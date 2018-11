Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e concerti, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 10 e 11 novembre

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra musica, eventi enogastronomici e visite culturali.

Da Eataly, venerdì e sabato, si terrà il “Wine Festival 2018” con degustazioni e assaggi di piccoli produttori.

Sarà una domenica a suon di musica brasiliana all’Auditorium Parco della musica con il concerto dei Tribalistas.

E se volete andare alla scoperta di indirizzi e nuove proposte in termini gastronomici, seguite i consigli della guida del Gambero Rosso “I Ristoranti d’Italia 2019”.

Per tutti gli appassionati di fumetti, non perdete l’occasione di visitare la prima personale dedicata a Zerocalcare al Maxxi e “Roma Fumettara” al Palazzo delle Esposizioni.

Cercate un’idea per una gita fuoriporta? Allora la manifestazione Frantoi Aperti 2018 è proprio quello che fa per voi.

(Continua sotto la foto)

Eataly Wine Festival 2018

Nella stagione autunnale ritorna il “Wine Festival” da Eataly Roma: i protagonisti quest'anno saranno i piccoli produttori del Vivaio, coloro che con dedizione producono vini di eccellenza spesso riscoprendo sapori dimenticati, trasformandosi in custodi del territorio in cui operano.

Venerdì e sabato troverete un'area degustazione con assaggi di tantissimi vini da assaggiare in negozio o da acquistare a prezzi vantaggiosi.

Sarà un'occasione unica per scoprire le tecniche e le origini di ogni singola etichetta raccontate dai produttori stessi. In abbinamento? Gli alti cibi di Eataly!

Zerocalcare in mostra al Maxxi

Al Maxxi è in scena la prima mostra personale dedicata al fenomeno del fumetto italiano Zerocalcare.

Da sempre legato alla scena underground, portavoce della generazione anni ‘90, cresciuta tra precariato e web, tra il G8 di Genova e le serie tv, Michele Rech, in arte Zerocalcare, è protagonista di una grande mostra realizzata in coproduzione con Minimondi Eventi.

Il progetto, organizzato intorno a tre nuclei tematici – Pop e Tribù, Resistenza e Politica, Non-Reportage – ripercorre tutti gli anni del suo lavoro tra poster, un’ampia selezione di illustrazioni, copertine di dischi, tavole originali dei suoi nove libri, magliette, loghi e un lavoro site specific disegnato dall’artista per l’occasione.

Biglietto intero 11,50 euro.

Excellence all’Ex Dogana

Sarà una tre giorni dedicata ai prodotti di alta qualità, alla creatività, alla formazione, alla interconnessione di persone ed imprese, alla comunicazione e al confronto con il grande pubblico.

Da sabato a lunedì, all'Ex dogana San Lorenzo, torna “Excellence”, manifestazione enogastronomica giunta alla sesta edizione.

Quest'anno vi aspetteranno oltre 100 chef, molti dei quali stellati Michelin, allievi di scuole di cucina, operatori di settore, show cooking, degustazioni per una kermesse unica nel suo genere.

Tribalistas all’Auditorium Parco della Musica

Quindici anni dopo il successo internazionale del primo album omonimo, che ha venduto oltre 3 milioni di copie, il trio brasiliano acclamato in tutto il mondo Tribalistas intraprende per la prima volta un tour che toccherà America e Europa per presentare il nuovo progetto discografico anche all'Auditorium Parco della Musica.

Il trio, composto da Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, darà vita a uno spettacolo unico e coinvolgente che, oltre a i brani del nuovo album “Tribalistas” inciso a Rio de Janeiro nell’agosto del 2017, includerà le hit nazionali e internazionali, come "Passe em Casa", "Velha Infância".

Biglietti a partire da 40 euro.

Frantoi Aperti 2018

Avete voglia di fare una gita fuori porta? E allora non perdetevi la XXI edizione di Frantoi Aperti, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Strada dell’Olio e.v.o di Oliva Dop Umbria che si terrà in Umbria fino al 25 novembre.

Tanti i comuni e i frantoi che hanno aderito all’iniziativa che mette al centro dei riflettori l’Umbria rurale, i borghi ad alta vocazione olivicola e le città d’arte, i produttori di olio e l’Olio Extravergine di Oliva Dop Umbria.

Questo secondo weekend vedrà alla ribalta Castel Ritaldi con Frantotipico (10-11 novembre), Passignano sul Trasimeno con Oliamo 2018 (10-11 novembre) e Arrone con Amor d’Olio (11 novembre).

Durante tutti i weekend si svolgerà inoltre ad Assisi “Unto nei Castelli e nel Territorio”.

In ogni borgo e in ogni città d’arte che aderisce all’evento si terranno degustazioni guidate di olio extravergine d'oliva curate da esperti assaggiatori e ci sarà un servizio navetta che effettua il collegamento tra il centro storico del comune aderente e i frantoi del comune stesso.

Tra le novità dell’edizione 2018: brunch e musica tra gli ulivi in luoghi speciali dell’Umbria in programma tutti i sabati e le domeniche dell’evento dalle ore 12.30.

l brunch saranno una occasione per degustare i prodotti del territorio in abbinamento all’olio Extravergine di Oliva appena franto e per scoprire luoghi unici dell’Umbria minore.

Questi soltanto alcuni dei luoghi in cui si terranno i brunch che in caso di maltempo avranno un’alternativa al chiuso.

Per tutti i dettagli www.frantoiaperti.net.

Roma Fumettara al Palazzo delle Esposizioni

La Scuola Romana dei Fumetti ha svolto negli anni un importante ruolo sia nel campo della formazione che in quello della promozione culturale.

Nel tempo, al gruppo iniziale, si sono aggiunti molti ex allievi affermatisi nel campo del fumetto, dell’animazione del cinema e dei videogame.

Si sono così mescolate generazioni, stili e professioni, si sono creati progetti di rilievo: da “I Grandi Miti greci a Fumetti di Luciano De Crescenzo” editi Mondadori/De Agostini, al serial in cartoni animati “Ulisse il mio nome è Nessuno” prodotto da RAI2 e vincitore del premio Kineo/Diamanti al Festival del cinema di Venezia nel 2012.

Da questa esperienza, forse unica, nel panorama editoriale italiano, prende vita la mostra che viene proposta a Palazzo delle Esposizioni e che vuole essere qualcosa di più di una semplice celebrazione.

Innanzitutto per il tema: Roma. La Capitale, vista attraverso lo sguardo ora innamorato, ora ironico, ora malinconico e talvolta dissacrante, di artisti che si esprimono attraverso i comics, l’illustrazione o addirittura lo storyboard cinematografico.

E allora saranno esposte le opere di autori, tutti rigorosamente docenti o ex allievi della Scuola che, per l’occasione, daranno la loro personale visione della città eterna. Come Massimo Rotundo, disegnatore di Tex, Stefano Caselli, disegnatore Marvel, Marco Gervasio con il suo “PaperTotti”, Eugenio Sicomoro, che collabora con i maggiori editori francesi, Arianna Rea, autrice per la Disney America, Simone Gabrielli, disegnatore della Glénat e della Bonelli, Maurizio Di Vincenzo, disegnatore di Dylan Dog, Lorenzo “LRNZ” Ceccotti, autore per Bao Publishing, Riccardo Federici, disegnatore per DC Comics, Carlo Labieni e Marco Valerio Gallo, storyboard artist, Claudio Bruni, regista d’animazione e Greg, Lillo e Max Paiella, attori dal passato da “fumettari” e docenti della SRF, solo per citare alcuni nomi.

Biglietto intero 12,50 euro.

Ristoranti d'Italia 2019 del Gambero Rosso

Volete viziarvi con una cena gourmet? E allora seguite i consigli della guida “Ristoranti d’Italia 2019” del Gambero Rosso.

Non manca tra i premiati La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri e poi Imàgo all’Hassler, il Pagliaccio, Armando al Pantheon, Mazzo.

Tra i migliori bistrot ecco Caffè Propaganda e Spazio Niko Romito che ha ricevuto il punteggio massimo di “Tre cocotte” e il premio “Novità dell’anno” dalla Guida “Roma e il meglio del Lazio”.

Tra i premiati “Tre Boccali” non mancano Open Baladin e Osteria di Birra del Borgo.

Tra i migliori Wine Bar, Barnaba, Trimani e Roscioli.

Palazzi di Roma a Porte Aperte

Continuano gli appuntamenti con la VI Edizione di “Palazzi di Roma a Porte Aperte” organizzata da Turismo Culturale Italiano, manifestazione che si svolgerà per tutto il mese di novembre.

L'evento prevede l'apertura straordinaria con visite guidate di numerosi palazzi romani, molti dei quali privati e chiusi al pubblico, una serie di interessanti itinerari urbani ed alcune escursioni in pullman fuori porta.

Saranno svelate opere e progetti firmati dai grandi Maestri dell'arte e dell'architettura italiana tra palazzi, cortili, cappelle, torri e palazzetti.

In questo programma 73 appuntamenti vi condurranno alla scoperta di Roma e non solo: 16 itinerari urbani e 4 contemporanei, 13 visite guidate, 4 aperture riservate, 31 aperture straordinarie e 2 escursioni fuori Roma, 1 tour fuori regione.

Tra gli itinerari in programma questo weekend, Palazzo Rondinini, Palazzo Spada e la Palazzina Andersen.

Per maggiori dettagli http://www.turismoculturale.org.

Ovidio. Amori, miti e altre storie alle Scuderie del Quirinale

Tra gli autori della latinità, Publio Ovidio Nasone è sicuramente uno dei più amati; i suoi versi, che parlino d’amore, di miti o delle storie degli dèi restituiscono sempre a ognuno l’immagine di un mondo vivo e culturalmente dinamico.

Ma cosa hanno in comune la scrittura e l’immagine? Come sottolineare l’importanza delle parole attraverso le opere? Come raccontare l’importanza nella storia occidentale di un poeta come Ovidio attraverso altre arti, altri artisti, altre forme?

Queste le domande alle quali la mostra delle Scuderie del Quirinale intende rispondere in maniera semplice e rigorosa, coinvolgente e sorprendente lungo un percorso tematico che affronta la vita di Ovidio e l’influenza della sua opera letteraria sia sulla sua epoca che sull’Occidente arrivando fino ai giorni nostri.

Oltre 200 opere tra affreschi e sculture antiche, preziosissimi manoscritti medievali e dipinti di età moderna accompagneranno il racconto della vita del poeta e dei temi al centro dei suoi scritti: l’amore, la seduzione, il rapporto con il potere e il mito.

La mostra sarà l’occasione per presentare le caratteristiche della società romana della prima età imperiale, ricostruite attraverso il filtro della poesia di Ovidio che nel tempo ha contribuito a delineare i contorni della cultura occidentale.

All’interno delle sale espositive delle Scuderie si snoderanno diversi percorsi di visita tra opere, parole ed esperienze di laboratorio; in città un ricco programma di incontri, letture e approfondimenti permetterà di scoprire e riscoprire la complessità dell’universo ovidiano.

Picasso la Scultura a Galleria Borghese

A Galleria Borghese continua il successo della prima esposizione in Italia dedicata al Picasso scultore.

La mostra intende proseguire il lavoro di indagine sul concetto di scultura che il Museo sta portando avanti da molti anni attraverso maestri di epoche diverse.

Pensata come un viaggio attraverso i secoli, seguendo il filo cronologico dell’interpretazione plastica delle forme, l’evento presenta 56 capolavori del grande maestro realizzati dal 1905 al 1964, fotografie di atelier inedite e video che raccontano il contesto in cui le sculture sono nate.

Fu durante il suo viaggio a Roma e a Napoli nel 1917 che Picasso ebbe modo di confrontarsi per la prima volta in situ con la scultura dell’antichità romana, con il Rinascimento, ma anche con le pitture murali pompeiane.

Una visita alla Galleria Borghese gli permise di studiare le sculture di Bernini, del quale ritrovò le opere anche nella Basilica di San Pietro in Vaticano, che gli svelò inoltre il Michelangelo della Cappella Sistina.

La mostra alla Galleria Borghese terrà conto della sua esperienza di contatto con l’arte italiana per tornare a riflettere su grandi temi legati alla pittura e soprattutto alla scultura dal Rinascimento in avanti.

Galleria Borghese, Piazzale Scipione Borghese, 5.