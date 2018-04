Mostre, eventi e iniziative culturali: ecco tutto quello che c'è da sapere per decidere cosa fare a Roma in questo ultimo weekend di aprile

Finalmente è arrivato il fine settimana e Roma è pronta a offrire arte, mostre e manifestazioni enogastronomiche: ecco allora dieci idee per decidere cosa fare.

Prosegue a Roma il tour di Jovanotti, “Lorenzo Live 2018”, in concerto sabato e domenica al Palalottomatica.

Per chi preferisce dedicarsi allo shopping sabato e domenica vi aspettano capi e oggetti vintage al Mercato Monti.



Per tutti i golosi, da venerdì a domenica Eataly ospita la “Festa del Profiterole”.



E poi tante bellissime mostre come Hiroshige alle Scuderie del Quirinale e quella dedicata ai Pink Floyd al Macro senza dimenticare gli appuntamenti con “Trastevere a Porte Aperte” e l’ “Outdoor festival” al Mattatoio Testaccio.

Continuate a leggere sotto per saperne di più, non vi basterà un weekend per fare tutto!

Jovanotti al Palalottomatica

Anche questo fine settimana Jovanotti tornerà sul palco del Palalottomatica per il suo “Lorenzo Live 2018” sia sabato che domenica (altre date a seguire). Biglietti a partire da 49 euro.

World Press Photo al Palazzo delle Esposizioni

La mostra del “World Press Photo 2018” sarà ospitata, in prima assoluta italiana, al Palazzo delle Esposizioni da venerdì fino al 27 maggio. Si tratta di uno dei più importanti riconoscimenti nell'ambito del fotogiornalismo. Ogni anno, da più di 60 anni, una giuria indipendente formata da esperti internazionali, è chiamata ad esprimersi su migliaia di domande di partecipazione inviate alla Fondazione World Press Photo di Amsterdam da fotogiornalisti provenienti da tutto il mondo. La foto dell'anno, scelta nella categoria Spot News, è di Ronaldo Schemidt (Caracas, 1971), fotografo venezuelano dell'Agence France Presse. Ad essere premiato uno scatto che ritrae un ragazzo in fuga, avvolto dalle fiamme, durante una manifestazione nel maggio del 2017 contro il presidente Nicolás Maduro a Caracas.

Cinecittà si mostra

Ultimo weekend per visitare i luoghi più segreti degli Studios di Cinecittà, quelli riservati agli “addetti ai lavori”. A chiudere il ciclo, sabato e domenica, ci sarà un maestro artigiano che spiegherà tutta la lavorazione che c’è dietro alla realizzazione di una scenografia. E per la Festa dei Lavoratori l’appuntamento è con le “Visite Speciali in Famiglia” che vedrà itinerari e laboratori ad hoc pensati per grandi e più piccoli con tante attività in cui cimentarsi. Il 1° maggio invece i set verranno animati da un tour speciale i cui ingredienti principali saranno racconti, segreti, aneddoti cinematografici e attività di laboratorio.

Gelato Festival a Villa Borghese

Torna il “Gelato Festival”, la più importante manifestazione dedicata al mondo del gelato all’italiana, a partire da sabato e fino al 1 maggio a Villa Borghese. Il concorso attraversa l'Europa e gli Stati Uniti premiando i migliori gelatieri e i gusti da loro creati per l'occasione. Un autentico festival "on the road" che da aprile a settembre si sposterà in Italia e nel resto d’Europa con il suo carico di bontà, allegria, esperienza, cultura a bordo di tre food truck con laboratori, eventi e spazi degustazione. I voti di una giuria di esperti e quelli della giuria popolare decreteranno il vincitore delle singole tappe. Di città in città, per tutta la durata del Festival ora dopo ora, Chef stellati, maestri gelatieri, importanti e prestigiose imprese del settore, saranno protagonisti di eventi che raccontano il fantastico mondo del gelato all’italiana. Per tutte le info http://www.gelatofestival.it.

Outdoor Festival al Mattatoio

Continua anche questo fine settimana l’ottava edizione di “Outdoor”, il più grande Festival in Italia dedicato alla cultura metropolitana con un programma ricco di eventi e incontri. Il weekend di “Outdoor” inizia venerdì alle ore 21 con la Night Conference Digital Yuppies, un incontro con esperti del settore digital e new media realizzata da Digital Yuppies, network di talenti e professionisti dell’industria digitale e creativa, con il supporto di IED – Istituto Europeo di Design. Sei speaker si alterneranno sul palco con talk da 12 minuti interrogandosi sul “Talento Digitale”. Intervengono tra gli altri: Nerina di Nunzio, direttore IED - Roma, Francesco Marinelli, digital content manager di Red Bull, il comico Edoardo Ferrario e l'attore Nicolas Vaporidis. Tornano i sabati sera targati Outdoor Festival: headliner della serata di sabato i Digitalism, duo elettronico di Amburgo che con il suo disco d’esordio “Idealism” ha conquistato pubblico e critica. Domenica 29 aprile a partire dalle 15, Redbull presenta “Tutti contro tutti”, 24 rapper e trapper romani, in rappresentanza di 8 quartieri di Roma, si sfidano all’ultima rima per decretare il miglior MC. Il terzo appuntamento del ciclo di incontri realizzati in collaborazione con Rai affronta per questa domenica il tema delle serie tv, con un focus su “La Piovra”. Alle 19 segue la proiezione delle prime due puntate de Il Cacciatore - la serie. Per maggiori info www.out-door.it.

Mostra Hiroshige. Visioni dal Giappone” alle Scuderie del Quirinale

La mostra Hiroshige. Visioni dal Giappone, alle Scuderie del Quirinale, presenta una selezione di circa 230 opere appartenenti a prestigiose collezioni che provengono da Italia, Giappone e Stati Uniti e permette di ammirare il tema della natura declinato dallo stile affascinante e raffinato di Hiroshige. Dalle più note serie di vedute quali “Cento vedute della Capitale di Edo” e “Cinquantatre Stazioni di posta del Tokaido”, alle silografie policrome di fiori insetti e animali tra le più ammirate, fino ai disegni originali ancora intatti. Biglietto intero 19 euro.



Festa del profiterole da Eataly

Da venerdì a domenica Eataly ospita la “Festa del profiterole”, dolce realizzato con bignè ricoperti da una crema di cioccolato, tra i più amati da grandi e piccoli. Vi aspetteranno i migliori chef pasticceri della Capitale che proporranno le loro specialità nei menù dei ristorantini di Eataly. Tra gli ospiti del weekend De Bellis Pasticceria, Nando Pasticceria, Paolo Trippini e la Sicilianedde.

The Pink Floyd Exhibition al Macro

L’enorme successo di Londra sta continuando anche a Roma per The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains ospitato al museo Macro di via Nizza. Si tratta di una retrospettiva epocale a 50 anni dalla nascita di uno dei gruppi musicali più innovativi e influenti della storia. La mostra, grazie alle installazioni sonore a cura di Sennheiser, racconta quale fu il ruolo della band nel cruciale passaggio culturale dagli anni Sessanta in poi. Cuore della mostra è l’attesissimo mixaggio della leggendaria performance dei Pink Floyd di Comfortably Numb al Live 8, che viene riprodotto attraverso la tecnologia AMBEO. Biglietto intero 18 euro. Fino al 1 luglio 2018. www.pinkfloydexhibition.com.

Mercato Monti

Voglia di vintage? Fate un salto al Mercato Monti in via Leonina 46 dove, sabato e domenica dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti. Ingresso libero.