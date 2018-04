Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e concerti, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 14 e 15 aprile

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra musica, eventi sportivi e visite culturali.

Sabato esordio del Gran Premio di Formula E di Roma (tutto esaurito) che si correrà all’Eur: un debutto importante per la Capitale nel panorama delle gare automobilistiche di livello internazionale.

Sarà un venerdì a suon di musica questo 13 aprile tra la star americana Lana del Rey in concerto al Palalottomatica e la cantautrice veneta Francesca Michielin in scena al Quirinetta.

E se volete andare alla scoperta di uno storico quartiere di Roma non perdetevi l’appuntamento con Trastevere a Porte Aperte per scoprire tutte le curiosità e gli aneddoti del rione più famoso.

Per tutti gli appassionati di calcio o per chi volesse vivere un’esperienza “al cardiopalma”, domenica riflettori puntati sullo Stadio Olimpico per il sentitissimo derby Lazio - Roma.

Cercate qualcosa all’aria aperta? In primavera vale davvero la pena una visita all’Orto Botanico di Trastevere con i suoi magnifici ciliegi in fiore.

Hanami all’Orto Botanico

In primavera lo straordinario spettacolo dei ciliegi in fiore è un evento imperdibile all'Orto Botanico di Trastevere (Largo Cristina di Svezia 24): un luogo magico, lontano dal caos, dove rilassarsi tra piante, serre e fiori meravigliosi.

Dalle ore 9 alle ore 18.30 (chiuso la domenica).

Biglietto di ingresso 8 euro.

Francesca Michielin al Quirinetta

Venerdì (ore 23) Francesca Michielin sarà in concerto al Quirinetta per il suo tour 2018.

La cantautrice veneta, vincitrice della quinta edizione di X Factor e arrivata seconda al Festival di Sanremo 2016, ha già registrato il tutto esaurito per la data de 12 aprile.

Quirinetta, Via Marco Minghetti, 5.

Biglietti a partire da 28 euro.

Trastevere a Porte Aperte

Un serie di passeggiate e itinerari tra le caratteristiche vie, piazze e vicoli del più popolare rione romano alla scoperta di aneddoti, curiosità e aspetti insoliti.

È la prima edizione di Trastevere a Porte Aperte che Turismo Culturale Italiano ha programmato dal 3 al 30 aprile.

Questa domenica alle ore 10.45 è prevista la visita al Palazzo dei Principi Corsini alla Lungara (prenotazione obbligatoria, quota visita guidata 10 euro + biglietto d’ingresso 12 euro).

Alle ore 16 invece Passeggiata nella Trastevere Medievale e Segreta (prenotazione obbligatoria, quota 10 euro e appuntamento in piazza in Piscinula).

Lana del Rey al Palalottomatica

Lana del Rey sarà in concerto al Palalottomatica venerdì per il tour di promozione dell’ultimo disco Lust for Life che la porterà anche al Mediolanum Forum di Milano.

Ultimi biglietti rimasti a 57 euro.

Derby Lazio - Roma

I romani lo sanno bene: il derby è una partita unica che appassiona anche chi non ama il calcio, un’altalena continua di emozioni per tutti i 90 minuti di gioco.

Mancano poche ore al fischio di inizio di Lazio - Roma, domenica ore 20.45 allo Stadio Olimpico.

Biglietti su www.sslazio.it e www.listicket.com.

Jimi Hendrix a Lezioni di Rock

Per il ciclo Lezioni di Rock all’Auditorium Parco della Musica, questa domenica (ore 18) è il turno di Jimi Hendrix protagonista di un approfondimento a cura dei giornalisti musicali Ernesto Assante e Gianni Castaldo.

Biglietto 10 euro.

Turner al Chiostro del Bramante

Il Chiostro del Bramante, per la prima volta, ospita una raccolta di opere esclusive dell’artista inglese Joseph Mallord William Turner (fino al 26 agosto).

Una collezione unica conservata presso la Tate Britain di Londra tra ricordi di viaggi, emozioni e frammenti di paesaggi visti durante i suoi soggiorni all’estero.

Era infatti abitudine dell’artista lavorare sei mesi all’aria aperta durante la bella stagione e solo in inverno chiudersi nel suo studio per riportare su tela i ricordi di ciò che aveva osservato dal vivo.

Più di 90 opere d’arte, tra schizzi, studi, acquerelli, disegni e una selezione di olii mai giunti insieme in Italia, caratterizzano il percorso espositivo della grande mostra Turner.

Opere della Tate dedicata al celebre e rinomato maestro dell’acquerello che con la sua pittura ha influenzato più di una generazione di artisti, quali Claude Monet, Caspar David Friedrich, Vincent Van Gogh, Edgar Degas, Paul Klee, Franz Marc, Wassily Kandinsky, Gustav Klimt, Mark Rothko.

Natura e romanticismo si fondono nella raffigurazione perfetta del sublime e nella contemplazione di una forza inarrestabile, quasi misteriosa, che andava rievocata per rispondere al bisogno dell’artista di ricercare un linguaggio in constante evoluzione che anticipasse i tempi e le mode artistiche.

Biglietto intero 14 euro.

Mercato Monti

Voglia di vintage?

Fate un salto al Mercato Monti in via Leonina 46 dove, sabato e domenica dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero.

Mostra di Monet al Vittoriano

Continua il grande successo della mostra di Monet al Complesso del Vittoriano - Ala Brasini prorogata fino al 3 giugno: in esposizione 60 opere del padre dell’Impressionismo provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi.

Monet trasformò la pittura en plein air in rituale di vita e - tra la luce assoluta e la pioggia fitta, tra le minime variazioni atmosferiche e l’impero del sole - riuscì a tramutare i colori in tocchi purissimi di energia, riuscendo nelle sue tele a dissolvere l’unità razionale della natura in un flusso indistinto, effimero eppure abbagliante.

Il percorso espositivo rende conto, oltre che dell’evoluzione della carriera di Monet, anche delle sue molteplici sfaccettature, restituendo la ricchezza artistica della sua produzione.

Dalle celebri caricature della fine degli anni 50 dell’800 ai paesaggi rurali e urbani di Londra, Parigi, Vétheuil, Pourville - e delle sue tante dimore; dai ritratti dei figli alle tele dedicate ai fiori del suo giardino, fino alla modernissima resa dei salici piangenti, del viale delle rose o del ponticello giapponese, e poi alle monumentali Ninfee, che deflagrano nel pulviscolo violetto e nella nebbia radiosa.

Tra i capolavori in mostra: Portrait de Michel Monet bébé, Ninfee, Le Rose, Londres. Le Parlement. Reflets sur la Tamise.

Biglietto intero 15 euro.

Gp di Formula E

Tutto pronto per il primo Gp di Formula Elettrica a Roma che si correrà sabato 14 aprile lungo un circuito di 2,7 km nel quartiere Eur (19 giri tra via Cristoforo Colombo e il palazzo dei Congressi).

Il Gran Premio della Formula Elettrica di Roma sarà una delle tappe del calendario internazionale e darà vita a uno spettacolo automobilistico da tutto esaurito.