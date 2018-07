Dai locali in cui ammirare l'eclissi ai concerti al relax: gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano in questo ultimo weekend di luglio

Se pensate che l'ultimo weekend di luglio a Milano sia l'equivalente della morte sociale, vi sbagliate di grosso.

È vero, in molti sono già partiti per le ferie o approfitteranno di questo fine settimana per darsi alla fuga, ma questo non significa che non ci sia niente da fare per chi resta in città.

Dai concerti alle feste, dai nuovi locali da scoprire agli aperitivi, c'è sempre fermento.

Non ci credete? Ecco tutte le proposte.

Unite with Tomorrowland

Per gli amanti dei festival e dei party senza sosta è l'evento più atteso dell'estate.

Per la prima volta il Tomorrowland diventa un momento di condivisione che tocca ogni continente (o quasi), Italia compresa.

Sabato 28 luglio al Parco di Monza si ballerà dalle 11 del mattino alle 2 di notte, con tanti ospiti sul palco (Martin Solveig, Claptone e Andrew Rayel, solo per fare alcuni nomi) che si alterneranno ai collegamenti live dal festival in corso a Boom, in Belgio.

In contemporanea poi con gli altri Unite with Tomorrowland sparsi per il mondo, da Abu Dhabi al Libano, da Malta al Messico, dalla Spagna a Taiwan.

Taste on Top



Dall'esperienza di Taste of Milano nasce la terrazza temporary al sesto piano del palazzo di fronte la chiesa di San Fedele.



Un luogo perfetto per godersi un aperitivo al calare del sole, con la vista sullo skyline milanese, dal Duomo ai grattacieli di CityLife.



Ogni settimana, poi, per chi volesse fermarsi a pranzo o a cena, si alterneranno gli chef di ristoranti celebri, fino al 31 luglio.



Per scoprire quale sarà lo chef di questo weekend basta visitare il sito.







Dove vedere l'eclissi a Milano e dintorni

Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 luglio ci sarà l'eclissi totale di Luna più lunga del secolo. Durerà un'ora e 43 minuti ed è stato calcolato che non si ripeterà almeno fino al 2100.

L'eclissi inizierà alle 22,24. La massima oscurità si raggiungerà alle 00,22.

Per ammirarla a dovere abbiamo pensato di suggerirvi un paio di posti in cui cenare o sorseggiare un cocktail, come il Paper Moon, il nuovo ristorante in con giardino segreto in via Bagutta 12, che per l'occasione ha ideato l'apposito cocktail Eclissi, a base di vodka, sciroppo di barbabietola e more e bitter alla lavanda.

Oppure approfittando della magia del lago. Grazie alla flotta di imbarcazioni Ernesto Riva di proprietà del Sereno, sul lago di Como, sarà infatti possibile spostarsi in mezzo al Lario per un esclusivo pic-chic notturno con menu creato da Raffaele Lenzi, Executive Chef del ristorante stellato Berton Al Lago, e bollicine delle migliori etichette italiane.

I concerti del weekend

Due concerti si contenderanno il pubblico milanese questo fine settimana. Entrambi nella serata di venerdì 27.



Al Carroponte saliranno sul palco i Sud Sound System, che presenteranno il loro decimo album, Eternal Vibes.



All'Ippodromo Snai di San Siro il Milano Summer Festival chiude in bellezza con Robert Plant & The Sensational Space Shifters.







Potere ai piccoli

Fino al 20 settembre Palazzo Lombardia ospita la mostra di mattoncini Lego realizzata da Riccardo Zangelmi, che ha l’obiettivo di ricordarci di tenere sempre vivo il bambino che è ancora in ognuno di noi.



Oltre trenta opere e centinaia di migliaia di mattoncini hanno preso la forma, in un anno di lavoro, in sculture e mosaici che porteranno i visitatori a fare un tuffo nel passato e a sognare un’infanzia di gioco e divertimento.

In particolare, domenica 29 luglio la mostra sarà aperta in via straordinaria al pubblico dalle ore 14 alle ore 22.



In questi orari i visitatori potranno anche salire al Belvedere E.Jannacci per ammirare il panorama della città.







Nuovi locali da provare



Ha inaugurato da poco il sesto locale Pandenus, in piazza Gae Aulenti.



il nuovo bakery è composto da 26 vetrine che si affacciano sui grattacieli di Porta Nuova e che propone, dalle 19 alle 23, un menu gourmet ideato dallo Chef Enrico Bartolini, che rivisita i piatti della tradizione oltre a una selezione di pizze realizzate con farine integrali e biologiche.



Dalle 12 alle 15 invece si potrà scegliere tra il menu All Day, che prevede primi piatti, piatti unici, tartare, poké e secondi.



Dalle 11,30 alle 18, infine, si troveranno panini, hamburger e insalate. Magari da accompagnare a uno dei cocktail o dei mocktail in lista.







Birra in Villa

Fino al 7 settembre Villa Arconati ospita la terza edizione della manifestazione che unisce le specialità del Birrificio Artigianale Follia Pura alla bellezza della location.



I visitatori potranno gustare le birre immersi nell'atmosfera della Corte Nobile di quella che è considerata la Versailles milanese, per rilassarsi tra una chiacchiera e un sorso di pinta.



Orari: dalle 19 all'1. Ingresso libero.







Estate al Centro



Per tutta l'estate il Centro, il centro commerciale di Arese organizza una serie di iniziative per tutti che esulano dallo shopping.



Questo weekend, per esempio, si terrà il Milano Rally Show. Sabato 28 e domenica 29 avranno luogo presso La Pista tre prove speciali, una in notturna e due diurne.

Fino al 3 agosto, sempre lì si terranno serate di cinema all'aperto a ingresso gratuito e dedicate a diversi temi.



Fino al 16 settembre, infine, i visitatori potranno cimentarsi nel Virtual Land, un viaggio per immergersi in dimensioni parallele, un vero e proprio contenitore di esperienze ludiche virtuali in grado di proiettare il giocatore in contesti spettacolari e ambientazioni fantastiche con la possibilità di interagire con esse.





Lake Como Film Night



Jasmine Trinca è l'ospite d'onore della no-stop di film d'autore, performance musicali, realtà virtuale e nuove forme di narrazione visiva a ingresso gratuito, in programma il 27 luglio a Villa Erba.



L'attrice presenterà Un giorno devi andare (2013), che verrà proiettato alle 21 nel padiglione centrale



Diretto da Giorgio Diritti, la pellicola narra la storia di Augusta, una donna che decide di "essere terra" e abbandonarsi ai suoni ancestrali della natura in Brasile.