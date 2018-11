Arte, eventi e sport: ecco tutto quello che c'è da sapere per decidere cosa fare a Roma questo ultimo weekend di novembre

Finalmente è arrivato il fine settimana e la città è pronta a offrire tante iniziative come concerti, mostre e festival enogastronomici: ecco allora dieci idee per decidere cosa fare.

Se volete passare una giornata di sport e divertimento (meteo permettendo!) non perdetevi la “Deejay Ten” nel centro di Roma.

Preferite viziarvi? E allora segnatevi in agenda l’appuntamento con il Gambero Rosso allo Sheraton Hotel con l’edizione 2019 della guida “Berebene” e tante degustazioni aperte al pubblico.

Per chi preferisce la musica, Piotta sabato sera sarà al Largo Venue per presentare il suo nuovo album “Interno 7”.

Per tutte le buone forchette, sabato e domenica ci sarà il “Festival della brace” al Parco Egeria.

E poi da segnare in agenda anche l’ingresso gratuito ai Musei Vaticani domenica, le mostra “Il Sorpasso” al Museo di Roma e Ovidio alle Scuderie del Quirinale.

Continuate a leggere sotto per saperne di più, non vi basterà un weekend per fare tutto…

(Continua sotto la foto)

Berebene 2019 del Gambero Rosso

Sabato allo Sheraton Hotel andrà in scena la giornata dedicata ai vini d'Italia più buoni e convenienti.

La selezione è quella della guida “Berebene 2019” ricca di interessanti segnalazioni a testimoniare che in Italia è possibile bere di qualità senza svenarsi.

Alla presentazione della guida, riservata alla stampa, seguirà la degustazione aperta al pubblico dalle 18 alle 21.

Biglietto intero 20 euro.

Deejay Ten

Questa domenica torna la Deejay Ten, la corsa organizzata da Radio Deejay anche a Milano, Bari e Firenze: ci saranno due percorsi per il centro di Roma, uno da 5 e uno da 10 chilometri.

La partenza sarà alle 9.30 al Circo Massimo mentre il Village dell'arrivo sarà a Terme di Caracalla.

Per tutte le info deejayten.deejay.it.

Mostra Il Sorpasso al Museo di Roma

Dalla dura ricostruzione del paese dopo la seconda guerra mondiale al boom economico degli anni ’60.

È questo il periodo storico al centro della mostra fotografica “Il sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961”, ospitata al Museo di Roma fino al 3 febbraio prossimo.

Le immagini dell’epoca, provenienti da straordinari archivi, rappresentano un ritratto collettivo dell’Italia con le sue speranze, le sue conquiste, i suoi progressi senza nascondere i molti problemi irrisolti, le ingiustizie, le disuguaglianze.

L’esposizione è suddivisa in dieci sezioni tematiche che sviluppano un “doppio sguardo”, affiancando alla visione ottimistica della ricostruzione del paese avviato verso il boom economico, lo sguardo spesso critico dei fotografi indipendenti, che di quell’esplosione osservano contraddizioni, finzioni, perdite.

Il “Sorpasso”, oltre ai 160 scatti fotografici offre nel percorso delle spettacolari video-installazioni realizzate con filmati dell’Archivio storico Luce.

Biglietto intero 7 euro.

Piotta in concerto al Largo Venue

Sabato sera Piotta salirà sul palco del Largo Venue per presentare il suo ultimo album “Interno 7”, il nono in carriera.

Un capitolo della sua carriera che rappresenta un concept sul tempo, la memoria, i ricordi, come quelli custoditi nella vecchia casa di famiglia, nei cassetti della stanza dove è cresciuto, in quell'Interno 7 che dà il titolo al disco.

Una galleria di emozioni, di foto, di frammenti, di paesaggi, di storie, di volti, in un gioco continuo di luci e di ombre, e di quel "tempo ritrovato".

Mercato Mediterraneo alla Fiera di Roma

Torna alla Fiera Roma, da venerdì a lunedì, “Mercato Mediterraneo: cibi/culture/mescolanze”, la manifestazione dedicata alla filiera agroalimentare e finalizzata a valorizzare il cibo, chi lo produce e chi lo consuma.

Giunto alla seconda edizione, si presenta come appuntamento professionale indirizzato alla conoscenza e al valore economico, sociale e culturale delle produzioni dai paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

Per tutte le info www.mercatomediterraneo.it.

Ingresso gratuito ai Musei Vaticani

I Musei Vaticani sono una di quelle tappe imperdibili a Roma: questa domenica, in quanto ultima del mese, saranno aperti al pubblico gratuitamente fino alle 14 (ultimo orario disponibile per l’accesso le 12.30).

Non sarà però possibile effettuare la prenotazione.

Da non mancare assolutamente la Cappella Sistina.

Zerocalcare in mostra al Maxxi

Al Maxxi è in scena la prima mostra personale dedicata al fenomeno del fumetto italiano Zerocalcare.

Da sempre legato alla scena underground, portavoce della generazione anni ‘90, cresciuta tra precariato e web, tra il G8 di Genova e le serie tv, Michele Rech, in arte Zerocalcare, è protagonista di una grande mostra realizzata in coproduzione con Minimondi Eventi.

Il progetto, organizzato intorno a tre nuclei tematici – Pop e Tribù, Resistenza e Politica, Non-Reportage – ripercorre tutti gli anni del suo lavoro tra poster, un’ampia selezione di illustrazioni, copertine di dischi, tavole originali dei suoi nove libri, magliette, loghi e un lavoro site specific disegnato dall’artista per l’occasione.

Biglietto intero 11,50 euro.

Palazzi di Roma a Porte Aperte

Continuano gli appuntamenti con la VI Edizione di “Palazzi di Roma a Porte Aperte” organizzata da Turismo Culturale Italiano, manifestazione che si svolgerà per tutto il mese di novembre.

L'evento prevede l'apertura straordinaria con visite guidate di numerosi palazzi romani, molti dei quali privati e chiusi al pubblico, una serie di interessanti itinerari urbani ed alcune escursioni in pullman fuori porta.

Saranno svelate opere e progetti firmati dai grandi Maestri dell'arte e dell'architettura italiana tra palazzi, cortili, cappelle, torri e palazzetti.

In questo programma 73 appuntamenti vi condurranno alla scoperta di Roma e non solo: 16 itinerari urbani e 4 contemporanei, 13 visite guidate, 4 aperture riservate, 31 aperture straordinarie e 2 escursioni fuori Roma, 1 tour fuori regione.

Tra gli itinerari in programma questo weekend, Palazzo Corsini alla Lungara, il rione Testaccio e gli appartamenti privati dei Principi Doria Pamphili.

Per maggiori dettagli http://www.turismoculturale.org.

Festival della brace a Parco Egeria

Fuoco vivo, bracieri ardenti da incandescenti ceppi di faggio e di quercia, fumi che si alzano nel cielo, profumi che riempiono l’aria ed invadono i sensi: l’autunno si fa vivo così il 24 e 25 novembre al Parco Egeria arriva il Festival della Brace.

Due giorni di menù a base di carne alla brace, zuppe tradizionali, squisiti dolci e ottimo vino rosso.

Ovidio. Amori, miti e altre storie alle Scuderie del Quirinale

Tra gli autori della latinità, Publio Ovidio Nasone è sicuramente uno dei più amati; i suoi versi, che parlino d’amore, di miti o delle storie degli dèi restituiscono sempre a ognuno l’immagine di un mondo vivo e culturalmente dinamico.

Ma cosa hanno in comune la scrittura e l’immagine? Come sottolineare l’importanza delle parole attraverso le opere? Come raccontare l’importanza nella storia occidentale di un poeta come Ovidio attraverso altre arti, altri artisti, altre forme?

Queste le domande alle quali la mostra delle Scuderie del Quirinale intende rispondere in maniera semplice e rigorosa, coinvolgente e sorprendente lungo un percorso tematico che affronta la vita di Ovidio e l’influenza della sua opera letteraria sia sulla sua epoca che sull’Occidente arrivando fino ai giorni nostri.

Oltre 200 opere tra affreschi e sculture antiche, preziosissimi manoscritti medievali e dipinti di età moderna accompagneranno il racconto della vita del poeta e dei temi al centro dei suoi scritti: l’amore, la seduzione, il rapporto con il potere e il mito.

La mostra sarà l’occasione per presentare le caratteristiche della società romana della prima età imperiale, ricostruite attraverso il filtro della poesia di Ovidio che nel tempo ha contribuito a delineare i contorni della cultura occidentale.

All’interno delle sale espositive delle Scuderie si snoderanno diversi percorsi di visita tra opere, parole ed esperienze di laboratorio; in città un ricco programma di incontri, letture e approfondimenti permetterà di scoprire e riscoprire la complessità dell’universo ovidiano.