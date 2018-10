Mostre, eventi e iniziative culturali: ecco tutto quello che c'è da sapere per decidere cosa fare a Roma questo weekend

Finalmente è arrivato il fine settimana e Roma è pronta a offrire arte, cinema e manifestazioni enogastronomiche: ecco allora dieci idee per decidere cosa fare.

Torna la “Festa del Cinema di Roma” con tanti film e appuntamenti in programma all’Auditorium Parco della Musica; prosegue il successo della manifestazione “Ottobrate Romane” con tanti angoli nascosti o poco conosciuti in giro per la città da scoprire con visite guidate.

Per chi preferisce iniziative all’aria aperta da non perdere, a pochi chilometri da Roma, la Sagra del tartufo a Canterano e la Sagra della castagna a Vallerano.

Per tutti gli amanti dell’arte, proseguono le mostre di Andy Warhol al Vittoriano, “Dreams” al Chiostro del Bramante e l’esposizione multimediale, “Impressionisti Francesi – da Monet a Cézanne” al Palazzo degli Esami.

E poi ultimo weekend per ammirare le bellezze del Roseto Comunale ai piedi dell’Aventino.

Ecco i dettagli.



Festa del Cinema di Roma

Torna la Festa del Cinema di Roma (fino al 28 ottobre) all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale.

La struttura firmata da Renzo Piano sarà il fulcro della manifestazione e ospiterà proiezioni, incontri, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti.

I 1300 mq del viale che conduce alla Cavea saranno trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo.

Un ruolo importante sarà anche quest’anno svolto dagli “Incontri Ravvicinati” con autori, attori e protagonisti della cultura italiana e internazionale, dalla Retrospettiva, dai Restauri e dagli Omaggi.

Oltre alla Festa, come sezione autonoma e parallela, Alice nella città organizzerà, secondo un proprio regolamento, una rassegna di film per ragazzi.

Per tutti i dettagli www.romacinemafest.it.

Impressionisti Francesi - da Monet a Cézanne al Palazzo degli Esami

Per la prima volta arriva in Italia la tanto attesa esposizione multimediale internazionale “Impressionisti francesi - Da Monet a Cézanne” che rende omaggio a quegli artisti che hanno cambiato la storia dell'arte grazie al loro nuovo approccio verso la natura circostante e il loro modo di rappresentare l'immediatezza attraverso un uso incredibile di luce e ombra.

Il percorso espositivo appositamente studiato per il Palazzo degli Esami vi porterà indietro nell'Ottocento parigino, dove un centro bohémien di creatività e innovazione è destinato a cambiare per sempre il volto dell'arte europea.

Circondati da un ambiente ricco e dinamico di luci, colori e suoni, gli impressionisti francesi tornano in vita.

I dipinti mozzafiato sono proiettati su una scala enorme con dettagli vividi per riportare, più grandi della vita, le audaci pennellate di Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne e altri ancora.

Visitare la mostra vi porterà negli ambienti multischermo più eccitanti del mondo. Enormi immagini cristalline, così reali da toccarle, illuminano una vasta gamma di schermi e superfici appositamente adattati allo spazio espositivo.

www.impressionistiroma.it.

Sagra del tartufo di Canterano

Ultimo weekend per visitare la Sagra del Tartufo a Canterano: pasta fatta in casa, uova al tegamino, bruschette, il tutto con abbondanti spolverate di tartufo nero e scorzone.

Il piccolo borgo dell’Alta Valle dell’Aniene, al confine con Subiaco e i Monti Simbruini, sarà un’ottima occasione per una gita fuori porta mangereccia.

La manifestazione seguirà i seguenti orari: sabato a partire dalle 12 fino alle 22 e domenica a partire dalle 12 fino alle 17.

Andy Warhol in mostra al Vittoriano

Negli spazi del Complesso del Vittoriano – Ala Brasini è stata allestita un’esposizione interamente dedicata al mito di Andy Warhol e realizzata in occasione del novantesimo anniversario della sua nascita.

Una mostra che parte dalle origini artistiche della Pop Art: nel 1962 il genio di Pittsburgh inizia crea la serie Campbell’s Soup, minestre in scatola che Warhol prende dagli scaffali dei supermercati per consegnarli all’Olimpo dell’arte.

Seguono le serie su Elvis, su Marilyn, sulla Coca-Cola.

L’esposizione, con le sue oltre 170 opere, vuole riassumere l’incredibile vita di un personaggio che ha cambiato per sempre i connotati non solo del mondo dell’arte ma anche della musica, del cinema e della moda, tracciando un percorso nuovo e originale che ha stravolto in maniera radicale qualunque definizione estetica precedente.

Biglietto intero 13 euro.

Festa della castagna a Vallerano

Torna a Vallerano, nel cuore della Tuscia, la festa della Castagna (tutti i weekend fino al primo novembre).

Sarà una vera e propria festa che quest’anno celebrerà il prodotto tipico del paese con tanto di passeggiate tra i castagneti secolari e ai siti di interesse storico.

I visitatori verranno accolti da attrazioni di vario genere e potranno prenotare speciali tour gastro-turistici a tema, immersi in spazi culturali e in fragranze antiche e contemporanee: tra queste, quella inconfondibile, invitante, e anch'essa fiabesca, delle caldarroste, che saranno distribuite a tutti in piazza.

Mamma Mia al Teatro Sistina

Dopo il successo di critica e pubblico dello scorso anno, torna il musical “Mamma Mia”.

La storia della giovane Sophie che, a pochi giorni dal suo matrimonio sull’isola greca in cui vive, chiama i tre fidanzati storici di sua madre per scoprire chi di loro è il padre che non ha mai conosciuto, ha già realizzato numeri straordinari.

Nel ruolo dei protagonisti, Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, nei personaggi che nel film vennero interpretati da Stellan Skarsgard, Pierce Brosnan e Colin Firth.

Nel ruolo di Donna c’è Sabrina Marciano e in quello di Sophie Eleonora Facchini.

Tra i punti di forza dello spettacolo, una messa in scena ricca e spettacolare: grandissime le sorprese, a cominciare dall’ambientazione con un pontile sospeso su vera acqua di mare, con una barca ormeggiata e un bagnasciuga.

A rendere tutto più reale, le atmosfere tipiche di una incantevole isoletta del Mediterraneo, gli 11mila litri di acqua in scena, le pedane girevoli, una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu e le cascate di buganvillea.

Biglietti a partire da 35 euro. www.ilsistina.it.

Dream - L’Arte incontra i sogni al Chiostro del Bramante

Un tema che diventa viaggio, scoperta, conoscenza, emozione: il sogno.

I grandi protagonisti dell’arte contemporanea si rivelano attraverso opere intime e visionarie in un luogo straordinario: il Chiostro del Bramante.

Una mostra che parla di desideri, aspettative, fantasie, paure esorcizzate e che permette allo spettatore di dare forma ai propri sogni.

“Dream” è un percorso allegorico verso la parte più segreta dell’animo umano; attraverso l’idea di viaggio viene sviluppato il tema del sogno che costituisce il canale o “la strada reale”, secondo il pensiero di Sigmund Freud, per entrare in contatto con l’inconscio e la dimensione spirituale.

La mostra, curata da Danilo Eccher, affronta il sogno come elemento di riflessione, di scoperta, come espressione privata, come porta d’accesso allo spazio più profondo dell’animo.

A opere site-specific si alternano lavori ripensati per gli spazi del Chiostro del Bramante in una successione che diviene un unico grande racconto anche grazie al coinvolgimento diretto degli artisti.

Un percorso espositivo immaginato come un’esperienza che conduce il pubblico dalle zone più in ombra alla dimensione meditativa fino agli spazi celesti dell’anima.

www.chiostrodelbramante.it.

Le Ottobrate Romane

Turismo Culturale Italiano ha programmato la I Edizione di “Ottobrate Romane” che si svolgerà a Roma dal 1° al 30 ottobre.

Questo nuovo evento, che si affianca alle precedenti edizioni di Palazzi e Ville di Roma a Porte Aperte, prevede passeggiate e itinerari nei luoghi più celebri e non della Capitale.

Il programma si articola in un ricco programma di visite guidate in luoghi capaci di raccontare la storia di Roma attraverso le caratteristiche vie, piazze e vicoli volte alla scoperta di aneddoti, curiosità, aspetti insoliti e grandi bellezze.

Sabato mattina vi aspetterà un interessante itinerario per le vie di Borgo Pio e nel pomeriggio i “Tesori archeologici del Celio”.

Domenica mattina invece sarà il turno di una Passeggiata al porto Fluviale di Ostiense: il mulino Biondi, la Mira Lanza, il nuovo Ponte dell'Industria, il Gazometro.

Roseto comunale

Ultimo weekend per visitare uno dei giardini più romantici di Roma ai piedi dell’Aventino, il Roseto comunale: qui vi aspetteranno più di mille specie di rose in un trionfo di colori e profumi che rendono ancora più prezioso un posto che per natura e collocazione è già magico.

Da qui, infatti, si può godere di una splendida vista sul Circo Massimo e sul Palatino.

Per visitarlo c’è tempo fino a domenica: orario dalle 8.30 alle 18.

Roseto Comunale, Via di Valle Murcia 6; ingresso gratuito.

Per tutte le info www.comune.roma.it.

Mercatino Giapponese

Domenica torna l’appuntamento con il Mercatino Giapponese con un’area mercato completamente ridisegnata con spazi all'interno del capannone e nel giardino con gazebo attrezzato, zona per le attività di intrattenimento (laboratori, corsi, game e molto altro), un grande palco per gli spettacoli e un’area dedicata al meglio del food giapponese.

Non solo shopping ma un vero e proprio festival della cultura del Sol Levante.

Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2 Roma.

Orario: 10.30 - 20.30.