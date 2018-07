Mostre, eventi e concerti: ecco tutto quello che c'è da sapere per decidere cosa fare a Roma nel weekend del 21 e 22 luglio

Finalmente è arrivato il fine settimana e Roma è pronta a offrire arte, mostre e idee per gite fuori porta: ecco allora dieci idee per decidere cosa fare.

Prosegue l’appuntamento con “Villa Ada - Roma incontra il mondo” con tanti concerti e iniziative in uno de parchi più belli della Capitale.

E poi le due date di Laura Pausini in scena al Circo Massimo, Caetano Veloso all’Auditorium Parco della Musica e Calcutta (vale la pena fare qualche chilometro e raggiungere Latina per assistere al suo live).

Per chi preferisce godersi una bella mostra, è particolarmente interessante l’esposizione “Tel Aviv The white city” al Maxxi tra foto, installazioni e plastici che raccontano una delle città più innovative e di tendenza al mondo.

Per tutti gli appassionati di surf o anche per i neofiti che hanno solo voglia di curiosare, da venerdì a domenica la spiaggia di Santa Severa ospita l’“Italia Surf Expo”.

Continuate a leggere sotto per saperne di più, non vi basterà un weekend per fare tutto!

Laura Pausini in concerto al Circo Massimo

Il Circo Massimo torna a infiammarsi anche questo fine settimana con un altro grande concerto: stavolta toccherà a Laura Pausini con una doppia data (sabato e domenica).

Saranno due concerti evento, anteprime assolute di un nuovo tour mondiale.

Biglietti a partire da 49 euro su www.ticketone.it.

Arena Garbatella

Torna per tutta l’estate il cinema all’aperto a Garbatella.

Venerdì in programma “Tonya” di Craig Gillespi, sabato tocca a una commedia di grande successo con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milan.

Domenica è il momento di Ferzan Özpetek con “Napoli velata”.

Piazza Benedetto Brin, orario 21.15; biglietto 6 euro.

Italia Surf Expo al Castello di Santa Severa

Amanti delle onde, spolverate le tavole: sta per tornare “Italia Surf Expo”!

Da venerdì a domenica, la spiaggia accanto al Castello di Santa Severa (a pochi chilometri da Roma) ospiterà la ventesima edizione dell’evento dedicato alla surf-culture più famoso d’Italia.

Quest’anno come ospite d’onore ci sarà una vera e propria leggenda surf: Tom Curren, vincitore di 3 titoli mondiali e tra i più grandi surfisti del mondo.

Per conoscere il programma nel dettaglio www.italiasurfexpo.it.

Calcutta in concerto

Siete appassionati di musica indie? Allora non lasciatevi spaventare da qualche chilometro di macchina e raggiungete Latina dove, sabato sera, Calcutta sarà in concerto allo Stadio Francioni.

Una serata speciale perché il cantautore diventato famoso con “Gaetano”, “Oroscopo”, “Cosa mi manchi a fare”, suonerà proprio nella sua città natale prima di proseguire il tour all’Arena di Verona per presentare il suo nuovo album “Evergreen”.

Biglietti a partire da 40 euro su www.ticketone.it.

Mostra “Tel Aviv The white city” al Maxxi

Cento tra fotografie, schizzi, plastici e video svelano Tel Aviv e le sue architetture, una città all’avanguardia in termini di innovazione.

La mostra “Tel Aviv The white city” è un’occasione per riscoprire il Movimento Moderno e gli influssi Bauhaus proprio alla vigilia del centesimo anniversario del movimento che univa arte, architettura e design, nato nel 1919 alla Scuola Bauhaus di Weimar.

Si parte dagli anni ’20 e ’30, quando la città iniziò a crescere per effetto delle migrazioni dall’Europa e fu disegnata secondo il gusto e gli influssi di intellettuali e architetti, trasformando l’area periferica, semidesertica di Jaffa in una città moderna e funzionale.

La White City è un museo a cielo aperto della più avanzata architettura internazionale del XX secolo.

Un gran numero di architetti che avevano studiato e lavorato in Europa, portarono in questa città gli orientamenti rivoluzionari dell’architettura europea, tra cui anche il razionalismo italiano: dalla Garden City disegnata da Sir Patrick Geddes ai duemila edifici, di cui circa seicento ancora esistenti, che compongono il centro storico.

Maxxi, Via Guido Reni, 4/a.

Biglietti intero 14 euro.

Caetano Veloso in concerto all’Auditorium Parco della Musica

Sabato il ritmo e la saudade brasiliana sbarcheranno a Roma per quello che sarà uno spettacolo davvero suggestivo e particolare all’Auditorium Parco della Musica.

Nell'ambito del “Roma Summer Fest”, Caeteano Veloso sarà in concerto alla Cavea insieme ai suoi tre figli, Moreno, Zeca e Tom, in occasione del nuovo tour “Ofertorio”.

Biglietti a partire da 40 euro, per maggiori info www.auditorium.com.

Fieracavalli 2018

Fieracavalli, manifestazione di riferimento del panorama equestre internazionale, in vista della sua 120ª edizione (Veronafiere, 25-28 ottobre) lancia l'inedito “Fieracavalli Summer Tour”.

Una serie di appuntamenti, in diverse regioni d'Italia, dedicati al cavallo nel suo ruolo di ambasciatore di cultura e tradizioni.

Dopo la prima tappa in Sicilia, ci si sposta nel Lazio, ad Atina, nella Valle di Comino, dal 20 al 22 luglio.

Saranno tre giorni dedicati all’affinità naturale tra uomo, territorio e cavallo, raccontata attraverso la riscoperta dei centri storici e dei sentieri naturalistici, dell'enogastronomia, senza dimenticare l'intrattenimento musicale e culturale per tutta la famiglia.

Come a Fieracavalli convivono diverse anime, anche ad Atina c’è spazio per competizioni sportive in sella – come la Gimkana Western, gli attacchi e il salto ostacoli – e per il turismo equestre, grazie a Cominii Vallem Explora che propone un percorso di trekking a cavallo di tre giorni da Alvito, nel parco nazionale dell'Abruzzo, fino al centro ippico di Atina.

Per tutte le info www.fieracavalli.it.

Villa Ada - Roma incontra il mondo

Anche questo fine settimana prosegue il festival musicale “Villa Ada - Roma incontra il mondo” giunto alla sua XXV edizione (fino al 10 agosto).

Venerdì tocca a Mezzosangue, misterioso rapper romano dalle rime sferzanti e il volto coperto da un passamontagna.

Domenica invece arriva la travolgente New York Ska Jazz Ensemble + Shots in the Dark: una carrellata di musicisti eterogenei che mescolano ska e reggae, dancehall e rocksteady, creando un live indimenticabile.

Per saperne di più www.villaada.org.

Roma Jazz Festival

Il “Roma Jazz Festival 2018” sarà in scena fino al 5 agosto tra Auditorium Parco della Musica, Maxxi, Farnesina Social Garden e Casa del Jazz.

Venerdì è il momento di Pat Metheny, vincitore di 20 Grammy e recentemente entrato nella Downbeat Hall of Fame come musicista più giovane e quarto chitarrista (dopo Django Reinhardt, Charlie Christian e Wes Montgomery.

Sabato è il turno di Kamal Williams, dj e tastierista, in scena al Parterre Farnesina tra jazz, hip-hop, boogie, funk e afrobeat.

Per chiudere la settimana domenica, alla Casa del Jazz c’è Corey Harris, uno dei più importanti esponenti del blues legato alla tradizione.

Per info www.romajazzfestival.it.

Yap Rome Festival

Prosegue l’appuntamento con “YAP - Young Architects Program”, il programma di promozione e sostegno alla giovane architettura, giunto alla sua settima edizione italiana e organizzato dal MAXXI in partnership con il MoMA.

Per questa edizione il MAXXI ha scelto di ampliare il campo d’azione rivolgendosi anche al di là dei confini nazionali, unendo YAP al programma paneuropeo FAP Future Architecture Platform, la piattaforma che mette insieme 18 istituzioni che operano nel campo dell’architettura in Europa e dedicata anch’essa alla promozione di giovani talenti.

Green Gallery dello STUDIOD3R con Marcello Fantuz è il progetto ecologico, ecosostenibile, attento alla biodiversità e in contrasto con il riscaldamento climatico, vincitore di quest’anno.

Oltre all’installazione nella piazza del museo, nella Sala Carlo Scarpa una mostra racconta l’edizione 2018 attraverso i modelli dei progetti finalisti dell’edizione italiana.

Accanto a questi il racconto dell’intero universo Young Architects Program attraverso le immagini dei progetti vincitori e i finalisti di MoMA/MoMA PS1 e Constructo.

www.maxxi.art.