Tra concerti, eventi e gite fuori porta, ecco dieci idee tra cui scegliere per decidere cosa fare a Roma in questo weekend di metà luglio

Dieci consigli per decidere cosa fare a Roma questo fine settimana tra musica, cinema all’aperto e idee per una gita fuori porta.

Anche stavolta è la musica a dominare le scene: venerdì sera ce ne è per tutti i gusti tra Alex Britti all’Auditorium Parco della Musica e Lo Stato Sociale a “Rock in Roma”. Amanti dei Pink Floyd all’appello: sabato sera c’è Roger Waters al Circo Massimo.

Da non dimenticare poi gli appuntamenti in programma con il “Roma Jazz Festival”.

Se avete invece voglia di farvi qualche risata, lo spettacolo del comico Michele La Ginestra è quello che fa per voi e vi aspetta venerdì alle Terrazze del Palazzo dei Congressi.

Se in tutto questo vi fosse venuta voglia di fare una gita fuori porta, non perdetevi l’opportunità di visitare Villa D’Este a Tivoli in notturna.

Vi abbiamo incuriosito? Continuate a leggere per i dettagli.

(Continua sotto la foto)

Lo Stato Sociale in concerto al Rock in Roma

Altro che “vacanza”, Lo Stato Sociale venerdì sera salirà sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle nell’ambito di “Rock in Roma 2018”.

Il gruppo, arrivato secondo all’ultima edizione del Festival di Sanremo, sarà impegnato per tutta l’estate con il tour “Una vita in vacanza”.

Biglietti a partire da 17 euro, www.ticketone.it.

Visita di Villa D’Este in notturna

Cascate, giardini, fontane, zampilli vi aspetteranno, in notturna, nella bellissima Villa d’Este a Tivoli.

Dopo il grande successo della passata edizione, torna l'appuntamento con “Villa d’Este di notte”, occasione unica per ammirare le bellezze della villa al tramonto o sotto il chiarore della luna.

Si tratta di una delle più affascinanti dimore del Rinascimento italiano da non perdere assolutamente.

Venerdì 13 e sabato 14 orario continuato dalle 8.30 alle 22.45 (21.45 ultimo ingresso).

Per tutte le info: www.villadestetivoli.info.

Alex Britti in concerto all’Auditorium Parco della Musica

Alex Britti sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica venerdì alle 21: il cantautore romano festeggerà i “40” anni dal giorno in cui mise per la prima volta le mani su una chitarra.

In scaletta tutti i brani più importanti della sua lunga carriera.

Biglietti a partire da 22 euro, www.auditorium.com.

Lungo il Tevere 2018

Continua il successo della kermesse a bordo fiume “Lungo il Tevere” con un ampio programma culturale e di intrattenimento per arricchire l’estate della Città Eterna (ingresso da Ponte Garibaldi e Ponte Sublicio).

Non mancherà anche in questa edizione un programma pieno di appuntamenti interessanti tra eventi culturali, intrattenimento, degustazioni e molto altro.

La grande novità di quest’anno è la mostra che celebra i 140 anni de “il Messaggero” con 14 pannelli sulle prime storiche pagine del principale quotidiano romano.

L’ingresso alla manifestazione e a tutte le sue iniziative culturali è gratuito.

Per saperne di più www.lungoiltevereroma.it.

Rogers Waters in concerto al Circo Massimo

Dopo Londra e Lucca, Roger Waters sabato sarà in concerto a Roma al Circo Massimo.

Il genio creativo dei Pink Floyd tornerà nella Capitale a cinque anni di distanza dalla sua rappresentazione di “The Wall” allo Stadio Olimpico.

Biglietti a partire da 92 euro, www.ticketone.it.

Michele La Ginestra in scena alle Terrazze – Palazzo dei Congressi

Venerdì sera il comico Michele La Ginestra salirà sul palcoscenico per lo spettacolo “M’accompagno da me” che stavolta si trasforma in una cella del carcere nella quale vedremo passare avvocati, detenuti, personaggi improbabili, tutti legati da un unico comun denominatore: i reati previsti dagli articoli del codice penale.

Nonostante la “reclusione”, lo spettacolo riserva momenti di comicità ma anche spunti di riflessione.

Biglietti a partire da 12 euro, www.ticketone.it.

Villa Ada - Roma incontra il mondo

Prosegue il festival musicale “Villa Ada - Roma incontra il mondo” giunto alla sua XXV edizione (fino al 10 agosto).

Venerdì, direttamente dagli Usa, atterra l’elettronica di Ernest Greene, più noto con lo pseudonimo Washed Out.

Sabato è la volta dei Chinese Man, collettivo francese paladino dell'indie groove.

Domenica invece a scaldare il pubblico del laghetto lo stile inconfondibile e sperimentale dei Calibro 35.

Per saperne di più www.villaada.org.

BBQ Party da Eataly

C’è aria d’estate da Eataly Roma. Da venerdì a domenica, lo store romano realizzerà il primo grande evento all’aperto per celebrare il barbecue e la birra artigianale.

La ricerca dell’eccellenza è da sempre la mission di Eataly che per l’occasione farà conoscere e apprezzare a tutti i visitatori il mondo della carne, le differenze tra i vari tagli e le affumicature.

Il BBQ Party vedrà il supporto tecnico di Weber, leader americano del barbecue.

Saranno numerose e in grado di soddisfare tutti i gusti, le tante specialità street food che si potranno assaporare aggirandosi tra i food trucks disposti nell’ampio spazio open air.

I visitatori potranno degustare la SaRciccia da passeggio, il panino Meataly con pulled pork e quello In love with Luganega di Spqr Grilles Bbq Team.

Jubatti proporrà gli Arrosticini abruzzesi e dal mondo e Mad For Bbq il Pulled Pork Sandwich, il Baltimora Pit Beef, il Fried Chicken Wings e l’Insalata Coleslaw. Italian Bbq farà assaporare il panino Alabama con Pulled pork, il Texas e quello Arizona.

Da Mr Doyle si potrà provare il panino Mr Doyle con spalla di maiale affumicata, le costolette Pork Ribs, il panino di salsiccia Vip Doyle e la sovracoscia Chicken Lollipop. Non mancheranno i Supplì e il Cartoccio di patatine realizzati da Alatri, come anche lo Gnocco fritto e la Tigella di Mozao.

La voglia di dolce sarà assecondata dai gelati della Casa del Cremolato mentre quella di frutta dall’Orto in un Barattolo.

I grill lovers, poi, potranno partecipare a corsi, degustazioni e show cooking e scoprire, grazie all’aiuto dei migliori Chef BBQ Master, tutti i segreti per realizzare un perfetto barbecue con i dispositivi di Weber e le carni di alta qualità di Eataly (de La Granda, presidio Slow Food) e di Jubatti.

Durante le tre giornate, a partire dalle ore 18.00, prenderanno il via i corsi Grigliando si impara sia per adulti che per bambini. Dalle 19.30 inizieranno i self cooking.

Roma Jazz Festival

Il “Roma Jazz Festival 2018” sarà in scena fino al 5 agosto tra Auditorium Parco della Musica, Maxxi, Farnesina Social Garden e Casa del Jazz.

Venerdì è il momento di uno dei più grandi batteristi al mondo, Tony Allen ospite alla Casa del Jazz.

Sabato è il turno di Odisee e Good Company che, tra soul, jazz, gospel e funk, farà divertire il pubblico del Parterre Farnesina.

Sempre il 14 la manifestazione sarà anche alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica con i Chick Corea Akoustic Band.

Domenica alla Casa del Jazz invece ecco Giovanni Guidi e Fabrizio Bosso.

Per info www.auditorium.com.

Caleidoscopio. Notti di cinema a Villa Borghese

Torna l’appuntamento sotto le stelle con la rassegna “Caleidoscopio. Notti di cinema a Villa Borghese”.

Tutte le proiezioni saranno a ingresso gratuito fino al 5 settembre alla Casa del Cinema.

Dalla Roma di ieri, celebrata attraverso l'icona femminile più popolare e acclamata, Anna Magnani, con la proiezione ogni lunedì di dieci film interpretati dall'attrice, fino alla Roma di oggi raccontata dalla serie tv "Suburra" che per la prima volta sbarcherà sul grande schermo.

Per info www.casadelcinema.it.