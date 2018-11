Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e concerti, dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 17 e 18 novembre

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra musica, mercatini e manifestazioni enogastronomiche.

Sarà un weekend all’insegna dell’enogastronomia con tanti appuntamenti in programma come “Officine del Sapore” al Palazzo dei Congressi, “Simposio” al Salone delle Fontane e la festa del maritozzo da Eataly.

Prosegue il successo delle mostre Pixar al Palazzo delle Esposizioni, Andy Warhol e Pollock al Complesso del Vittoriano e gli Impressionisti al Palazzo degli Esami.

E se cercate un bel concerto, all’Auditorium Parco della Musica domenica sarà il momento di Malika Ayane con il nuovo album “Domino”.

Volete dedicarvi allo shopping? Al Sanctuary vi aspetta l’hippy market fino a tarda sera.

Officine del Sapore al Palazzo dei Congressi

Da venerdì a lunedì al Palazzo dei Congressi dell’EUR arrivano le “Officine del Sapore”, evento dedicato all’enogastronomia made in Italy, giunto alla sua seconda edizione, che si propone di valorizzare le eccellenze del territorio e promuovere la crescita qualitativa.

Produttori di eccellenze agro alimentari, tecnologia, istituzioni e pubblici esercizi insieme per promuovere il sistema dell’accoglienza, specchio del paese, con una forte attenzione anche all’estero ed all’internazionalizzazione delle imprese grazie alla presenza di buyer esteri e gemellaggi internazionali, workshop e seminari tecnici per sostenere nuove sfide ed individuare nuovi canali commerciali.

Tanti gli eventi in programma, per un viaggio nel mondo della eccellenza gastronomica, capace di coniugare tradizione e innovazione per gli amanti del buon cibo e della qualità.

Per saperne di più www.officinedelsapore.it.

Hippy Market al The Sanctuary

Oggetti introvabili, collane preziose, manufatti da tutta Europa, street food: è l’Hippy Market del Santuary, un evento unico nel suo genere che vi porterà alla riscoperta di nuovi e antichi mestieri.

Dalla ceramica al legno, dalla forgiatura del metallo alla sartoria, domenica vi aspetteranno trenta laboratori dal vivo.

I migliori artisti, artigiani e designer della capitale lavoreranno ed esporranno le loro creazioni negli spazi del Santuary Eco Retreat dalle 11 alle 23.

Festa del maritozzo da Eataly

Dolce, soffice e farcito con panna montata.

La ricetta tradizionale del maritozzo è storia. Ma quante versione ne esistono?

Le migliori pasticcerie romane, presenti su tutti i piani di Eataly, proporranno gustose ricette durante tutto il weekend per un'esperienza che andrà ben altro la colazione e che renderà il maritozzo protagonista anche a pranzo e cena.

In programma anche un corso di pasticceria per i più golosi!

Malika Ayane in concerto all’Auditorium Parco della Musica

Malika Ayane torna sulla scena musicale dopo due anni di lavoro e debutta con il nuovo singolo “Stracciabudella” che anticipa il nuovo album “Domino” che dà il nome anche al nuovo tour autunnale.

L’appuntamento è per domenica alle ore 21.00.

Biglietti a partire da 25 euro.

Simposio, trionfo del gusto al Salone delle Fontane

Al Salone delle Fontane dell’Eur, da venerdì a lunedì dalle 10.00 alle 20.30, si terrà la VII edizione di “Simposio, trionfo del gusto”.

Saranno presenti aziende d’eccellenza del panorama italiano che presenteranno e faranno degustare i loro prodotti.

La fiera sarà aperta non solo agli operatori del settore ma anche al pubblico.

Sarà l’occasione ideale per conoscere i prodotti e le tendenze del mercato.

Per maggiori info www.simposiotrionfodelgusto.it.

Palazzi di Roma a Porte Aperte

Continuano gli appuntamenti con la VI Edizione di “Palazzi di Roma a Porte Aperte” organizzata da Turismo Culturale Italiano, manifestazione che si svolgerà per tutto il mese di novembre.

L'evento prevede l'apertura straordinaria con visite guidate di numerosi palazzi romani, molti dei quali privati e chiusi al pubblico, una serie di interessanti itinerari urbani ed alcune escursioni in pullman fuori porta.

Saranno svelate opere e progetti firmati dai grandi Maestri dell'arte e dell'architettura italiana tra palazzi, cortili, cappelle, torri e palazzetti.

In questo programma 73 appuntamenti vi condurranno alla scoperta di Roma e non solo: 16 itinerari urbani e 4 contemporanei, 13 visite guidate, 4 aperture riservate, 31 aperture straordinarie e 2 escursioni fuori Roma, 1 tour fuori regione.

Tra gli itinerari in programma questo weekend, da non perdere domenica la visita a Palazzo Senatorio e la collezione dei principi Doria-Pamphilj.

Per maggiori dettagli http://www.turismoculturale.org.

Pollock e la Scuola di New York in mostra al Museo del Vittoriano

L’Ala Brasini del Vittoriano accoglie uno dei nuclei più preziosi della collezione del Whitney Museum di New York: Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Franz Kline e molti altri rappresentati della Scuola di New York con tutta l’energia e quel carattere di rottura che fece di loro eterni e indimenticabili “Irascibili”.

Anticonformismo, introspezione psicologica e sperimentazione sono le tre linee guida che accompagnano lo spettatore della mostra Pollock e la Scuola di New York.

Attraverso circa 50 capolavori, – tra cui il celebre Number 27, la grande tela di Pollock lunga oltre 3m resa iconica dal magistrale equilibrio fra le pennellate di nero e la fusione dei colori più chiari – colori vividi, armonia delle forme, soggetti e rappresentazioni astratte immergono gli osservatori in un contesto artistico magnifico: l’espressionismo astratto.

Biglietto intero 15 euro.

Impressionisti Francesi da Monet a Cézanne al Palazzo degli Esami

Continua ad entusiasmare l’esposizione multimediale internazionale “Impressionisti francesi - Monet to Cézanne” che rende omaggio a quegli artisti che hanno cambiato la storia dell'arte grazie al loro nuovo approccio verso la natura circostante e il loro modo di rappresentare l'immediatezza attraverso un uso incredibile di luce e ombra.

Il percorso espositivo appositamente studiato per il Palazzo degli Esami vi porterà indietro nell'Ottocento parigino, dove un centro bohémien di creatività e innovazione è destinato a cambiare per sempre il volto dell'arte europea.

Circondati da un ambiente ricco e dinamico di luci, colori e suoni, gli impressionisti francesi tornano in vita.

I dipinti mozzafiato sono proiettati su una scala enorme con dettagli vividi per riportare, più grandi della vita, le audaci pennellate di Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne e altro ancora.

Visitare la mostra vi porterà negli ambienti multischermo più eccitanti del mondo.

Enormi immagini cristalline, così reali da toccarle, illuminano una vasta gamma di schermi e superfici appositamente adattati allo spazio espositivo.

www.impressionistiroma.it

Pixar - 30 anni di innovazione in mostra al Palazzo delle Esposizioni



La fama della Pixar, fondata in California nel 1986, è dovuta all'abilità nel combinare arte e tecnologia e all'utilizzo innovativo dei digital media per creare storie originali e personaggi intramontabili.

Da Toy Story, il primo film completamente "animato" al computer, al più recente Coco, passando per Monsters & Co., Alla ricerca di Nemo, Cars e Inside Out, solo per citare alcuni titoli, i film della Pixar sono riusciti da sempre a coinvolgere e affascinare bambini e adulti.

Ma in pochi sanno che questi incredibili film sono il frutto del lavoro di una squadra di creativi e registi di fama mondiale che utilizza i tradizionali strumenti come il disegno, i colori a tempera, i pastelli e la scultura insieme a quelli dei digital media più all’avanguardia.

Con oltre 400 opere tra disegni, sculture, bozzetti, collage e storyboard, e una ricchissima selezione di materiali video, la mostra “Pixar. 30 anni di animazione” è un vero e proprio viaggio negli Studios, e nell'universo creativo della Pixar che approda al Palazzo delle Esposizioni di Roma.

Il percorso espositivo propone una chiave di lettura basata sui concetti di Personaggio, Storia e Mondo, tre elementi fondamentali per realizzare un grande film.

Il tutto arricchito da due installazioni spettacolari, l'Artscape e lo Zoetrope, che con la tecnologia digitale fanno rivivere le opere esposte e ricreano l'emozione e la magia dell'animazione.

Ingresso intero € 12,50.

Andy Warhol in mostra al Vittoriano

Negli spazi del Complesso del Vittoriano – Ala Brasini prosegue con successo l’esposizione interamente dedicata al mito di Andy Warhol e realizzata in occasione del novantesimo anniversario della sua nascita.

Una mostra che parte dalle origini artistiche della Pop Art: nel 1962 il genio di Pittsburgh inizia crea la serie Campbell’s Soup, minestre in scatola che Warhol prende dagli scaffali dei supermercati per consegnarli all’Olimpo dell’arte.

Seguono le serie su Elvis, su Marilyn, sulla Coca-Cola.

L’esposizione, con le sue oltre 170 opere, vuole riassumere l’incredibile vita di un personaggio che ha cambiato per sempre i connotati non solo del mondo dell’arte ma anche della musica, del cinema e della moda, tracciando un percorso nuovo e originale che ha stravolto in maniera radicale qualunque definizione estetica precedente.

Biglietto intero 13 euro.