Tra eventi enogastronomici, festival e concerti, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti e decidere cosa fare a Roma nel weekend

Da Eataly, da venerdì a domenica, c’è il Festival Ravioli dal Mondo da provare in tantissime varianti provenienti da ogni angolo del pianeta.

E se vi piace la musica, venerdì e domenica Jovanotti sarà sul palco del Palalottomatica; domenica all’Auditorium Parco della Musica invece toccherà al concerto di Mannarino; venerdì live show di Jerry Calà al Piper Club.

Per tutti gli appassionati del “verde”, non perdetevi l’apertura del bellissimo Roseto Comunale ai piedi dell’Aventino.

E poi l’Open Day al Mercato Testaccio, Teresa Mannino a teatro e il National Geographic Festival delle Scienze.

Jovanotti al Palalottomatica

Nonostante il piccolo edema alle corde vocali che ha fatto tremare tutti i fan, Jovanotti venerdì e domenica non mancherà i due concerti al Palalottomatica per il suo “Lorenzo Live 2018”.

Altre date in programma anche la settimana a seguire.

Biglietti a partire da 49 euro.

Festival Ravioli dal Mondo da Eataly

Venerdì prenderà il via, al terzo piano di Eataly, il Festival Ravioli dal Mondo: ci sarà un ricco programma di degustazioni e attività in cui il protagonista assoluto sarà il raviolo nelle sue molteplici sfaccettature.

Alle varie postazioni food si potranno assaggiare le proposte cinesi di Dumpling Bar che realizzerà i Ravioli con carne di maiale e verza, quelli con le verdure miste (verza, funghi, daikon, carote, cipolla, zenzero) e quelli con carne di manzo, peperoni ed e erba cipollina.

In tema di oriente il ristorante indiano Maharajah farà i Samosa con patate e piselli, i Samosa con gamberi e spezie e quelli di carne di agnello e spezie.

Non mancheranno specialità da altre parti del mondo dal Messico alla Polonia.

Nel corso delle tre giornate, gli chef dei ristoranti presenti al Festival, si alterneranno in una serie di interessanti showcooking.

Mannarino all’Auditorium Parco della Musica

Dopo l’uscita del primo album dal vivo, Apriti Cielo Live, Mannarino torna al suo pubblico con L’Impero crollerà: domenica alle ore 21 la sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica ospiterà il cantautore romano.

Biglietti a partire da 28 euro.

National Geographic Festival delle Scienze

C’è tempo fino a domenica per assistere al “National Geographic Festival delle Scienze” all’Auditorium Parco della Musica: tra i temi trattati diritti umani, viaggi nel tempo, intelligenza artificiale, salvaguardia degli oceani e dell’ambiente, robotica, tecnologie per la salute, creatività e salvaguardia del patrimonio artistico, fino all'astrofisica e alla criminologia.

Ci saranno oltre 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, giornalisti, esperti, ricercatori, innovatori e artisti, ci spiegheranno con la massima accuratezza scientifica Le Cause delle Cose; oltre 200 attività educational avvicineranno il mondo della Scienza a bambini e ragazzi, a partire dai 5 anni in su Laboratori, giochi, mostre, spettacoli e incontri, gestiti dai migliori Educatori e Divulgatori Scientifici, sono in programma per le Scuole durante la settimana e per le Famiglie durante il week - end.

Ogni sera un concerto o un evento dedicato alla scienza e 2 mostre fotografiche dedicate alla Terra, accompagneranno il National Geographic Festival delle Scienze, fino alla celebrazione della giornata mondiale della Terra, Earth Day, domenica 22 aprile.

Jerry Calà al Piper Club

Sarà una serata di “libidine” quella che scalderà lo storico locale di via Tagliamento venerdì sera.

Jerry Calà, il mitico Billo di Vacanze di Natale ’83, salirà sul palco del Piper con il suo live show.

Apertura del Roseto Comunale

Ai piedi dell’Aventino, in primavera, si aprono i cancelli di uno dei giardini più romantici di Roma: questo sabato riapre il Roseto comunale e vi aspetteranno più di mille specie di rose in un trionfo di colori e profumi che rendono ancora più prezioso un posto che per natura e collocazione è già magico.

Da qui, infatti, si può godere di una splendida vista sul Circo Massimo e sul Palatino dimenticandosi il traffico cittadino.

Fino al 17 giugno sarà aperto anche la domenica e i giorni festivi dalle 8.30 alle 19.30 (ad eccezione del 19 maggio).

Roseto Comunale, Via di Valle Murcia 6; ingresso gratuito.

Per tutte le info www.comune.roma.it.

Terry O’Neill in mostra al Vittoriano

Il Complesso del Vittoriano – Ala Brasini ospita (fino al 20 maggio) una interessante retrospettiva dedicata al fotografo britannico Terry O’Neill con ritratti iconici che raccontano un’epoca attraverso i volti dei miti del cinema, della musica, della moda, della politica e dello sport.

Nei suoi cinquant’anni di carriera O’Neill ha realizzato ritratti come quello di Frank Sinatra, Elvis Presley, Elton John, Bono Vox, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Ava Gadner fino a Marlene Dietrich.

Tra gli oltre 50 scatti, una sezione è interamente dedicata a una delle più poliedriche figure dello star system mondiale, icona dandy di stile che ha fortemente influenzato la percezione dell’arte e il mondo della moda: David Bowie.

Biglietto intero 8 euro.

Open Day Mercato di Testaccio

Tornano gli Open Day del Mercato di Testaccio, uno degli appuntamenti più attesi del XX Rione tra street food e musica dalla mattina fino a tarda sera.

L'appuntamento è per sabato 21 aprile dalle 8 alle 24.

Verrà inaugurato anche “T/Festaccio-Fermenti in testa”, iniziativa che si svolgerà alla Città dell’Altra Economia e al Mercato di Testaccio fino al 1° maggio.

Un festival delle energie positive, dedicato a grandi e bambini, per celebrare insieme il Natale di Roma, la Liberazione e la Festa dei Lavoratori.

Per dieci giorni Festaccio aprirà a cittadini, curiosi e turisti le porte della Città dell’Altra Economia, dell’ex Mattatoio e del Mercato di Testaccio, li porterà alla scoperta del Monte dei Cocci, del Porto Fluviale e di alcuni dei luoghi più nascosti del rione.

www.mercatoditestaccio.it.

Teresa Mannino al Teatro Ambra Jovinelli

Teresa Mannino sarà in scena al Teatro Ambra Jovinelli fino al 29 aprile con lo spettacolo “Sento la Terra girare”.

Dopo 154 date nei teatri italiani con il suo spettacolo Sono nata il ventitré, con cui ha raccontato la sua infanzia, la sua vita e come è cambiato il mondo attorno a lei, Teresa Mannino torna in teatro con il suo nuovo spettacolo, ispirato sempre dalla sua amata Sicilia.