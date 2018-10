Mostre, incontri, manifestazioni sportive e festival: ecco gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo weekend

È un weekend tipicamente autunnale quello in programma a Milano, per chiunque resti o arrivi in città.

Le cose da fare sono tante e diverse per tipologia. Si va dall'arte classica a quella contemporanea, dall'alimentazione allo sport.

Senza dimenticare il consueto spazio per la nightlife, tra feste, drink, locali e manifestazioni.

Ecco tutte le iniziative in programma.

(Continua sotto la foto)

Picasso a Milano

Debutta questo weekend una delle mostre più attese della nuova stagione, Picasso Metamorfosi.

Fino al 17 febbraio 2019 Palazzo Reale ospiterà l'esposizione dedicata al maestro spagnolo, raccontato questa volta da un punto di vista inedito.

Promosso e prodotto dal Comune di Milano e MondoMostreSkira, il progetto infatti intende esplorare il rapporto tra l'artista e l'arte antica, per lui continua fonte di ispirazione, tanto nei dipinti quanto nelle sculture.

Così ecco che nelle sale di Palazzo Reale si riuniscono circa 200 opere, offrendo un confronto e un dialogo tra due mondi e realtà solo apparentemente inconciliabili.

Yoga Festival

Dal 19 al 21 ottobre torna la manifestazione dedicata alla pratica olistica, giunta alla sua 13esima edizione e che quest'anno sarà ospitata dal Palazzo del Ghiaccio.

Tema: Conosci te stesso.

In programma incontri e masterclass tematiche con grandi maestri e ospiti anche dall'estero.

Presenti anche scuole e centri di ayurveda con presentazioni e corsi per principianti ed esperti.

Per conoscere gli orari e tutti gli eventi basta visitare il sito.

Birre all'Ippodromo

Domenica 21 ottobre l'Ippodromo Snai San Siro si trasforma in Birrodromo.

Tra i viali della struttura, intorno al Cavallo di Leonardo, saranno allestiti punti degustazione di birrifici artigianali in cui sorseggiare una birra da affiancare a una delle prelibatezze dei food truck.

La Fondazione Francesca Rava – NHP Italia Onlus si occuperà dell'animazione dei bambini, che avranno anche la possibilità di cavalcare i pony assistiti da istruttori del Centro Ippico Lombardo.

Non mancheranno poi le grandi corse: in pista sarà infatti il giorno del Gran Criterium e Gran Premio del Jockey Club.

MiVeg

Sabato 20 e domenica 21 ottobre arriva agli East End Studios il festival dedicato alla cultura vegana, che proporra menu interamente vegani per dimostrare come anche questa scelta alimentare non sia priva di gusto.

L'idea poi è quella di sensibilizzare il pubblico attraverso laboratori, conferenze, musica e seminari.

Presenti oltre 70 stand di aziende vegan e cruelty free e di associazioni che si occupano di diritti degli animali, nel tentativo di dare una panoramica completa di questo stile di vita.

The TIMBERLAND STUDIO in Piazza XXV Aprile 9

E se esistesse un posto pensato e creato solo per le donne? Timberlando lancia una quattro giorni (dal 18 al 21 ottobre) di talk, workshop e performance esclusive che spaziano tra moda, musica, arte, cultura e lifestyle in una location speciale.

Il "padrone di casa" e direttore artistico del progetto, Saturnino Celani sarà affiancato ogni giorno da un duo di donne speciali, ambasciatrici di stile da ascoltare ed ammirare attraverso live performance, interviste curiose e da un workshop tematico basato sulle loro passioni e guidato da un professionista del settore.

Solo per citarne un paio: la designer Elena Salmistraro, che ha già collaborato durante il Salone del Mobile 2018 con il brand, e la vulcanica Victoria Cabello.

Per dettagli sul programma e iscrizioni, fate un salto sulla pagina Facebook dedicata.





Mixology a tema

Per questo autunno Officine Riunite Milanesi ha pensato di organizzare una serie di serate alla scoperta dei protagonisti della grande mixology internazionale.

Si comincia domenica 21 ottobre con Filippo De Martino, de La Punta Agaveria, locale romano dedicato ai distillati di agave e all'autentica cucina messicana.

Officina y Mexico è dunque il nome scelto per la prima serata, in cui sotto i riflettori saranno i cocktail a base di tequla e mezcal, accompagnati da tapas e musica.

Oktoberfest in Darsena

Da venerdì 19 a domenica 21 ottobre sul molo della Darsena arriva la tradizionale festa bavarese a suon di birra.

Da Vista Darsena e al Social Market troverete tre tipi di pinte, da accompagnare rigorosamente a bretzel, stinco di maiale, wurstel (anche veggie) e strudel di mele.

E poi polenta concia con fonduta di zola o salsa di funghi, patate al forno, musica e dj set.

Paris Hilton in consolle

La bionda ereditiera sbarca a Milano.

E non per le sfilate o per dare adito al gossip, ma per far ballare il popolo della notte del Just Cavalli.

La Hilton terrà infatti un dj set sabato 20 ottobre al Just Cavalli, replicando uno degli show che la vede ormai da anni protagonista delle serate a Ibiza.

Walking Day

Domenica 21 ottobre torna la manifestazione che intende promuovere gli stili di vita salutari e lo sport.

Giunta alla terza edizione, la lunga camminata partirà da piazza del Cannone alle 10 e attraverserà il Parco Sempione fino a piazza Duomo e piazza della Scala.

Il Village sarà aperto già dal giorno prima, dalle 10 alle 18, per accogliere i partecipanti con workshop, training e consulti gratuiti sui temi dell'alimentazione e del movimento.

Arte Milano - The Factory

Dal 19 al 21 ottobre alla Fabbrica del Vapore, più di 150 artisti mostreranno il loro talento in una grande collettiva in onore della Pop Art e di Andy Warhol e la sua Factory, interpretando ognuno col suo stile e la propria tecnica il tema della Pop Revolution- Dominant Reality.



Negli edifici Ex Cisterna e Messina 2 si terrà non solo l'esposizione delle opere, ma anche una serie di performance live.

Tra le più attese quella di Gianluca Somaschi di Striscia la notizia, che proporrà La Sconosciuta, opera che realizzerà dal vivo di fronte ai visitatori.

L'opening è previsto per le 16 di venerdì con inaugurazione di Philippe Daverio alle 16,30.

La mostra e le performance live proseguiranno nei giorni 20 e 21 ottobre dalle 10 alle 21.

Ottobre, mese della prevenzione senologica

Il Centro Diagnostico Italiano, nel mese dedicato alla lotta contro il cancro al seno, sarà a fianco di Fondazione Umberto Veronesi in un’iniziativa dedicata a tutte le donne.

Per due weekend consecutivi nel mese di ottobre, per ricordare l’importanza di una diagnosi precoce, i medici di CDI, a bordo del camper adibito a poliambulatorio mobile, offriranno la possibilità di sottoporsi, gratuitamente, a una visita senologica.

Sabato 20 e domenica 21 ottobre potrete trovarlo in piazzale Cadorna, dalle 9,30 alle 18,30.



Per sottoporsi alla visita senologica gratuita è necessario prenotare contattando da lunedì a venerdì (9.00 – 17.00) il numero 02 48317300.