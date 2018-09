Spettacoli, sport, gusto e feste: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo fine settimana

È un weekend che va spremuto fino all'ultima goccia d'estate quello che si appresta a vivere Milano.

Tanti gli eventi da non perdere, al punto che bisognerebbe sdoppiarsi o stabilire una fittissima tabella di marcia.

Si compensa tra cibo e sport, senza dimenticare spettacoli, musica e divertimento.

Dal festival dello street food a quello dei dolci, dalla meditazione ai concerti, dai bike tour al cinema.

Ecco i dettagli.



(Continua sotto la foto)

Wind Summer Festival

Tutto è pronto per la serata finale del festival che ha animato l'intera estate.

L'appuntamento è per domenica 16 al Parco Experience di Rho, ex area Expo.

Qui si ritroveranno le voci che ci hanno accompagnato per tutta la bella stagione, da Alvaro Soler a Fabio Rovazzi, da Emma a Benji e Fede, da Annalisa ai Thegiornalisti.

E poi ancora: Luca Carboni, J-Ax, Ermal Meta, Francesca Michielin, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Noemi, Boomdabash e Loredana Bertè.

Si comincia alle 18 con la diretta di Radio 105, per poi arrivare al gran finale delle 20,30 (in diretta anche su Canale 5) condotto da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia.

L'ingresso è gratuito.



Sweety of Milano



Sabato 15 e domenica 16 settembre torna la manifestazione dedicata ai dolci e all'arte della pasticceria.



Per due giorni il Palazzo delle Stelline vedrà protagonisti grandi maestri che presenteranno le loro creazioni.



Non mancheranno le degustazioni, percorsi esperenziali, laboratori e Masterclass (su prenotazione).



Per conoscere il programma e acquistare i biglietti, basta visitare il sito.







Wanderlust 108

Torna a Milano il Mindful Triathlon, che ha già conquistato il resto del mondo e che quest'anno triplica gli appuntamenti in Italia, facendo tappa anche a Roma e Firenze.

Domenica 16 settembre, nel parco di CityLife, migliaia di persone si ritroveranno per una giornata di sport, divertimento e interiorità.

Si comincia con la 5 chilometri di corsa o camminata, seguita da una lezione di yoga e una di meditazione, tutto guidato da esperti del settore.

Durante la manifestazione sarà possibile partecipare a diverse altre attività come acrovibes, dynamic yoga, anti-gravity yoga, acro-yoga, oltre a diversi workshop tenuti dai migliori trainer della città.

Appuntamento al village a partire dalle 7,30 fino alle 17.

Per scoprire il programma completo e acquistare i biglietti basta andare sul sito della manifestazione.

Fuoricinema



Raccogliere esperienze di vita, aspirazioni e riflessioni sviluppate attorno al mondo del cinema, e metterle in circolo, come patrimonio comune.

È questa l'idea con cui è nata questa manifestazione, ideata da Cristiana Capotondi e Cristiana Mainardi e giunta alla terza edizione.

Dal 14 al 16 settembre, a CityLife, artisti del mondo del cinema, della musica, dello spettacolo incontrano il pubblico per raccontare la loro esperienza e la loro visione del grande schermo.



Non mancheranno proiezioni, street food e persino un mercatino solidale.



Ed è proprio Fuoricinema l’evento che sugella l'inizio anche di una novità assoluta dell’anno, la prima edizione di MilanoMovieWeek, iniziativa promossa da Comune.

La manifestazione fa da contenitore di tutto quello che si muove intorno agli schermi della città: 8 giorni, 52 luoghi, centinaia di film e incontri in luoghi tradizionali del cinema e altri meno convenzionali.



Streeat Food Truck Festival

Un weekend all'insegna del cibo di strada. È quello in programma al Carroponte da venerdì 14 (dalle 18 a mezzanotte) a domenica 16 (tutta la giornata).

I migliori food truck provenienti da tutta Italia si raduneranno per offrire le specialità tipiche di ogni regione tra apecar, furgoncini, carretti, roulotte e biciclette.

Ad affiancarli ottime birre artigianali, vini naturali, centrifugati di frutta e persino prelibatezze per gli amici a quattro zampe.

Bici per tutti



Sabato 15 e domenica 16 sarà Malpensa a ospitare la prima delle quattro tappe organizzate da Taking-Off di Shimano Steps Italian Bike Test, dedicato alle prove di mtb, e-mtb, strada, e-road bike, gravel, enduro e urban bike.



Tre i tracciati a disposizione del pubblico.

Il percorso MTB, parte dall’Area Expo fino alla pineta di Cascina Costa.

Il secondo tracciato, Road, si snoda inizialmente su una strada pianeggiante che costeggia il perimetro dell’aeroporto di Malpensa, per poi arrivare nella località di Vizzola Ticino.

Infine, semplice ma divertente, il percorso Urban: dalla pista ciclabile di via Agusta passando da un fondo asfaltato, sino a diventare poi sterrato nel secondo tratto, terminando al centro di Samarate.



Il Village, situato presso il Museo Agusta (via Giovanni Agusta 506, Samarate - Varese), sarà accessibile al pubblico sabato, dalle ore 9 alle ore 18, e domenica, dalle ore 9 fino alle ore 17.





A tutta birra



Sarà un weekend ricco di possibilità anche per gli amanti della birra. Oltre agli stand presenti allo Streeat Food Truck Festival, saranno due le manifestazioni dedicate alle birre artigianali.



A Gaggiano sabato 15 e domenica 16 si svolge la quarta edizione di Birre vive sul Naviglio, che prevede la presenza di dieci birrifici e 6 food truck.



A Cascina Torrette quelli di Mare culturale urbano organizzano il Festival delle birrette (punk edition), che da venerdì 14 a domenica 16 unisce birra e musica. Oltre ai cinque birrifici artigianali presenti, infatti, ci saranno live e dj set.



Sagra del Gorgonzola

Sabato 15 e domenica 16 torna l'evento dedicato a uno dei prodotti più famosi della tradizione italiana nel mondo: lo zola.

Appuntamento a Gorgonzola, per celebrare la ventesima edizione della manifestazione che per due giorni proporrà il celebre formaggio in tutte le salse.

In purezza o come ingrediente, saranno tanti i banchetti che lo proporranno secondo la loro personale visione.

Nightlife

L'ultimo weekend d'estate non poteva che essere dedicato alle feste che salutano la bella stagione.

Social Music City, il festival di musica elettronica che per tutta l’estate ha animato l’ex Scalo Ferroviario di Porta Romana, sabato 15 settembre saluta il suo pubblico e chiude in bellezza con Maceo Plex, Âme e Recondite.

Si comincia alle 16,30 e si finisce verso mezzanotte per poi spostarsi all'Amnesia e proseguire fino alle prime luci dell'alba.



Sempre sabato il Circolo Magnolia saluta l'estate, prima di rinnovarsi per la stagione invernale, con il suo Closing Party.

Due palchi: il primo affidato a Datura e Flevar per la serata Pezzi da Novanta; il secondo dedicato all'hip hop di Fresh Prince Night Party con The Big SoundSystem.