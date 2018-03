Tutto quello che vi serve sapere per decidere cosa fare a Roma nell'ultimo weekend di inverno tra mostre, eventi e iniziative enogastronomiche



Finalmente è arrivato il fine settimana e Roma è pronta a offrire concerti, festival e bellissime mostre.

Per chi è alla ricerca di un bel concerto venerdì sera i Thirty Second to Mars saranno al Palalottomatica in occasione del loro tour europeo; se invece siete alla ricerca di uno spettacolo Stefano Accorsi è protagonista al Teatro Ambra Jovinelli con un classico della letteratura, Il Decamerone.



Tra le mostre da non perdere, Hiroshige. Visioni dal Giappone alle Scuderie del Quirinale tra natura, paesaggi e volti di uno dei più celebri maestri dell’arte nipponica.

E poi il Festival del bignè da Eataly, la partita di rugby Italia-Scozia allo Stadio Olimpico per il torneo Sei Nazioni e il mercatino Urban Bazar alle Officine Farneto con più di quaranta artigiani ed espositori.

Ecco tutti i dettagli sugli eventi in programma.

Mostra Hiroshige. Visioni dal Giappone” alle Scuderie del Quirinale

La mostra Hiroshige. Visioni dal Giappone, alle Scuderie del Quirinale, presenta una selezione di circa 230 opere appartenenti a prestigiose collezioni che provengono da Italia, Giappone e Stati Uniti e permette di ammirare il tema della natura declinato dallo stile affascinante e raffinato di Hiroshige.

Dalle più note serie di vedute quali “Cento vedute della Capitale di Edo” e “Cinquantatre Stazioni di posta del Tokaido”, alle silografie policrome di fiori insetti e animali tra le più ammirate, fino ai disegni originali ancora intatti.

Biglietto intero 19 euro.

Thirty Second to Mars al Palalottomatica

Venerdì sera i Thirty Second to Mars saranno al Palalottomatica per la loro unica data romana del tour europeo.

Il gruppo americano, composto tra gli altri dall’attore e musicista Jared Leto, è uno dei più innovativi di sempre nel campo del live come testimoniato dall’ultima performance agli MTV VMA Awards realizzata con una nuova tecnologia ad infrarossi e che ha visto come special guest Travis Scott.

Ultimi biglietti rimasti a partire da 57 euro.

Mostra JonOne a Palazzo Velli

Arriva anche a Roma la personale di JonOne, uno dei più interessanti artisti contemporanei che fin dai suoi esordi a New York ha saputo coniugare in modo perfetto graffiti ed espressionismo astratto.

La mostra è ospitata a Palazzo Velli, edificio nobiliare della prima metà del ‘400 nel cuore di Trastevere, e sarà visitabile fino al 14 aprile.

Lo stile unico che caratterizza l’opera di JonOne scaturisce dalla combinazione di tre principali elementi: la calligrafia, il colore e la materia pittorica, che insieme invadono l’intera superficie dell’opera.

Ispirate dal dinamismo e dalla vitalità della città, le opere dell’artista emanano una straordinaria energia proprio grazie all’intersecazione continua delle linee e all’estrema brillantezza dei colori impiegati che ricordano le complesse evoluzioni del free jazz così come l’incontro fra jazz e hip hop che ha caratterizzato parte della scena musicale americana degli anni ’80.

Urban Bazar alle Officine Farneto

Design, abbigliamento, arte, gioielli, accessori: l'atmosfera di un bazar nel cuore della città vi aspetta alle Officine Farneto sabato e domenica.

Saranno più di quaranta gli artigiani e gli espositori, la cui attività spazia tra il mondo del fashion e quello dell’interior design, che si riuniranno per promuovere le proprie creazioni offrendo l'occasione di perdersi in un nuovo, alternativo, mercato di quartiere.

"Urban Bazar" Officine Farneto, via dei Monti della Farnesina 77.

Festa del bignè da Eataly

Lunedì sarà la Festa del Papà e ogni regione celebrerà degnamente questa ricorrenza ciascuna con i propri dolci tradizionali.

E allora perché non provarne diverse di queste ricette tipiche? Quest'anno, Eataly Roma dedica tre giorni di festa ai bignè di San Giuseppe, ospitando rinomate pasticcerie della Capitale che proporranno ricette dei dolci laziali, campani e siciliani.

Bignè fritti e al forno, zeppole e sfince siciliane da venerdì a lunedì.

Stefano Accorsi al Teatro Ambra Jovinelli

C’è tempo fino a domenica per assistere allo spettacolo Decamerone vizi, virtù, passioni in scena al Teatro Ambra Jovinelli e liberamente tratto dall’opera di Boccaccio.

Tra gli attori che rappresenteranno sette delle cento novelle del Decamerone, un bravissimo Stefano Accorsi.

Biglietti a partire da 20 euro.

Torneo “Sei Nazioni” allo Stadio Olimpico

Sabato (ore 13.30) sarà l’occasione per assistere a una partita di rugby allo Stadio Olimpico, sport che sta raccogliendo sempre più appassionati anche tra le donne.

L’ultima sfida per la Nazionale nell’ambito del torneo Sei Nazioni sarà tra Italia e Scozia.

www.rbs6nations.com.

Libri come all’Auditorium Parco della Musica

Da nove anni Libri Come porta a Roma libri, autori, lettori, in una grande Festa della Lettura che per quattro giorni invade gli spazi e le sale dell’Auditorium.

Il tema della nona edizione sarà Felicità, parola ricca di significati e di contraddizioni, di possibilità e promesse.

Come ogni anno sarà chiesto ai protagonisti della Festa di sfogliare il tema che sarà al centro di lezioni, presentazioni, dialoghi, reading e, come sempre, saranno presentate le novità in libreria, i libri più attesi e quelli che già fanno parlare lettori e addetti ai lavori.

Tra i nomi di questa edizione i protagonisti del nuovo romanzo americano: Nicole Krauss, Nathan Englander, Daniel Mendelsohn, il giallista scozzese Ian Rankin, tutti con i loro nuovi romanzi in uscita, mentre altri ospiti, come lo psicanalista Massimo Recalcati e il filosofo Remo Bodei, terranno le loro lezioni sul tema della Festa.

Fino a domenica 15 marzo.

Casa Idea 2018

Da sabato (fino al 25 marzo) alla Fiera di Roma si terrà Casaidea 2018 con tre padiglioni per scoprire tutto il meglio del settore arredo e design.

Un’intera area di 3.000 mq sarà dedicata al Salone dell’Outdoor Furniture, con soluzioni innovative per la vita all'aperto: dagli arredi ai pergolati, dai caminetti ai forni per la cottura di cibi, dall'illuminazione per esterni alle piscine.

I visitatori di Casaidea scopriranno in anteprima le varie tendenze di arredamento e attrezzature per esterni, realizzate con materiali all’avanguardia della tecnologia e tessuti naturali.

Nei tre padiglioni della Fiera di Roma dedicati all’arredo, curiosando tra le tante soluzioni per zona notte e zona giorno, cucina, arredo bagno e per esterni degli oltre 250 espositori, i visitatori potranno intraprendere un percorso ideale tra le nuove tendenze con proposte provenienti dalle diverse regioni d’Italia.

Una mostra di rilevanza nazionale che racchiude al suo interno aziende altamente qualificate e specializzate che offrono una serie di servizi a valore aggiunto, dalla progettazione all’assistenza tecnica, dal montaggio alla garanzia.

Lunedì - venerdì ingresso gratuito; sabato e domenica ingresso 10 euro.

Mostra “Genius Loci” alla Galleria Micro

Pochi scatti volutamente in piccolo formato.

Uno spazio minimal, rigorosamente bianco.

È così che la galleria Micro si prepara a ospitare la fotografa svedese Lena Stjernström, per la prima volta nel panorama romano con la mostra GENIUS LOCI, a cura di Paola Valori.

La mostra, che esplora le forme e la bellezza del corpo e della natura, è prevalentemente sperimentale.

L’indagine fotografica di Lena Stjernström affronta tematiche legate all’identità, al corpo e allo spazio, e allo stretto dialogo tra l’uno e l’altro.

Particolarmente attenta alla luce, Lena ha concepito ogni scatto come parte di un unico puzzle, attraverso una narrazione della realtà sfuocata e interrotta, che trova nelle forme indefinite la sua chiave di lettura.

Il bianco è il filo conduttore della mostra, colore eletto a poetica. La luce dunque come linguaggio assoluto, da cui il suo obiettivo riesce ad ottenere risultati decisamente fuori dagli schemi.

La mostra, a ingresso libero, resterà allestita fino al 21 marzo dalle 10,30 alle 18. Micro Arti Visive, viale Mazzini 1.