Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e manifestazioni enogastronomiche, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana

Dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra musica, festival e visite culturali.

Questo weekend torna l’“EurHop”, il Festival internazionale della Birra Artigianale al Salone delle Fontane dell’Eur con più di 70 birrifici protagonisti.

Per gli amanti dell’Asia, da segnare in agenda il Festival “Via Japan” alle Officine Farneto con tanto street food giapponese ad attendervi.

E se siete alla ricerca di una bella mostra, non perdetevi Jackson Pollock al Complesso del Vittoriano con le sue opere di "action painting" ed espressionismo astratto.

Per tutti gli appassionati di innovazioni e tecnologia, torna “Maker Faire” alla Fiera di Roma tra robot, droni, realtà virtuali e stampa 3D.

E poi non perdetevi solo per questo weekend le “Giornate Fai di Autunno” e gli appuntamenti previsti dalle “Ottobrate Romane” promosse dall’Associazione Turismo Culturale italiano con tanti luoghi e angoli nascosti da scoprire in giro per la città.

Via Japan - Festival dello street food giapponese a Officine Farneto

Questo weekend torna a Roma il primo festival italiano dedicato al vero street food giapponese: da venerdì a domenica le Officine Farneto si trasformeranno in una via di Tokyo con 15 veri izakaya giapponesi e 15 chef che arriveranno da ogni parte del Giappone, ognuno porterà la sua specialità, ognuno porterà la sua storia.

Prenderanno parte alla kermesse chef provenienti da ogni parte del Giappone e eccellenze locali del made in Japan: Ramen Bar (Roma) - Ramen Gyoza Via Japan (Roma) - Gyoza Onigiri Via Japan (Roma) - Onigiri Takoyaki Via Japan (Roma) - Takoyaki Gipsy Market (Roma) - Chirashi-zuzhi Ishii (Hokkaido) - Okonomiyaki, Yakisoba e Watagashi Fujiya + Torijiro (Tokyo) - Karage e Yakitori Chakiki (Kobe) - Dorayaki e Te' Yamane (Hiroshima) - Ramen Yamamoto (Yamaguchi) - Senzanki (pollo fritto) Gonma (Toyama - Nanto) - Tonjiru (senbei) Kizasu (Okinawa) - Hirayachi Café de Flots Team (Mitoyo) - Kitsune Udon & Niku Udon Sushi Horiguchi Store (Nigata) - Sushi Gunma (Gunma) - Kushikatsu Leo's Gyoza Project (Roma) - Gyoza Konishi Sake & Cocktail Bar.

Per maggiori info www.viajapan.it.

Pollock e la Scuola di New York in mostra al Museo del Vittoriano

L’Ala Brasini del Vittoriano accoglie uno dei nuclei più preziosi della collezione del Whitney Museum di New York: Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Franz Kline e molti altri rappresentati della Scuola di New York con tutta l’energia e quel carattere di rottura che fece di loro eterni e indimenticabili “Irascibili”.

Anticonformismo, introspezione psicologica e sperimentazione sono le tre linee guida che accompagnano lo spettatore della mostra Pollock e la Scuola di New York.

Attraverso circa 50 capolavori, – tra cui il celebre Number 27, la grande tela di Pollock lunga oltre 3m resa iconica dal magistrale equilibrio fra le pennellate di nero e la fusione dei colori più chiari – colori vividi, armonia delle forme, soggetti e rappresentazioni astratte immergono gli osservatori in un contesto artistico magnifico: l’espressionismo astratto.

Biglietto intero 15 euro.

EurHop - Salone internazionale della birra artigianale

Roma capitale della birra artigianale: per tre giorni, da venerdì a domenica, il Salone delle Fontane dell'Eur ospiterà EurHop, Roma Beer Fest, il Salone internazionale della birra artigianale che ogni anno richiama sempre più appassionati.

Per l'occasione l'intera città sarà animata anche dal Fuori Salone di EurHop che coinvolgerà molti pub romani nei quali si terranno eventi, incontri con i mastri birrai, degustazioni.

Grazie a un'app gratuita sarà possibile orientarsi tra le proposte dei 101 birrifici italiani e internazionali, provenienti da 17 paesi del mondo, conoscere le caratteristiche delle oltre 800 birre artigianali che nel corso dei tre giorni si alterneranno nelle 400 spine e sapere in tempo reale quali sono disponibili.

Tra le proposte più particolari alcune birre che “vengono dal freddo”, come quelle prodotte con il Kveik, un particolare lievito tramandato da generazioni nelle fattorie norvegesi.

Basteranno pochi passi per cambiare clima e continente, passando alle così alle più “calde” proposte brasiliane dai sentori intensi di maracuja, melone, mango, guaranà e caffè.

Grandi protagonisti anche i malti e i luppoli statunitensi che si sfidano a colpi di creazioni birrarie tra West e East Coast.

Salone delle Fontane, Via Ciro il Grande 10-12, Roma (quartiere Eur).

Maker Faire alla Fiera di Roma

Torna, con numeri imponenti, nuovi temi e attrazioni sorprendenti, l’appuntamento con “Maker Faire Rome – The European Edition”, manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio di Roma e giunta alla sua sesta edizione.

La kermesse si svolgerà da venerdì a domenica alla Fiera di Roma. Con 7 padiglioni a disposizione per circa 100mila mq di estensione, Maker Faire Rome si conferma la fiera dove prende forma la rivoluzione digitale e si anticipa il futuro, il luogo della ribalta dedicato alle famiglie, ai bambini e a tutti gli appassionati di innovazione ma anche il format consolidato per le aziende e gli innovatori di professione che utilizzano la cultura digitale come mezzo per affrontare le nuove sfide dei mercati.

Tanti, attuali e coinvolgenti i temi della sesta edizione che presenta diverse novità tra cui un intero padiglione dedicato all’economia circolare ovvero una straordinaria sintesi sulla radicale trasformazione sociale ed economica che sta cambiando, rapidamente, i nostri stili di vita.

Lo spazio mostrerà i percorsi virtuosi che sono stati sviluppati dalle aziende dotate di una particolare visione – e che da anni hanno abbandonato i vecchi modelli produttivi “lineari”– a giovanissime start up che presenteranno come l’innovazione tecnologica, nel modo dell’economia circolare, sia sempre sinonimo di creatività.

Nel padiglione ci sarà chi riesce a trasformare la canapa in bioplastica per stampare, con tecnologie 3D, oggetti indispensabili alla nostra vita o chi produce tessuti utilizzando lo scarto delle lavorazioni casearie o fibre tessili e lane riciclate, o chi realizza prodotti farmaceutici dagli insetti o offre soluzioni al risanamento edilizio con colture microbiche o chi, infine, offre una bioraffineria in scatola per usi domestici.

Insomma, tante le novità da non perdere, molti giochi interattivi per i più giovani e un intenso programma di talk e incontri dove i protagonisti dell’economia circolare esporranno ai visitatori le loro innovazioni.

Pixar - 30 anni di innovazione in mostra al Palazzo delle Esposizioni

La fama della Pixar, fondata in California nel 1986, è dovuta all'abilità nel combinare arte e tecnologia e all'utilizzo innovativo dei digital media per creare storie originali e personaggi intramontabili.

Da Toy Story, il primo film completamente "animato" al computer, al più recente Coco, passando per Monsters & Co., Alla ricerca di Nemo, Cars e Inside Out, solo per citare alcuni titoli, i film della Pixar sono riusciti da sempre a coinvolgere e affascinare bambini e adulti.

Ma in pochi sanno che questi incredibili film sono il frutto del lavoro di una squadra di creativi e registi di fama mondiale che utilizza i tradizionali strumenti come il disegno, i colori a tempera, i pastelli e la scultura insieme a quelli dei digital media più all’avanguardia.

Con oltre 400 opere tra disegni, sculture, bozzetti, collage e storyboard, e una ricchissima selezione di materiali video, la mostra “Pixar. 30 anni di animazione” è un vero e proprio viaggio negli Studios, e nell'universo creativo della Pixar che approda al Palazzo delle Esposizioni di Roma.

Il percorso espositivo propone una chiave di lettura basata sui concetti di Personaggio, Storia e Mondo, tre elementi fondamentali per realizzare un grande film.

Il tutto arricchito da due installazioni spettacolari, l'Artscape e lo Zoetrope, che con la tecnologia digitale fanno rivivere le opere esposte e ricreano l'emozione e la magia dell'animazione.

Ingresso intero € 12,50.

Amatriciana vs Carbonara Festival da Eataly

Sabato e domenica da Eataly vi aspetterà una sfida culinaria tutta da gustare visto che a Roma un uovo e un pomodoro riescono a fare tutta la differenza del mondo.

E voi, da che parte state? Bucatini o mezza manica?

Per aiutarvi a decidere, saranno presenti alcune delle principali realtà della gastronomia romana e vi faranno assaggiare i due capisaldi, senza limiti!

Nuova apertura – Bakery House all’Eur

Dopo Corso Trieste e Ponte Milvio, sabato (a partire dalle ore 18) Bakery House aprirà il suo terzo store stavolta all’Eur.

Pancakes, bagel, uova, brunch, cupcakes e DJ set vi aspetteranno al civico 89 di viale America proprio di fronte al Laghetto dell’EUR.

www.bakeryhouse.it.

Giornata del Contemporaneo

L’Amaci (Associazione musei d’arte contemporanea italiani) ha scelto sabato 13 ottobre per la XIV “Giornata del Contemporaneo”, la grande manifestazione organizzata ogni anno per portare l’arte del nostro tempo al grande pubblico.

Anche stavolta si apriranno gratuitamente le porte dei 24 musei Amaci e di un migliaio di realtà in tutta Italia per presentare artisti e nuove idee attraverso mostre, laboratori, eventi e conferenze.

Un programma multiforme che di anno in anno ha saputo regalare al grande pubblico un’occasione per vivere da vicino il complesso e vivace mondo dell’arte contemporanea, portando la manifestazione organizzata da Amaci a essere considerata l’appuntamento annuale che ufficialmente inaugura la stagione dell’arte in Italia.

Ulteriore novità dell’edizione 2018 è la Giornata del Contemporaneo – Italian Contemporary Art: da quest’anno la partecipazione della rete estera del MAECI e in particolare degli Istituti Italiani di Cultura all’estero, come sedi aderenti alla manifestazione, promuoverà la creatività italiana fuori dai confini.

Per tutti i dettagli www.amaci.org.

Le Ottobrate Romane

Turismo Culturale Italiano ha programmato la I Edizione di “Ottobrate Romane” che si svolgerà a Roma dal 1° al 30 ottobre.

Questo nuovo evento, che si affianca alle precedenti edizioni di Palazzi e Ville di Roma a Porte Aperte, prevede passeggiate e itinerari nei luoghi più celebri e non della Capitale.

Il programma si articola in un ricco programma di visite guidate in luoghi capaci di raccontare la storia di Roma attraverso le caratteristiche vie, piazze e vicoli volte alla scoperta di aneddoti, curiosità, aspetti insoliti e grandi bellezze.

Venerdì in programma la visita alla Trastevere Medievale e Segreta; sabato vi aspetterà il giardino di palazzo Colonna sul Quirinale e poi un itinerario tra le opere del Bernini e del Borromini.

Domenica invece sarà il turno dell'Oratorio di San Silvestro dei Marmorari ai Santi Quattro Coronati.

Giornate Fai d’Autunno

Questo weekend tornano le Giornate Fai d’Autunno, la storica manifestazione del Fondo Ambientale Italiano che apre le porte di tantissimi luoghi unici d'arte e natura in tutta Italia, normalmente chiusi al pubblico.

Sabato e domenica chiese, giardini, palazzi, aree archeologiche e tanti altri beni si sveleranno al pubblico tra questi il Palazzo dell'Aeronautica, il Bunker della Stazione Termini, il Parco di Villa Gregoriana e molti altri.

Per scoprire tutti i luoghi che a Roma e dintorni aderiranno alla manifestazione collegarsi a www.giornatefai.it.