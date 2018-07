Musica, sport, cinema e divertimento: ecco gli eventi da non perdere e tutte le informazioni per decidere cosa fare a Milano e dintorni nel fine settimana

Sarà un weekend di relax, da passare in compagnia tra un party e un festival, quello che sta per arrivare a Milano.

Come sempre ormai, non mancano le iniziative legate al cibo, adatto a tutti, vegani e non.

E poi spazio alla tecnologia, ai concerti, alle serate all'aria aperta da trascorrere con gli amici, tra una birra artigianale e un bicchiere di vino.

O perché no? Guardando un bel film.

Ecco tutte le proposte per questo fine settimana.

(Continua sotto la foto)

Avocado week

È l'alimento più amato del momento, amatissimo dalle star e divenuto simbolo di un'alimentazione sana, colorata e anche un po' alla moda.

Per celebrarlo a dovere l'East Market Diner, il piccolo bistrot permanente negli spazi di via Ventura, ha deciso di renderlo protagonista dei suoi piatti per l'intero fine settimana.

Fino al 22 luglio, a pranzo e a cena, potrete finalmente provarlo nelle versioni più celebri oltreoceano, dall'avocado toast all'avocado poké, fino all'avocado waffle e all'avocado burger.

Folk Festival

Fino a sabato 21 luglio Eataly Smeraldo ospita la manifestazione che mescola la musica dal vivo alla birra artigianale e allo street food.

Venerdì alle 20 si esibiranno i Dusty Fellas, seguiti, alle 22, dalla The Mama Bluegrass Band.

Sabato sarà la volta di Warm Morn e Bluegrass Stuff.

Per le birre ci penseranno Birrificio Vetra, Birrificio Hibu, La birrofila, Birrificio 10/9, ELAV e PicoBrew.

Il cibo da strada sarà opera di Eataly con le polpette di The Meatball Family e con i bocadillos spagnoli di Dillo.

Ingresso libero.





The Chemical Brothers in concerto

Venerdì 20 il duo britannico che ha cambiato la storia della musica elettronica fa tappa a Milano, all'Ippodromo Snai di San Siro.

Tom Rowlands e Ed Simons si esibiranno dal vivo portando in scena i loro più grandi successi, quelli che hanno permesso loro di girare il mondo dal 1995 in poi.

La band farà poi tappa anche a Roma e Bologna.

Festival delle birrette Drag Queen Edition

Dal 20 al 22 luglio torna a Mare Culturale Urbano la quinta edizione della manifestazione dedicata ad alcuni dei migliori birrifici artigianali della regione, accompagnata questa volta da uno spettacolo d'eccezione.

Tre giorni di show speciali che porteranno i partecipanti nel mondo delle Drag per cantare, recitare giocare e ballare con La Wanda Gastrica e Senorita Peperita.

Protagoniste cinque aziende locali che puntano sulla qualità e sulla varietà delle materie prime: Birrificio Italiano, Birrificio Rurale, Birrificio The Wall, Birrificio Lariano e Birrificio Brewfist.

Il festival propone gettoni di degustazione che permetteranno di assaggiare le birre, il tutto seguito dalle specialità di Ape Cesare, food truck con ricette romane, e ApeBEDDA, che propone cibo di strada siciliano.

Modigliani Art Experience

Una grande stanza multimediale accoglie i visitatori e li trasporta virtualmente nel mondo di Amedeo Modigliani e delle sue figure così riconoscibili ed espressive.

Un racconto, quello della Art Experience dedicata al pittore livornese (e parigino d'adozione) che racconta il dietro le quinte di quei volti stilizzati e di quei colli affusolati, attraverso immagini proiettate sulle pareti e i pavimenti di un grande spazio buio, parole e musica.

La mostra, prodotta da 24 ORE Cultura, continua poi con un excursus multisensoriale alla scoperta dell’influenza che l'arte primitiva e la scultura africana, egizia e cicladica, ebbero sul suo lavoro, per permettere di avere sott'occhio e confrontare in un unico ambiente quei modelli artistici e la rielaborazione che ne è scaturita nell'arte di Modigliani.

Mudec, via Tortona 56, fino al 4 Novembre.

Campus Party

Fino al 22 luglio Rho Fiera Milano ospita il Festival internazionale dell'Innovazione e della Creatività, giunto alla seconda edizione.

Durante il giorno sono previsti incontri e relazioni di speaker. La sera, oltre, agli eventi, sarà possibile fermarsi a dormire, grazie alle tende messe a disposizione con l'obiettivo di formare il geek camp più grande d'Italia.

Oltre alla possibilità di campeggiare, l’Area Experience della manifestazione è completamente gratuita e accessibile a tutti i visitatori, che potranno provare i titoli del mondo eSport, provare la realtà virtuale aumentata e partecipare a una vera e propria caccia al drone.



Arianteo

Prosegue la rassegna che porta il cinema e i migliori film della stagione appena passata all'aperto in alcune delle location più suggestive della città.

Palazzo Reale, CityLife, il Chiostro dell'Incoronata e l'Umanitaria proietteranno questo weekend pellicole che soddisferanno i gusti di tutti.

Da Star Wars: gli ultimo Jedi a L'Ora più buia a Blade Runner 2049.

Viva Las Vegan

Basterebbe la simpatia del nome per spingervi a provare quest'iniziativa che torna al Circolo Arci Magnolia domenica 22 luglio.

Dalle 12 alle 23 Un giorno di cose belle del mondo vegano​, organizzato in collaborazione con Essere Animali & Vita da Cani, propone stand gastronomici, incontri, musica, un angolo detox e laboratori.

Nel parco, inoltre, vengono presentate pratiche di yoga, camminate benessere e attività per famiglie.

Insomma, una giornata dedicata a tutti coloro che vogliano conoscere più a fondo il mondo veg, che conferma di non essere solo una moda, ma una realtà e uno stile vita che sempre più persone hanno deciso di intraprendere.

Estate all'Idroscalo

Dopo una massiccia fase di pulizia che ha permesso di raccogliere più di 200 tonnellate di alghe, la Riviera Est del Parco è tornata a essere il mare dei milanesi.

Qui si può nuotare e ci si può rilassare anche con i bambini e i cani, che potranno giocare con i gonfiabili del parco galleggiante e il giardino dei giochi dimenticati, fino alle aree verdi in cui passeggiare.

Inoltre rappresenta una vera oasi dello sport, dove si possono praticare oltre 22 discipline: dal canottaggio al rugby, dalla vela alla canoa, fino allo sci nautico e il windsurf. Ma anche basket, beach volley, pattinaggio e tanti altri.

Questo weekend poi i visitatori portanno assistere al Campionato Italiano di Moto d'Acqua, che si disputerà il 21 e 22 luglio.