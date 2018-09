Per decidere cosa fare a Roma nel weekend ecco tutte le mostre, eventi e iniziative culturali in programma questo caldo fine settimana di settembre

Finalmente è arrivato il fine settimana e Roma è pronta a offrire arte, mostre e mercatini senza dimenticare tutte le sagre tipiche di questo mese: ecco allora dieci idee per decidere cosa fare.

Per una serata unica tra bancone e consolle, non perdetevi il “Roma Bar Marathon” a Largo Venue dove vi aspetteranno cocktail, musica, vinili ed elettronica.

C’è tempo fino a domenica per assistere al festival itinerante “A Geisha Day” e scoprire di più su questa figura tradizionale giapponese.

Vi sentite pronti per mettervi alla prova sportivamente? Domenica è in programma la mezza maratona “CorriRoma” con 10 km competitivi e non.

Per gli amanti della moda e del vintage, dopo la pausa estiva sabato tornano il Mercato Monti e il Mercato Testaccio Open Day, domenica tocca invece al Mercatino Giapponese.

Sotto la foto, tutte le informazioni utili.

(Continua sotto la foto)

Roma Bar Marathon

Torna la maratona che riunisce in un unico luogo i protagonisti del bere bene e del clubbing di Roma.

Dopo il successo della festa per il suo ventennale e in occasione del lancio del nuovo sito e del nuovo magazine, sabato (dalle 18 alle 4) Zero riporta in città il suo format inedito che vedrà i migliori bartender e i protagonisti della scena elettronica capitolina alternarsi tra bancone e consolle.

A ospitare la “Roma Bar Marathon” saranno gli spazi di Largo Venue, giovane realtà che in quest’ultimo anno è stata scenario di tantissimi eventi in sintonia con lo spirito di questo appuntamento.

La festa comincerà nel pomeriggio, con cocktail e vinili nel cortile di Largo, per poi spostarsi nella sala interna quando l’atmosfera comincerà a farsi più calda.

Il pubblico che si sarà allenato a dovere per la Maratona potrà gustare ben 40 drink diversi di altrettanti bartender, legati ai bar più importanti della Capitale, che saranno alla Roma Bar Marathon solo con ricette esclusive pensate per l’occasione.

CorriRoma 2018

Per tutti gli sportivi, domenica torna la mezza maratona “CorriRoma”: in programma 10 km sia competitivi che non con un percorso tutto nuovo nel cuore della Capitale e in ricordo di Abebe Bikila.

L’appuntamento è per le ore 8.15 con partenza in via di San Gregorio e arrivo al Circo Massimo.

Per tutte le info e iscrizioni www.corriroma.it.

Festa del Miele a Campagnano di Roma

Sabato torna la festa del Miele a Campagnano di Roma giunta ormai alla 4a edizione.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati che coinvolgerà, come ogni anno, apicoltori da tutto il Lazio insieme ai produttori locali.

Vi aspetteranno tanti stand di produttori dove trovare non solo il meglio del miele ed i suoi derivati ma anche prodotti tipici di zona rigorosamente bio!

Open Day Mercato Testaccio

Sabato è tempo di “Back to Testaccio - Open Day Mercato di Testaccio” con un nuovo appuntamento del mercato rionale.

Fino a tardi il mercato sarà aperto con laboratori per grandi e piccoli, balli, djs, musica dal vivo shopping, ciclofficina, tanto buon cibo e bevande dai banchi.

Mercato Testaccio Via Galvani / Via Alessandro Volta.

Sagra del Fungo Porcino a Lariano

A Lariano di Roma (fino al 23 settembre) si svolgerà la 28ma “Sagra del Fungo Porcino”.

La Sagra si terrà in zona Campo Sportivo con ingresso libero; sarà anche possibile pranzare nelle giornate di sabato e domenica.

Come al solito faranno da cornice all’evento gastronomia, musica, spettacoli, sport e convegni durante tutte le serate.

Mercatino Giapponese

Amanti del Giappone, torna la nuova stagione del Mercatino Giapponese con un grande happening con protagonista un’area mercato completamente ridisegnata con spazi all'interno del capannone e nel giardino con gazebo attrezzato, zona per le attività di intrattenimento (laboratori, corsi, game e molto altro), un grande palco per gli spettacoli e un’area dedicata al meglio del food giapponese.

Non solo shopping ma un vero e proprio festival della cultura del Sol Levante.

Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2 Roma.

Orario 11.00-21.00.

African Metropolis – Una città immaginaria al Maxxi

Il Maxxi ospita una grande mostra dedicata al continente africano: il progetto, realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, presenta i lavori di 34 artisti che riflettono sulle grandi trasformazioni sociali e culturali in atto.

Attraverso cinque capitoli l’esposizione presenta la struttura complessa di una metropoli in cui lo spazio urbano è visto come luogo di incontro di esperienze diverse e dove tradizione e contemporaneità̀ dialogano.

La mostra prevede anche un progetto di committenza con la produzione di nuove opere e progetti site specific.

Tra gli artisti coinvolti: Bili Bidjocka, Meschac Gaba, Hassan Hajjaj, Youssef Limoud e James Webb.

Biglietto intero 14 euro.

Festival Geisha Day

C’è tempo fino a domenica per assistere al primo evento al mondo (fuori dal Giappone) dedicato interamente alla figura e alla tradizione della geisha: il Festival itinerante “A Geisha Day”.

Direttamente dal Paese del Sol Levante, quattro donne diverse, per età ed esperienza, saranno a Roma per raccontare cosa significa essere una geisha.

Per maggiori info https://bakeagency.it/a-geisha-day-miriam-bendia/

Mercato Monti

Voglia di vintage?

Fate un salto al Mercato Monti in via Leonina 46 dove, sabato e domenica dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero.

The Fork, le dritte e gli indirizzi per non rinunciare al ristorante

Dopo l’estate si torna spesso con qualche chilo di troppo ma non è detto che si debba per forza rinunciare al ristorante.

Adesso a semplificare il compito c’è anche la crescita di ristoranti che offrono piatti healthy: su “TheFork” se ne possono trovare centinaia in tutta Italia e possono essere prenotati con l’apposito criterio di ricerca disponibile sull’app per Android e iOs che permette di cercare e prenotare online il ristorante.

Eccone un assaggio su Roma: La Sciuscella, ristorante veg; Veggy Garden Bistrot, una trattoria vegana con proposte veloci e leggere; Ops!, indirizzo a pochi passi da Villa Borghese con ingredienti prevalentemente biologici; Lizard, piatti della tradizione rielaborati in chiave vegetariana in un ambiente informale; Solo Crudo un'oasi nel cuore della metropoli che propone una cucina vegana crudista gustosa e sana; Seiperdue Crudo Gourmet, ristorante specializzato in cucina crudista.