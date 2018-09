Mostre, eventi e iniziative culturali: ecco tutto quello che c'è da sapere per decidere cosa fare a Roma in questo ultimo weekend di settembre

Finalmente è arrivato il fine settimana e Roma è pronta a offrire arte, musica e manifestazioni enogastronomiche: ecco allora dieci idee per decidere cosa fare.

Sabato riapre il Giardino dell’Istituto di cultura giapponese (prenotate con largo anticipo!) e all’Auditorium Parco della Musica ci sarà una serata tutta dedicata all’indimenticato Lucio Battisti.

Domenica invece torna il “Distinguished Gentleman’s Ride”: il raduno di moto classiche nato per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro maschile.

Per chi invece preferisce dedicarsi allo shopping domenica torna il Vintage Market a Largo Venue.

Per tutti i foodies, da venerdì a domenica Eataly ospita la “Festa della Birra Artigianale”; sabato e domenica segnatevi “Culinaria”, un incontro tra chef e artisti in programma nello spazio Wegil; e poi se avete voglia di una gita fuori porta vi consigliamo di fare un salto a Subiaco all’evento “Tartufo e cioccolato nella dimora di Lucrezia Borgia”.

E poi tante bellissime mostre come “Dream - L’arte incontra i sogni” al Chiostro del Bramante e “African Metropolis” al Maxxi.

Continuate a leggere sotto per saperne di più, non vi basterà un weekend per fare tutto!

Festa delle Birre Artigianali Eataly

La campagna si trasferisce in città. Fino a domenica Eataly Roma ospita una festa contadina con 25 birrifici artigianali e street food delle campagne laziali.

Venti i birrifici artigianali e cinque quelli agricoli presenti con le loro birre da accompagnare alle specialità proposte dagli artigiani del cibo selezionati insieme a Slow Food.

Piatti tipici del Lazio e prodotti di piccole realtà con l’intenzione di fornire una panoramica delle tradizioni laziali e dei più interessanti presidi Slow Food delle campagne che circondano Roma.

L’evento, che si svolgerà all’aperto, sarà arricchito, oltre che da un intrattenimento musicale, anche da occasioni di approfondimento e di studio: lezioni e degustazioni guidate sia con i protagonisti della rivoluzione brassicola e agricola, sia con gli esperti di Slow Food che racconteranno piatti e prodotti della tradizione agricola laziale.

Grazie ai loro interventi, sarà possibile conoscere meglio il territorio e approfondire la conoscenza della produzione brassicola artigianale e agricola, comprendendone la storia, le origini, la diffusione e le caratteristiche.

Dream - L’Arte incontra i sogni al Chiostro del Bramante

Un tema che diventa viaggio, scoperta, conoscenza, emozione: il sogno.

I grandi protagonisti dell’arte contemporanea si rivelano attraverso opere intime e visionarie in un luogo straordinario: il Chiostro del Bramante.

Una mostra che parla di desideri, aspettative, fantasie, paure esorcizzate e che permette allo spettatore di dare forma ai propri sogni.

“Dream” è un percorso allegorico verso la parte più segreta dell’animo umano; attraverso l’idea di viaggio viene sviluppato il tema del sogno che costituisce il canale o “la strada reale”, secondo il pensiero di Sigmund Freud, per entrare in contatto con l’inconscio e la dimensione spirituale.

La mostra, curata da Danilo Eccher, affronta il sogno come elemento di riflessione, di scoperta, come espressione privata, come porta d’accesso allo spazio più profondo dell’animo.

A opere site-specific si alternano lavori ripensati per gli spazi del Chiostro del Bramante in una successione che diviene un unico grande racconto anche grazie al coinvolgimento diretto degli artisti.

Un percorso espositivo immaginato come un’esperienza che conduce il pubblico dalle zone più in ombra alla dimensione meditativa fino agli spazi celesti dell’anima. www.chiostrodelbramante.it.

Distinguished Gentleman’s Ride

Domenica il rombo dei motori riecheggerà nelle strade di tutto il mondo, tra cui anche Roma, a sostegno del ride benefico che supporta - attraverso la Movember Foundation - la ricerca contro il cancro alla prostata.

In Italia l'edizione 2017 ha registrato una grandissima affluenza nelle 44 città coinvolte da nord a sud, raggiungendo il picco di 1.366 biker al ride di Milano, che ha fatto conquistare al nostro Paese il gradino più alto del podio per partecipazione prima di Madrid e Buenos Aires.

E oggi, per il sesto anno di The Distinguished Gentleman's Ride, gli obiettivi sono chiari: coinvolgere oltre 70.000 motociclisti in 95 Paesi per aggiungere altri 6M $ donati per la ricerca. www.gentlemansride.com.

Vintage Market al Largo Venue

In settimana non avete tempo di dedicarvi allo shopping?

Allora domenica non mancate il Vintage Market al Largo Venue dalle 11 alle 21: per tutta la giornata potrete fare acquisti tra sessanta espositori, mangiare, bere, far giocare i bambini nel kids corner, ascoltare la musica e tanto altro.

Giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura

Per un tuffo nel Sol Levante visitate il giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura in via Gramsci 74 realizzato dall’architetto Ken Nakajima, responsabile anche del progetto dell'area giapponese dell'Orto Botanico di Roma.

Qui troverete tutti gli elementi essenziali e tradizionali del giardino di stile sen'en: laghetto, cascata, rocce, piccole isole, ponticello e lampada di pietra tôrô.

La veranda tsuridono, che si protrae sul laghetto, è uno dei migliori punti per godere la vista del giardino.

Immancabili i ciliegi che però fioriscono in primavera e che per l’occasione richiamano folle di visitatori.

È prevista una visita guidata gratuita di 30 minuti: per prenotare (con molto anticipo) chiamare lo 06-94844655.

Culinaria - Il Gusto dell’Identità allo spazio Wegil

Artisti e chef uniti in un’unica dimensione creativa, uno scambio di idee sul fronte artistico e su quello gastronomico: per la sua undicesima edizione “Culinaria - Il gusto dell’Identità” presenta una “Biennale di arte e cibo” sabato e domenica allo spazio Wegil (Largo Ascianghi 5) nel cuore di Trastevere.

Quest’anno la manifestazione, che richiama da sempre nella Capitale il gotha dell’enogastronomia italiana e internazionale, propone un percorso con omaggi di grandi chef italiani e internazionali ad artisti di fama mondiale, e viceversa, con esibizioni, installazioni, video, foto, percorsi percettivi.

La kermesse presenterà performance dal vivo ed esposizioni frutto di 16 incontri tra maestri dell’alta cucina come Cristina Bowerman, Roy Caceres, Mauro Uliassi, Gianfranco Pascucci, Anthony Genovese, e artisti come Franco Losvizzero, Giuseppe Guanci, Lorenzo Cicconi Massi.

Durante la manifestazione il fotografo parigino Thomas Duval presenterà per la prima volta in Italia le foto del progetto “Bondage Vegetale”.

Oltre alle aree dedicate alle esposizioni delle opere, nell’auditorium “Spazio d’azione” verranno accolti gli incontri live tra chef e artisti, nella sala “Gestualità” verranno ospitate videoinstallazioni relative alle eccellenze gastronomiche del Lazio, e nello spazio all’aperto “Teatro delle braci” verranno proposte cotture arcaiche e dimenticate.

La kermesse ospiterà aziende selezionate tra i produttori Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) e le loro proposte per le degustazioni.

Nell’area dedicata allo street food sarà infine possibile assaporare piatti e diverse specialità birrarie dagli espositori presenti.

African Metropolis – Una città immaginaria al Maxxi

Il Maxxi ospita una grande mostra dedicata al continente africano: il progetto, realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, presenta i lavori di 34 artisti che riflettono sulle grandi trasformazioni sociali e culturali in atto.

Attraverso cinque capitoli l’esposizione presenta la struttura complessa di una metropoli in cui lo spazio urbano è visto come luogo di incontro di esperienze diverse e dove tradizione e contemporaneità̀ dialogano.

La mostra prevede anche un progetto di committenza con la produzione di nuove opere e progetti site specific.

Tra gli artisti coinvolti: Bili Bidjocka, Meschac Gaba, Hassan Hajjaj, Youssef Limoud e James Webb.

Biglietto intero 14 euro.

29 Settembre. I suoni e le canzoni di Lucio

L’eredità di Lucio Battisti, le sue canzoni, le invenzioni sonore a vent’anni dalla scomparsa saranno protagoniste nell’incontro “29 settembre. I suoni e le canzoni di Lucio”, secondo appuntamento del ciclo “I miti della canzone” a cura di Felice Liperi.

Sabato (ore 19) all’Auditorium Parco della Musica sarà l’occasione per riascoltare le canzoni di Battisti e riflettere sul suo straordinario patrimonio musicale con testimoni e collaboratori d’eccezione.

Biglietto intero 8 euro. www.auditorium.com.

Tartufo e cioccolato a Subiaco

La Rocca Abbaziale di Subiaco questo weekend diventerà il regno dei foodies: “Tartufo e cioccolato nella dimora di Lucrezia Borgia” animerà, sabato e domenica, la città dei monasteri in provincia di Roma.

Grande protagonista sarà il tartufo bianco tra antipasti, primi e secondi piatti: sabato a pranzo e cena e domenica a pranzo, e solo su prenotazione, gli ospiti potranno gustare queste delizie in un contesto unico accompagnate con vini del territorio.

In contemporanea, nei Giardini della Rocca allestiti, chef prepareranno menù a base di tartufo nero abbinato alle migliori materie prime della zona; qui le postazioni a sedere saranno libere e ci sarà spazio per un’area dedicata allo street food, con esibizioni itineranti di musicisti.

Non mancheranno i dolci che verranno realizzati a vista e personalizzati su richiesta e uno stand del cioccolato all’interno del quale gli ambasciatori Caffarel, sponsor dell’evento, organizzeranno degli show cooking.

Wanderlust 108

Wanderlust 108, l'unico Mindful Triathlon al mondo, è una giornata rivolta allo stare bene tra corsa (o camminata) di 5 km, 90 minuti di yoga flow con dj e 30 minuti di meditazione guidata.

Dalle 7.30 alle 16.30 a Villa Ada.

Per conoscere il programma nel dettaglio www.wanderlust.com.