ecologico, ecosostenibile, attento alla biodiversità e in contrasto con il riscaldamento climatico, vincitore di quest’anno.

Oltre all’installazione nella piazza del museo, nella Sala Carlo Scarpa una mostra racconta l’edizione 2018 attraverso i modelli dei progetti finalisti dell’edizione italiana.

Accanto a questi il racconto dell’intero universo Young Architects Program attraverso le immagini dei progetti vincitori e i finalisti di MoMA/MoMA PS1 e Constructo.

www.maxxi.art.