Mostre, visite culturali e arte: vi diamo tutte le informazioni di cui avete bisogno per decidere cosa fare a Roma in questo primo weekend di primavera

Se dovete decidere cosa fare a Roma questo fine settimana, vi diamo una mano.

Tra arte, come le mostre di Liu Bolin al Complesso del Vittoriano e Home Beirut Sounding the Neighbors al Maxxi, cene nippo-brasiliane a lume di candela e le Giornate Fai di Primavera con aperture straordinarie di palazzi e aree archeologiche di norma chiuse al pubblico, sono tanti gli appuntamenti e le cose da fare.

Noi ve le raccontiamo: a voi tocca solo scegliere.

(Continua sotto la foto)

Giornate Fai di Primavera

Questo weekend tornano le Giornate Fai di Primavera, la storica manifestazione del Fondo Ambientale Italiano che apre le porte di tantissimi luoghi unici d'arte e natura in tutta Italia, normalmente chiusi al pubblico.

Sabato e domenica chiese, giardini, palazzi, aree archeologiche e tanti altri beni si sveleranno al pubblico tra questi Villa Blanc, Palazzo Giustiniani, il Teatro di Villa Torlonia, il Parco di Villa Gregoriana.

Per scoprire tutti i luoghi che a Roma e dintorni aderiranno alla manifestazione collegarsi a www.giornatefai.it.

Earth Hour da Temakinho

Sabato 24 marzo Temakinho supporterà l'iniziativa “Earth Hour” ideata e gestita dal WWF.

I ristoranti di Monti e Borgo spegneranno le luci dalle 20:30 alle 21:30 richiamando l'attenzione sull'importanza di un comportamento rispettoso dell'ambiente.

Oltre a coinvolgere gli ospiti in un evento suggestivo, la cena al buio promossa da Temakinho permetterà di assaporare i piatti e i drink esaltando gli altri sensi a disposizione.

E per chi volesse concedersi una cena nippo-brasiliana direttamente a casa, può farlo grazie alla nuova partnership con Deliveroo.

Liu Bolin in mostra al Vittoriano

Il Complesso del Vittoriano – Ala Brasini ospita, per la prima volta a Roma, la mostra sull’artista di origine cinese Liu Bolin definito “l'uomo invisibile" per aver fatto del camouflage il suo tratto distintivo.

Rimanendo immobile come una scultura vivente, Bolin integra il suo corpo con il contesto alle sue spalle grazie a un accurato body-painting e infine si fa fotografare.

Fino all’1 luglio il pubblico potrà ammirare una serie di scatti realizzati nel 2017 tra i marmi dell’Anfiteatro Flavio e le forme barocche della Reggia di Caserta, insieme a 70 fotografie frutto di dieci anni di lavoro in collaborazione con la Galleria Boxart.

Biglietto intero 12 euro.

Rassegna Jazzin’ Linea

Venerdì alle 21 il trio composto da Marcello Allulli al sax, Enrico Zanisi al pianoforte e Fabrizio Sferra alla batteria, presenta “The new project” per la rassegna “Jazzin’ Linea” all’interno dello spazio “Linea” (nuovo ristorante stellato del MAXXI).

I musicisti presenteranno un repertorio di brani originali, in cui jazz ed elettronica si fondono e si completano a vicenda.

Marcello Allulli, sassofonista di rilievo nel panorama jazz nazionale, dal 2011 al 2016 è stato votato al “Jazzit Award” tra i migliori sassofonisti italiani. Enrico Zanisi si appassiona al jazz giovanissimo e si aggiudica numerosi premi. Fabrizio Sferra inizia l’attività di batterista jazz alla fine degli anni ’70, collaborando con molti artisti tra cui Danilo Rea, Massimo Urbani, Rita Marcotulli, Lee Konitz, Kenny Wheeler e Chet Beker.

Il pubblico che assisterà ai concerti avrà anche l’occasione di vivere il ristorante Linea come un’esperienza sensoriale assaporando gli aperitivi e le cene gourmet della chef Cristina Bowerman.

Holi Festival of Colors all’Ex Dogana

Venerdì sera torna all’Ex Dogana l’Holi Festival of Colors, festival indiano durante il quale è usanza cospargersi il più possibile con polveri colorate per omaggiare un rito di origine induista che simboleggia la rinascita e la voglia di resuscitare sotto altra forma di esseri pieni di vita.

Ex Dogana Via dello Scalo San Lorenzo, 10.

Terry O’Neill in mostra al Vittoriano

Il Complesso del Vittoriano – Ala Brasini ospita (fino al 20 maggio) un’interessante retrospettiva dedicata al fotografo britannico Terry O’Neill con ritratti iconici che raccontano un’epoca attraverso i volti dei miti del cinema, della musica, della moda, della politica e dello sport.

Nei suoi cinquant’anni di carriera O’Neill ha realizzato ritratti come quello di Frank Sinatra, Elvis Presley, Elton John, Bono Vox, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Ava Gadner fino a Marlene Dietrich.

Tra gli oltre 50 scatti, una sezione è interamente dedicata a una delle più poliedriche figure dello star system mondiale, icona dandy di stile che ha fortemente influenzato la percezione dell’arte e il mondo della moda: David Bowie.

Biglietto intero 8 euro.

Giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura

Per un tuffo nel Sol Levante visitate il giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura in via Gramsci 74 realizzato dall’architetto Ken Nakajima, responsabile anche del progetto dell'area giapponese dell'Orto Botanico di Roma.

Qui troverete tutti gli elementi essenziali e tradizionali del giardino di stile sen'en: laghetto, cascata, rocce, piccole isole, ponticello e lampada di pietra tôrô.

La veranda tsuridono, che si protrae sul laghetto, è uno dei migliori punti per godere la vista del giardino.

Immancabili i ciliegi che però fioriscono in primavera e che per l’occasione richiamano folle di visitatori.

È prevista una visita guidata gratuita di 30 minuti: per prenotare (con largo anticipo) chiamare lo 06-94844655.

Ingresso gratuito ai Musei Vaticani

Questa domenica, 25 marzo, i Musei Vaticani saranno aperti al pubblico gratuitamente fino alle 14 (ultimo orario disponibile per l’accesso le 12.30).

Non sarà però possibile effettuare la prenotazione.

Da non perdere assolutamente una visita alla Cappella Sistina.

Per maggiori info: mv.vatican.va.

Casa Idea 2018

Ultimo fine settimana per visitare, alla Fiera di Roma, “Casaidea 2018” con tre padiglioni a disposizione per scoprire tutto il meglio del settore arredo e design.

Un’intera area di 3.000 mq sarà dedicata al Salone dell’Outdoor Furniture, con soluzioni innovative per la vita all'aperto: dagli arredi ai pergolati, dai caminetti ai forni per la cottura di cibi, dall'illuminazione per esterni alle piscine.

I visitatori di “Casaidea” scopriranno in anteprima le varie tendenze di arredamento e attrezzature per esterni, realizzate con materiali all’avanguardia della tecnologia e tessuti naturali.

Nei tre padiglioni della Fiera di Roma dedicati all’arredo, curiosando tra le tante soluzioni per zona notte e zona giorno, cucina, arredo bagno e per esterni degli oltre 250 espositori, i visitatori potranno intraprendere un percorso ideale tra le nuove tendenze con proposte provenienti dalle diverse regioni d’Italia.

Una mostra di rilevanza nazionale che racchiude al suo interno aziende altamente qualificate e specializzate che offrono una serie di servizi a valore aggiunto, dalla progettazione all’assistenza tecnica, dal montaggio alla garanzia.

Lunedì - venerdì ingresso gratuito; sabato e domenica ingresso 10 euro.

Home Beirut Sounding the Neighbors al Maxxi

La diversità culturale, la memoria della guerra, l’effervescenza del presente, la profonda trasformazione urbana, le prospettive per il futuro: tutto questo è “Home Beirut Sounding the Neighbors” al MAXXI (fino al 20 maggio).

La mostra è un nuovo capitolo del progetto Interactions across the Mediterranean che, dopo i focus sulla scena artistica contemporanea in Iran (2014- 2015) e a Istanbul (2015- 2016), questa volta si concentra su Beirut, città dinamica di elaborazione del passato e laboratorio di futuro, e la racconta attraverso oltre 100 opere di 36 artisti, espressione di una cultura inter-mediterranea in forte crescita.

Negli ultimi due decenni la capitale del Libano è diventata esempio di resilienza, dinamismo, vivacità culturale e speranza di cui l’arte contemporanea è sia testimone che motore, anche in questo momento di rinnovata tensione.

Beirut, caratterizzata da forti diversità culturali, economiche e politiche, è costantemente in trasformazione, in un confronto stringente con il mondo globalizzato.

Ma è una città segnata anche da una sorta di ossessione: come affrontare l’idea di appartenenza, come rendere questo luogo, dove ogni singolo ha un diverso senso di identità, una “casa” per tutti?

Da qui il titolo della mostra, Home Beirut Sounding the Neighbors.

Biglietto intero 14 euro.