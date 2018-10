Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e gite fuori porta, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra musica, sagre e manifestazioni enogastronomiche.

Buongustai, da Eataly vi aspetta la Festa della Porchetta e dei vini del Lazio!

E se vi piace la musica, non perdetevi il Festival internazionale di musica elettronica Spring Attitude tra l’Ex Dogana a San Lorenzo e il Mattatoio di Testaccio.

Per tutti gli appassionati di arte, non perdetevi la mostra “Andy Warhol” al Complesso del Vittoriano.

Idee per una gita fuori porta? A Vallerano, nel cuore della Tuscia, ci sarà la Sagra della Castagna.

E poi continuano gli spettacoli ai Fori di Cesare e Augusto, torna Romics alla Fiera di Roma ed è tempo di Musei statali gratis.

Se preferite dilettarvi nello shopping non perdetevi Urban Bazar alle Officine Farneto.

Volete saperne di più? Sotto la foto, tutti i dettagli che vi servono.

Urban Bazar alle Officine Farneto

Dopo il successo della prima edizione, torna Urban Bazar alle Officine Farneto.

Da venerdì a domenica vi aspetteranno oggetti di design, abbigliamento, arte, gioielli e accessori.

Saranno più di quaranta gli artigiani e gli espositori, la cui attività spaziano tra il mondo del fashion e quello dell’interior design e che si riuniranno per promuovere le proprie creazioni offrendo l'occasione di perdersi in un nuovo, alternativo, mercato di quartiere.

Officine Farneto, via dei Monti della Farnesina 77.

Viaggio nei Fori di Cesare e Augusto

Una passeggiata in notturna tra i Fori Imperiali cosa c’è di più romantico?

E allora non perdetevi la possibilità di rivivere la storia del Foro di Cesare e di Augusto con “Viaggi nell’antica Roma”, gli straordinari spettacoli che hanno già affascinato oltre 520 mila persone (fino all’11 novembre).

Il progetto “Viaggi nell’antica Roma” racconta il Foro di Augusto e il Foro di Cesare partendo da pietre, frammenti e colonne presenti, con l’uso di tecnologie all’avanguardia.

Gli spettatori sono accompagnati dalla voce di Piero Angela e da magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono quei luoghi così come si presentavano nell’antica Roma: una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico.

Acquisto online: http://ticket.museiincomuneroma.it/foro-di-augusto/ - http://ticket.museiincomuneroma.it/foro-di-cesare/.

Le Ottobrate Romane

Turismo Culturale Italiano ha programmato la I Edizione di “Ottobrate Romane” che si svolgerà a Roma dal 1° al 30 ottobre.

Questo nuovo evento, che si affianca alle precedenti edizioni di Palazzi e Ville di Roma a Porte Aperte, prevede passeggiate e itinerari nei luoghi più celebri e non della Capitale.

Il programma si articola in un ricco programma di visite guidate in luoghi capaci di raccontare la storia di Roma attraverso le caratteristiche vie, piazze e vicoli volte alla scoperta di aneddoti, curiosità, aspetti insoliti e grandi bellezze.

Venerdì in programma la visita al Ghetto di Roma; sabato ci saranno i Villini Eclettici e Liberty del Sallustiano.

Domenica mattina invece vi aspetteranno le Antiche Osterie di Trastevere mentre nel pomeriggio gli Orti Farnesiani sul Palatino; al tramonto è prevista una passeggiata nel centro di Roma dal titolo “Fantasmi e Spiriti a Roma”.

Andy Warhol in mostra al Vittoriano

Negli spazi del Complesso del Vittoriano – Ala Brasini, è stata appena inaugurata un’esposizione interamente dedicata al mito di Andy Warhol e realizzata in occasione del novantesimo anniversario della sua nascita.

Una mostra che parte dalle origini artistiche della Pop Art: nel 1962 il genio di Pittsburgh inizia a creare la serie Campbell’s Soup, minestre in scatola che Warhol prende dagli scaffali dei supermercati per consegnarli all’Olimpo dell’arte.

Seguono le serie su Elvis, su Marilyn, sulla Coca-Cola.

L’esposizione, con le sue oltre 170 opere, vuole riassumere l’incredibile vita di un personaggio che ha cambiato per sempre i connotati non solo del mondo dell’arte ma anche della musica, del cinema e della moda, tracciando un percorso nuovo e originale che ha stravolto in maniera radicale qualunque definizione estetica precedente.

Biglietto intero 13 euro.

Spring Attitude – Festival Internazionale di musica elettronica e cultura contemporanea

“Fall is the new Spring” è il claim della IX edizione del Festival Spring Attitude che, dal 4 al 6 ottobre, coinvolgerà clubbers e pubblico per contrastare la malinconia dell’autunno con una ritrovata euforia primaverile.

Fra il Mattatoio di Testaccio e l’Ex-Dogana di San Lorenzo, il Festival Internazionale di Musica Elettronica e Cultura Contemporanea si prepara a ospitare più di 40 artisti provenienti da tutto il mondo per tre giorni di suoni, visioni, performance multimediali e puro divertimento.

Venerdì e sabato l’Ex Dogana ospiterà i 4 palchi del festival: lo Spring Attitude Stage, il nuovissimo Italian Attitude Stage by Molinari, altra grande novità del festival concepita ad hoc per ospitare le migliori realtà musicali italiane, il Jungle Stage e The 270° Experience di Red Bull Music, dove gli artisti saranno accompagnati da visual proiettati a 270° intorno al pubblico per un’esperienza sensoriale unica.

Per conoscere il programma nel dettaglio: www.springattitude.it.

Romics - Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games

Questo weekend torna “Romics”, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games in programma fino a domenica alla Fiera di Roma.

Grandi maestri del fumetto, illustrazione e animazione si alterneranno sul palco di Romics per raccontare la loro straordinaria carriera artistica e per illustrare le basi tecniche e teoriche delle loro creazioni.

Visitando i numerosissimi stand all’interno dei padiglioni della Fiera si potranno trovare tutte le novità editoriali.

Fumetto in diretta, workshop, tavole rotonde per incontrare i grandi protagonisti del fumetto italiano ed internazionale.

Per conoscere tutti gli appuntamenti nel dettaglio: www.romics.it.

Villaggio contadino al Circo Massimo

Vi sentite bucolici questo fine settimana? Allora il Villaggio della Coldiretti, al Circo Massimo, è quello che fa per voi: a partire dalle 8 di venerdì 5 ottobre (per tutto il weekend), ci saranno migliaia di agricoltori da tutta Italia pronti a far conoscere il lavoro, le produzioni e le ricette della tradizione Made in Italy.

In ben 80mila metri quadrati si potranno conoscere le aziende agricole e i loro prodotti e, per i più piccoli, non mancheranno fattorie didattiche dove i bambini potranno imparare a pigiare l’uva, a impastare il pane o a coltivare l’orto.

Sarà, inoltre, possibile conoscere i formaggi, i salumi, la frutta e gli ortaggi “dimenticati”.

Tanti gli antichi mestieri con intagliatori, lanai, cappellai e ceramisti.

Durante la manifestazione sarà possibile gustare il miglior cibo italiano a soli 5 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini.

Ad accompagnare il cibo la degustazione guidata dei vini, dell’olio e di birre agricole.

Festa della castagna a Vallerano

Torna a Vallerano, nel cuore della Tuscia, la festa della Castagna (tutti i weekend fino al primo novembre).

Sarà una vera e propria festa che quest’anno celebrerà il prodotto tipico del paese con tanto di passeggiate tra i castagneti secolari e ai siti di interesse storico.

I visitatori verranno accolti da attrazioni di vario genere e potranno prenotare speciali tour gastro-turistici a tema, immersi in spazi culturali e in fragranze antiche e contemporanee: tra queste, quella inconfondibile, invitante, e anch'essa fiabesca, delle caldarroste, che saranno distribuite a tutti in piazza.

Festa della porchetta e dei vini del Lazio

A Eataly Roma, da venerdì a domenica, ci sarà una grande festa in cui i protagonisti saranno non solo i migliori produttori di vini del Lazio ma anche uno dei piatti più antichi e popolari della nostra tradizione gastronomica, la porchetta.

Cosa c’è in programma? Un percorso culinario tra le regioni del Centro e Sud Italia attraverso un ciclo di laboratori, degustazioni, musica popolare e un'area giochi per bambini.

Musei Statali Gratis

Domenica, in quanto prima del mese, i musei statali saranno gratuiti tranne le mostre temporanee per le quali potrebbe rimanere in vigore la tariffa d’ingresso.

Ecco alcuni musei che aderiranno all’iniziativa: Colosseo e Foro Romano / Palatino, Domus Aurea, Galleria Borghese, Galleria Nazionale Arte Moderna, Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e molti altri.

Per maggiori info: www.beniculturali.it.