Fiere, mercatini, corse e spettacoli: ecco tutto quello che c'è in programma per decidere cosa fare a Milano nel primo fine settimana di primavera

Primo weekend di primavera a Milano, anche se le temperature sembrano dire tutt'altro.

Lo spirito, però, è quello giusto per respirare e vivere l'arrivo della bella stagione, con tante iniziative divertenti, gustose e rilassanti.

Si va dalla fiera della birra artigianale al mercatino dei fiori, dalle visite guidate nei luoghi meno conosciuti della città alla corsa stracittadina per le vie del centro, dagli spettacoli ai concerti.

Un weekend che promette di intrattenere da mattina a notte fonda.

Prendete carta e penna e segnate in agenda tutti gli appuntamenti.

(Continua sotto la foto)

Italia Beer Festival



Torna a Milano, da venerdì 23 a domenica 25, l’appuntamento annuale con la festa della birra tutta italiana giunta alla XIII edizione, che vede in scena i migliori birrifici artigianali del nostro Paese.

Allo Spazio East Ends Studio 90 di via Mecenate andranno in scena tre giorni giorni dedicati alla degustazione delle birre artigianali, ai laboratori didattici, agli assaggi e ai concerti, con oltre trecento birre in degustazione.

Novità di quest'anno la partecipazione anche di birrifici esteri.



Spazio poi allo street food, con pizza gourmet, panini con carne di cavallo, fritto ascolano, cucina bergamasca e “tex mex”.

Il biglietto di ingresso sarà di 6 euro e 2 euro di cauzione per il bicchiere

Giornate Fai di Primavera

Sabato 24 e domenica 25 marzo torna l'appuntamento che saluta l'arrivo della bella stagione svelando luoghi preziosi e nascosti.

I visitatori avranno la possibilità di scoprire chiese, ville, giardini, aree archeologiche, addirittura interi borhi, spesso sconosciuti o normalmente inaccessibili in tutta Italia.

Tra questi, Villa Necchi Campiglio, Palazzo Serbelloni, l'Arcivescovado, il Grattacielo Pirelli, Palazzo Pusterla, la Libraria agostiniana dell'Incoronata, lo Stadio San Siro e l'Ippodromo Snai (quest'ultimo aprirà luoghi normalmente chiusi al pubblico).



Stramilano 2018



Domenica 25 marzo torna la corsa non competitiva più famosa d'Italia, giunta alla sua 47esima edizione.

Atleti, famiglie e appassionati si riuniranno per una giornata all'insegna dello sport, attraversando tutto il centro storico per ritrovarsi poi all'Arena Civica.

Tre le categorie stabilite: la Stramilanina 5km, la Stramilano 10km e la Stramilano Half Marathon da 21.

Floralia



Un'ondata di colori e profumi invaderà Brera sabato 24 e domenica 25 marzo.

Il mercatino di primavera avrà come fulcro il sagrato di piazza San Marco e i chiostri all'interno in cui vivai provenienti da tutta Italia porteranno fiori di ogni specie, arbusti e agrumi, accanto a semi, attrezzature per il giardinaggio e consigli per fare belli balconi, terrazzi e ambienti domestici.

Dalle 10 alle 18. Ingresso libero.

Hobby Show

Découpage, decorazione, patchwork, cake design, ricamo, cucina: tutto questo è Hobby Show, la manifestazione dedicata alla creatività manuale in programma al MiCo dal 23 al 25 marzo.

Centiania di espositori e altrettanti corsi animeranno la tre giorni in cui sarà possibile partecipare a workshop, dimostrazioni e anche fare acquisti.

Per il programma completo visitate il sito.

Un'ora (di gusto) al buio



Sabato 24 marzo Temakinho supporterà l'iniziativa Earth Hour, ideata e gestita a livello internazionale dal WWF.



I 3 indirizzi milanesi spegneranno le luci dalle 20:30 alle 21:30, richiamando l'attenzione dei commensali sull'importanza di un comportamento rispettoso dell'ambiente.

Oltre a coinvolgere gli ospiti i, la cena al buio promossa da Temakinho permetterà di assaporare i piatti e i drink con tutti i sensi (specie il gusto), tranne la vista.







Racconti Immaginari da Armani/Silos

I Racconti Immaginari di Paolo Ventura sono protagonisti della mostra in corso (fino al 29 luglio) da Armani/Silos (Via Bergognone, 40).

Un centinaio di opere, in un limbo tra pittura e fotografia, che generano un mondo dove spazio e tempo si dilatano e l’immaginario si fonde nel reale.

La storia e la realtà della fotografia infatti passano al servizio della fantasia e del mondo delle fiabe, con un risultato di cui è impossibile non innamorarsi, tanto è carico di dolcezza e in grado di raccontare un mondo fantastico (ma anche malinconico) con la stessa genuinità e semplicità con cui lo farebbe l'occhio di un bambino.

A partire da Mercoledì 21 marzo, poi, la sesta edizione di Film Series, intitolata Racconti Immaginari, arriva ad affiancare la mostra.

A selezionare i titoli delle pellicole che saranno proiettate è stato l'artista stesso: Brazil, The Lobster, Delicatessen, Un piccione seduto su un ramo riflette sull'esistenza e Synecdoche, New York.

Qui i dettagli sulla programmazione.

Fa' la cosa giusta



Da venerdì 23 a domenica 25 marzo torna negli spazi di FieraMilanoCity la manifestazione dedicata al consumo critico e ecocompatibile, giunta ormai alla 15esima edizione.

I visitatori troveranno 700 aziende e realtà ospitate in 10 sezioni tematiche e 17 spazi speciali, nei 32mila metri quadrati di spazio espositivo e un programma culturale di 450 appuntamenti tra laboratori, incontri ed esperienze organizzate in esclusiva per la fiera.

L'ingresso è gratuito.



The Arch of Milan

Fino al 25 marzo, dalle 11 alle 23, sarà possbile entrare nel mondo Deerupt di adidas Originals attraverso un'installazione alle colonne di San Lorenzo, nel cuore di Milano.

Si tratta di un arco, che simboleggia una nuova porta della città, offrendo ai visitatori un'esperienza multisensoriale per sperimentare la nuova sneakers del trifoglio.

Attingendo ai mondi dell’urbanistica, dell’architettura e dei fenomeni naturali, Deerupt mantiene al centro della propria estetica la struttura Grid. Reinterpretata in versione maxi e declinata in tonalità elettriche, la rete si trasforma in uno schema visivo.

Da qui anche la rete che compone l’intera struttura con il quale il pubblico è invitato a interagire.





Benessere da ridere

Sabato 24 marzo al Teatro Oltheatre al De Sica di Peschiera Borromeo arriva Giovanni D'Angella, il comico di Colorado e Eccezionale Veramente, che porta in scena lo spettacolo Essere o Benessere.

Durante lo show «ogni spettatore ritroverà se stesso: sul palco Giovanni è tutti Noi. È l’Avatar che, con intelligente ironia, mette in scena i nostri vizi, i nostri costumi e le nostre speranze» scrivono gli organizzatori.



Inizio spettacolo: ore 21

The Voice of Violin



Domenica 25 marzo, alle ore 21.00, nella cornice della Palazzina Liberty, la violinista russa Yulia Berinskaya e l’orchestra d’archi I Musici di Parma, che l’affianca, lanciano un nuovo disco dedicato a brani di grandi compositori mai ascoltati, però, in questa formazione.

Le note di Pablo de Sarasate, Manuel De Falla, Igor Stravinsky, Ernst Bloch e Astor Piazzolla vengono rilette e reinterpretate nelle trascrizioni inedite di Giovanni Dettori e Stefano Ligoratti, quest’ultimo in veste anche di direttore, e proposti al grande pubblico per la prima volta.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.