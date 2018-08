Mostre, eventi e gite fuori porta: ecco tutto quello che c'è da sapere per decidere cosa fare a Roma in questo primo weekend di Agosto

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra musica, cinema e manifestazioni enogastronomiche.

Buongustai, da Eataly vi aspetta il “Fish & Wine Festival” tra specialità marinare e una selezione di vini biologici tutta da scoprire.

E se vi piace la musica, Max Gazzè sarà in concerto domenica alle Terme di Caracalla con l’"Alchemaya Symphony Orchestra".

Per tutti gli appassionati di fotografia, non perdetevi la mostra “L’altro sguardo. Fotografie italiane 1965 al 2018” al Palazzo delle Esposizioni.

Idee per una gita fuori porta? I giardini di Ninfa (LT) sono ancora aperti per trascorrere qualche ora all’ombra di magnifici alberi e piante meravigliose.

E poi all’Ex Dogana continua lo spettacolo del Planetario, tornano i Musei statali gratis e continuano le proiezioni all’Arena Garbatella con una commedia di grandissimo successo.

Volete scoprire quale? Sotto la foto, tutti i dettagli che vi servono.

(Continua sotto la foto)

Fish & Wine Festival da Eataly

Agosto a Roma? Non disperate, da Eataly Roma arriva il “Fish & Wine Festival” (fino al 12 agosto)!

Saranno dieci giorni alla scoperta del pesce fresco, locale e sostenibile, e dei migliori vini prodotti da uve coltivate con metodi di agricoltura biologici.

Si potranno gustare i migliori abbinamenti, tra pesce crudo e bollicine, pesce alla piastra, al vapore o fritto con vini bianchi e rossi.

Non mancheranno show cooking, incontri didattici, degustazioni e molto altro ancora.

Per tutte le info www.eataly.net.

Max Gazzè a Caracalla

Max Gazzè sarà in concerto alle Terme di Caracalla domenica alle ore 21.

In occasione del tour che porterà in scena il suo originale progetto live, il cantautore romano sarà accompagnato dall'"Alchemaya Symphony Orchestra" composta dalle eccellenze delle più grandi orchestre italiane.

Biglietti a partire da 46 euro su www.ticketone.it

Arena Garbatella

Torna per tutta l’estate il cinema all’aperto a Garbatella.

Sabato in programma “Smetto quando voglio”.

Piazza Benedetto Brin, orario 21.15; biglietto 6 euro.

Musei Statali Gratis

Domenica, come ogni prima del mese, i musei statali saranno gratuiti (tranne le mostre temporanee per le quali potrebbe rimanere in vigore la tariffa d’ingresso).

Ecco alcuni musei che aderiranno all’iniziativa: Colosseo e Foro Romano / Palatino, Domus Aurea, Galleria Borghese, Galleria Nazionale Arte Moderna, Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e molti altri.

Per maggiori info: www.beniculturali.it.

Roma Jazz Festival

Il “Roma Jazz Festival 2018” sarà in scena fino a domenica tra Auditorium Parco della Musica, Maxxi, Farnesina Social Garden e Casa del Jazz.

Venerdì va in scena “Chansons”, quartetto di musicisti italiani e francesi, alla Casa del Jazz alle 21.

Sabato tocca a Piji Siciliani (Casa del Jazz), musicista che negli anni ha saputo affermarsi unendo con maestria brani originali di sua composizione, il jazz manouche, lo swing e l’elettronica.

Domenica c’è la “Swing Valley Band”, formazione diretta dal sassofonista, pianista, vibrafonista, arrangiatore e compositore Giorgio Cùscito (ore 21 alla Casa del Jazz).

Al Parterre Farnesina, domenica alle 21.30, è il momento di Tommaso Cappellato – LNDFK, un trio di grande impatto, composto da Tommaso Cappellato, produttore, musicista, dj e compositore, Emanuele Triglia, talentuoso bassista e beatmaker e Linda Feki alla voce e live electronics.

Per info www.romajazzfestival.it.

Planetario all’Ex Dogana

Se siete appassionati di astronomia o semplicemente volete osservare spettacolari visioni cosmiche e assistere a spiegazioni di astronomi allora questa è la meta che fa per voi.

Gli spazi dell'Ex Dogana di San Lorenzo fanno da cornice al Planetario di Roma in attesa della riapertura della sede dell’Eur.

Biglietto intero 12 euro.

Viale dello Scalo di San Lorenzo 10.

Giardino di Ninfa

Se avete voglia di fare una gita fuori porta, il giardino di Ninfa è aperto al pubblico con visite guidate di un’ora.

Per ogni informazione su date e orari consultare il sito Giardino di Ninfa, Cisterna di Latina.

Biglietto d’ingresso 12 euro.

Mostra “L’altro sguardo. Fotografie italiane 1965 - 2018” al Palazzo delle Esposizioni

Prosegue la mostra “L’altro sguardo. Fotografie italiane 1965 - 2018” con una selezione di oltre duecento fotografie e libri fotografici provenienti dalla Collezione Donata Pizzi costituita con lo scopo di promuovere la conoscenza delle più originali interpreti nel panorama fotografico italiano dalla metà degli anni Sessanta a oggi.

La collezione – unica nel suo genere in Italia – è composta da opere fotografiche realizzate da circa settanta autrici appartenenti a generazioni ed ambiti espressivi diversi: dai lavori pionieristici di Paola Agosti, Letizia Battaglia, Lisetta Carmi, Elisabetta Catalano, Carla Cerati, Paola Mattioli, Marialba Russo, sino alle ultime sperimentazioni condotte tra gli anni Novanta e il 2018 da Marina Ballo Charmet, Silvia Camporesi, Monica Carocci, Gea Casolaro, Paola Di Bello, Luisa Lambri, Raffaella Mariniello, Marzia Migliora, Moira Ricci, Alessandra Spranzi e numerose altre.

Dove e quando: Palazzo delle Esposizioni fino al 2 luglio.

Villa Ada - Roma incontra il mondo

Termina questo fine settimana il festival musicale “Villa Ada - Roma incontra il mondo” giunto alla sua XXV edizione.

Sabato in programma gli Otto Ohm con la loro musica che origina dal rap, dub e raggae, completata da arrangiamenti e testi curati che si fanno sempre più intensi col passare degli anni. Al D’Ada Park i dj set di dj JP aka Jacopo Panfili e i djs Impy e Lady Maru, con la performer e entertainer Lilith Primavera.

Domenica gran finale con tanti ospiti a sopresa.

www.villaada.org.

Molo Ponte Milvio

Musica, intrattenimento, bistrot: Molo Ponte Milvio è una passeggiata lungo la banchina del Tevere che offre divertimento, cultura e specialità enogastronomiche.

Vi aspettano sette punti di ristoro, un’area dedicata allo shopping, un’isola ludico-ricreativa e un cinema all’aperto.

Per info www.molopontemilvio.it.