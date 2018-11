Musica, shopping e tanto buon cibo: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo fine settimana

Un fine settimana di metà novembre tutto da gustare a Milano. E il riferimento non è casuale.

Trascorso San Martino, in città si continua a mangiare e bere, con manifestazioni pensate apposta per attentare a qualsiasi dieta.

Si va dai risotti alle polpette, dal vino ai dolci, in un crescendo di sapori.

Ma non mancano anche concerti, spettacoli e iniziative culturali e benefiche.

Ecco il nostro riassunto degli appuntamenti più interessanti.

(Continua sotto la foto)

Bookcity

Torna la grande festa dedicata ai libri, agli autori, ai lettori e all’editoria.

Fino al18 novembre si terranno oltre 1300 eventi sparsi per la città, tra librerie, locali, teatri e location d’eccezione.



Dopo l’inaugurazione di giovedì 15 con l’intervista di Barbara Stefanelli a Jonathan Coe, saranno tanti gli eventi organizzati da case editrici e non solo.



La manifestazione si chiuderà domenica con la narrazione Tutto cambia, ma italiani si rimane di Beppe Severgini al Teatro Franco Parenti.



Dove: in vari luoghi della città. Qui il programma ufficiale.

Il negozio fisico di Amazon

Amazon diventa vero per una settimana. Dal 16 al 26 Novembre in via Dante 14 apre le porte Amazon Loft for Xmas, il primo negozio interattivo di Amazon in Italia.

Al suo interno, centinaia di prodotti in esposizione, da toccare con mano e comprare con un click. Ogni prodotto (di tutte le categorie merceologiche presenti su Amazon) ha un QR che basterà inquadrare col cellulare per finalizzare l'acquisto con l'App e ritrovarsi poi gli acquisti a casa.

In pratica in un'ora potenzialmente si possono finire le compere di Natale.

In occasione della settimana del Black Friday, poi, tantissimi prodotti saranno in vendita in offerta.



I clienti Prime avranno accesso esclusivo le domeniche 18 e 25 Novembre dalle 10 alle 13.

Per tutta la durata del pop up si alterneranno eventi, presentazioni e concerti.

Concerti

Anche questo weekend potrete farvi trascinare dalla musica live con due concerti molto attesi.

Si comincia venerdì 16 al Mediolanum Forum di Assago, dove Benji e Fede porteranno dal vivo i brani di Non solo noise, il loro ultimo album fresco di riedizione.



Domenica 18, invece, sarà la volta di Hozier, che arriva all’Alcatraz dopo il successo del 2014 di Take Me to Church, che gli è valso una nomination ai Grammy come canzone dell’anno.



Run together

Una corsa per dire no alla violenza sulle donne.

È quella organizzata per sabato 17 novembre da Women in Run Asd in favore di Action Aid e del suo lavoro di supporto e aiuto per il genere femminile.



La giornata sarà aperta a tutti e prevede una 5 km cui è possibile partecipare a fronte di un’iscrizione di 15 euro che andranno al progetto Donne, identità al lavoro, realizzato in collaborazione con Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, la Casa delle Donne di Milano e la Cooperativa sociale I sei petali, con il patrocinio della Rete antiviolenza del Comune di Milano.



Dove: Parco Sempione, Via Malta angolo via Goethe.

Re Panettone

Torna il tradizionale appuntamento con il dolce tipico del Natale, giunto alla sua XI edizione.



Il 17 e 18 novembre si celebreranno storia, interpreti e creatività del Panettone artigianale. Non solo quello tradizionale, ma anche le tante varianti golose.

Nella due giorni potrete conoscere e assaggiare le creazioni dei 40 maestri pasticceri italiani, oltre che assistere a show cooking e fare shopping nella zona mercato.

Ingresso su invito scaricato gratuitamente dal sito

Dove: Spazio MegaWatt, Via Giacomo Watt, 15





East Market Shop

Il mercatino vintage di Milano raddoppia e da appuntamento mensile diventa anche negozio retail.



Il nuovo store inaugura in zona Porta Venezia e sarà aperto al pubblico tutti i giorni tranne il lunedì.



Qui potrete trovare la selezione di abbigliamento e accessori vintage, vinili, ceramiche, oggetti da collezione, videogame, stampe e curiosità. In pieno stile East Market.

Dove: Inaugurazione sabato 17 novembre, via Via Bernardino Ramazzini, 6





Festa del risotto

Due giorni dedicati a uno dei piatti tipici della tradizione milanese, con degustazioni, laboratori, mercato agricolo, spettacoli e musica dal vivo.



A preparare i risotti sarà la Confraternita della Pentola di Senago, esperti nella preparazione del classico risotto alla milanese, da affiancare a vino e birra artigianale.

Non mancheranno poi workshop, talk e intrattenimento.

Dove: Cascina Merlata, via Pier Paolo Pasolini 3.

Reverso Festival

Sabato 17 novembre torna la manifestazione dedicata alla disco music italiana.

Protagonisti di questa quinta edizione Marvin & Guy, Daniele Baldelli, Simona Zanini e Aldo Martinelli. Brioski, Joseph Tagliabue e Uabos dj, produttori e volti contemporanei della disco italiana e molti altri artisti e contenuti.

In 16 ore di evento gratuito si mescoleranno approfondimenti, incontri, conferenze e persino un brunch musicale, la proiezione in anteprima di un film e un grande party finale.

Dove: Santeria Social Club, via Toscana 31 (dalle 12 alle 3).





Delizie per il palato

Cioccolato, pasticceria, biscotti e gelato, tutto rigorosamente crudo.

In zona Porta Venezia da Out of the Box arriva AMAti!, temporary che per due mesi offrirà ai milanesi il meglio della cosiddetta sweet raw experience: dolci senza farine, latte, uova, lieviti e zucchero.



Solo materie prime bio e lavorazioni sotto i 42°.



Dove: Via Malpighi 7, fino al 31 dicembre.

Festa delle polpette

Fino a domenica 18 novembre Cologno Monzese ospita la manifestazione dedicata ai cultori della polpetta.



Tantissime le varianti: di carne, di verdura, di pesce o di formaggio, fritte o al forno, dolci o salate.



E poi birre artigianali e intrattenimento, a pranzo o a cena (dalle 12 alle 24).



Dove: Piazza Castello, Cologno Monzese.

Calcio e musica a fin di bene

Sabato 17 novembre alle ore 18 a Segrate la Nazionale Hip Hop e i rifugiati del St Ambroeus FC si incontreranno per una partita di calcio a sfondo charity.



L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per Più Unici che Rari Onlus, associazione che si occupa di sostenere i bambini affetti dalla Sindrome di Alexander, malattia neuro degenerativa per la quale non è stata ancora trovata una cura.



Si potrà assistere all’incontro a fronte di una piccola donazione o contribuire visitando il sito della Onlus.



Dove: Centro Sportivo Don Giussani, Via Trento, 38, Segrate.

Milano Flamenco Festival

Il classico appuntamento di giugno con la manifestazione dedicata al sensuale ballo anticipa il suo ritorno con un’anteprima speciale.



Domenica 18 novembre alle ore 19,30 la Compagnia Manuel Liñan presenta Baile de Autor, ultima prodizione dell’enfant prodige del flamenco e tra i più affermati artisti della scena internazionale.



Dove: Piccolo Teatro Strehler, Largo Greppi 1.