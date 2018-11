Concerti, incontri, fiere e mercatini: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo fine settimana

Un weekend di novembre ricco di cose da fare aspetta i milanesi.

Specie per gli appassionati di musica, che potranno dilettarsi tra pop, jazz e danze popolari.

E poi festival, incontri, mercatini.

L'importante è non rintanarsi in casa, ma farsi ispirare da uno dei tanti appuntamenti in giro per la città.

Ecco quelli più interessanti.

Cesare Cremonini in concerto

Venerdì 9 e sabato 10 novembre il cantante bolognese torna a Milano dopo il successo estivo di San Siro, per la tappa autunnale nei palasport.

Appuntamento al Mediolanum Forum di Assago, per ripercorrere i suoi più grandi successi, affiancati dai brani dell'ultimo album Possibili scenari.

Milano Wine Festival

Oltre 250 aziende vinicole italiane radunate in un unico spazio.

Prende il via venerdì e prosegue fino a domenica la manifestazione dedicata alla cultura enologica, che propone alcune delle migliori etichette del nostro paese.

Da venerdì 9 a domenica 11 in Piazza Città di Lombardia.

IF - Italians Festival

Torna dall'8 al 10 novembre al Base la manifestazione dedicata alla creatività, organizzata da ADCI - Art Directors Club Italiano e Assocom, in partnership con Google.

Tema di questa edizione: Human Intelligence.

Nel corso del weekend tanti gli incontri con professionisti della comunicazione, della pubblicità e dello spettacolo.

Tra gli ospiti: Fabio Rovazzi, Vittorio Sgarbi, Maccio Capatonda e tanti altri.

Il programma completo è disponibile sul sito dell'evento.

Milano Whisky Festival

Arriva la tredicesima edizione della manifestazione dedicata ai distillati, che si terrà presso l’Hotel Marriott di via Washington nei giorni di sabato 10 e domenica 11 novembre.

L’evento è ormai un appuntamento fisso sull’agenda di tantissimi appassionati ed operatori del settore, e ha registrato lo scorso anno quasi 5.000 presenze.

Orari: sabato dalle 14.00 alle 23.30; domenica dalle 14.00 alle 21.00.

Ingresso gratuito (previa registrazione all’ingresso).





Notte Tarantata

Sabato 10 novembre la Bocciofila della Martesana ospita la serata a suon di pizzica, organizzate da Peperoncino Sud Festival.

Una notte per scatenarsi a suon di taranta e abbuffarsi di proposte eno-gastronomiche del Sud Italia.

In attesa di San Martino, che cade l’11 novembre, ci si potrà ristorare con tanto vino novello e ricette tipiche del Salento.

E poi musica e balli.

Ingresso libero con tessera Acsi.

Xbox FanFest

Arriva a Milano il 10 novembre la prima festa dedicata ai fan della celebre consolle, in concomitanza con la quarta edizione di X018 a Città del Messico.

L'evento sarà ospitato dalla Microsoft House, in viale Pasubio.

Dalle 16 esperti Microsoft, influencer, membri della community si daranno appuntamento per 8 ore di incontri, anteprime e videogiochi.

Una mano dalle stelle

Torna la manifestazione benefica ideata e organizzata da Antonio Capitani, giunta alla sua quinta edizione.

Sabato 10 e domenica 11, dalle 14,30 alle 18,30 sarà possibile ricevere un consulto astrologico personalizzato a fronte di un contributo minimo di 25 euro.

Il ricavato sarà interamente devoluto a favore della Onlus Piccolo Principe, che dal 2002 si batte per l’accoglienza, la cura e il reinserimento sociale di minori vittime di violenza, maltrattamenti e abusi familiari.

L’iniziativa a scopo benefico aprirà le porte sabato 10 e domenica 11 novembre dalle 14.30 alle 18.30 presso Attila & Co. in via Pagano 6 a Milano

JazzMi

Prosegue la rassegna, giunta alla terza edizione, che concentra in poco meno di due settimane circa 200 concerti sparsi per la città.

Venerdì 9, per esempio, alle 21,30 presso la Chiesa Cristiana Protestante, si terrà il live di Carlot-ta, giovane pianista e compositrice, con già 300 concerti all'attivo.

La musicista proporrà i brani del suo terzo album, Murmure, interamente composto all'organo a canne, scelta in cui ha fortemente creduto Paul Evans (già al lavoro con Björk,Sigur Ros, Cocorosie).

Per il programma del weekend, consultate il sito di JazzMi

Eicma 2018

Torna questo weekend l'Esposizione internazionale del ciclo e motociclo, giunta alla sua 76esima edizione.

Padiglioni di Rho Fiera Milano aperti fino alle 22,30 nella giornata di venerdì, mentre sabato e domenica chiuderanno alle 18,30.

Un'occasione per far felice il fidanzato o per tutte quelle donne che amano le due ruote.

L'ingresso per le quote rosa è gratuito.