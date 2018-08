Mostre, serate, aperitivi ed eventi: ecco tutto quello che dovete sapere per decidere cosa fare a Milano nel primo weekend di agosto

Il primo weekend di agosto a Milano sarà caldissimo. Lo dicono i meteorologi e lo si sente sulla propria pelle.

Questo però non è un buon motivo per rinchiudersi in casa con l'aria condizionata a palla e non mettere il naso fuori.

Per quelli che non sono ancora andati in vacanza o sono già tornati, le cose da fare non mancano.

Tra cultura, musica, cinema e cibo, ecco tutto quello che si può fare in città in questi primi afosi giorni di agosto.

(Continua sotto la foto)

Domenica al museo

Anche a giugno si rinnova l'iniziativa che permette di visitare gratuitamente i musei civici per tutte le prime domeniche del mese.

Per l'occasione i milanesi potranno accedere a diversi poli espositivi senza pagare alcun ingresso.

Ecco quali sono: Pinacoteca di Brera, Cenacolo Vinciano (previa prenotazione), Musei del Castello Sforzesco, Museo del Novecento, Palazzo Morando, Gallerie d'Italia, GAM - Galleria d'Arte Moderna, Museo di Storia Naturale, Acquario Civico, Museo Archeologico.

Il gelato più buono



In un weekend da caldo record non si può non pensare al gelato.



Milano ormai vanta alcune delle migliori gelaterie in italia, alcune più classiche altre decisamente insolite, perlomeno a giudicare dai gusti proposti.



Questo fine settimana potrebbe essere l'occasione per sancire quale sia la migliore, secondo voi.



Noi vi suggeriamo le nostre preferite: Baci Sotto Zero, Gelateria della musica, Gusto 17, Il Massimo del gelato.



Milano Arte Musica



Prosegue il Festival internazionale di musica antica organizzato dall'Associazione Culturale La Cappella Musicale, che festeggia quest'anno il 25° anniversario della sua fondazione.



Sabato 4 e domenica 5 agosto, alle ore 11.30 e ore 13.30, presso la Pinacoteca Ambrosiana si terrà Weekend in museo: visite e momenti musicali, con Allievi dell’Istituto di Musica Antica della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

Harry Potter, The Exhibition



Fino al 9 settembre la Fabbrica del Vapore diventa una succursale di Hogwarts per la più grande mostra sul maghetto mai vista in Italia.

Nella sede espositiva di via Procaccini i fan della saga di J.K Rowling troveranno gli scenari ispirati ai set dei film, con tanto di costumi, oggetti di scena, artefatti e creature provenienti direttamente dalle produzioni cinematografiche.

I visitatori si ritroveranno a passeggiare nella Sala Comune della Scuola di Magia e Stregoneria, potranno girare tra i lettini del dormitorio dei Grifondoro o fantasticare nelle aule di pozioni ed erbologia, oltre che perdersi nella Foresta Proibita.Ci saranno anche momenti interattivi, per esempio quando si potrà lanciare la Pluffa per giocare a Quidditch o entrare nella capanna di Hagrid.

La mostra sarà aperta il lunedì dalle 15 alle 2, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 22 e venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 23.

Beyond the Castle

È stata prolungata fino a settembre la nuova esperienza di realtà virtuale interattiva che unisce cultura e divertimento.

I partecipanti potranno calarsi nel ruolo di un arciere che dovrà difendere la fortezza, immergendosi nelle atmosfere della Milano quattrocentesca.

Il percorso inizia attraversando le Merlate del Castello in compagnia di una guida, per poi arrivare alla Torre Falconiera, dove, indossando appositi visori, è possibile muoversi in uno scenario in realtà virtuale.

Per l'estate è stato prolungato l'orario di apertura. È necessaria la prenotazione.

Holy Swing Night



Sabato 4 agosto 2018 si balla tutta la notte allo Spirit De Milan al ritmo di swing.

Ad animare la serata questa settimana sarà la musica dal vivo della Mingo's swing Band, a partire dalle 22.00.

Il gruppo eseguirà principalmente il repertorio dei classici della tradizione jazzistica americana e italiana rigorosamente legati all’Era dello Swing degli anni ’20 e ‘40.

Mood giapponese

Fino al 12 agosto Fondazione Cineteca Italiana presso Cinema Spazio Oberdan propone film e una personale per scoprire attraverso la settima arte l'affascinante cultura nipponica di ieri e di oggi.



Questo weekend sono due i film in programmazione che rendono omaggio alla cultura giapponese.

Venerdì 3 alle 20 andrà in scena Cat Heaven Island, che presenta la realtà magica dell’isola di Tashirojima, rinata dopo il terremoto del 2011 e abitata da una piccola comunità di persone che vive in perfetta armonia con una grande comunità di gatti, liberi, coccolati e felici.

Sabato 4 alle 19,15 sarà la volta de L’isola dei cani, capolavoro di Wes Anderson che rende omaggio all’immaginario nipponico ricorrendo all’iconografia pittorica del disegno su carta e dell’illustrazione, alla pittura ottocentesca, al teatro nō e al manga.

Mood giapponese nello stomaco



Dopo una serata a tema nipponico, non si può non conludere in bellezza con una cena a base di sushi.



Se avete voglia di provare una cucina fusion che mixa la cucina orientale alle ispirazioni di Honk Hong e agli ingredienti italiani, vi consigliamo di mettervi in macchina alla volta di Nova Milanese e andare da Mu Fish.



Gli chef Jiang e Kim sapranno stupirvi con le loro rivisitazioni insolite affiancate da grandi classici.



E se siete indecisi, ci sono due menu degustazione a disposizione.



Se invece volete rimanere a Milano, sappiate che per tutto il mese di agosto Bomaki rimarrà aperto per proporre la sua cucina a metà tra giappone e Brasile.

Da gustare rigorosamente insieme a un buon cocktail.