Mostre, incontri, feste, degustazioni e mercatini: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Sarà un weekend di metà ottobre ricco di iniziative a Milano. Le cose da fare non mancano mai, dal venerdì sera alla domenica.

Servono organizzazione e metodo per riuscire a non perdersi nulla.

Si va dalle mostre alle rassegne, dai party a degustazioni e mercatini.

Prendete carta e penna e iniziate a prendere appunti: ecco tutti gli eventi da non perdere.

Wildlife Photographer of the Year

Fino al 9 dicembre alla Fondazione Matalon si potranno ammirare i 100 scatti selezionati dal Natural History Museum di Londra tra gli oltre 50mila realizzati da fotografi provenienti da 95 Paesi.

L'obiettivo è quello di raccontare la bellezza, la forza e l'incredibile varietà di specie e colori che la natura ci offre.

L'edizione di quest'anno in particolare punta i riflettori sul sempre più fragile equilibrio della fauna selvatica e sull'importanza e l'urgenza di tutelare il nostro pianeta.

FeST

Fino a domenica 14 ottobre Santeria Social Club ospiterà il primo Festival italiano dedicato alle serie tv.

Per tutto il weekend, da mattina a sera, si potrà assistere a incontri, dibattiti e proiezioni in anteprima.

Alla manifestazione saranno presenti i più grandi player del settore, da quelli italiani a quelli internazionali, dalle tv classiche ai canali streaming.

Non mancherà occasione anche di far festa, specie nelle serate di sabato e domenica, con party a tema, musica e dj set.

Il programma completo è disponibile sul sito del festival.

Deejay Ten



Era il 2005 quando Linus, per festeggiare il suo compleanno, chiamava a raccolta fan e appassionati di running a unirsi a lui per una corsa per le vie del centro.



Allora erano circa duemila persone. Oggi quella giornata nata come semplice occasione di incontro è diventata uno degli eventi più attesi dai milanesi.





È così eccoci arrivati alla 14esima edizione della Deejay Ten, che si terrà domenica 14 alle 10.



La formula è quella ormai consolidata, da 5 o da 10 km. Si parte da Piazza Duomo, si arriva all'Arena Civica.





La pettorina si può ritirare al Village, allestito in piazza del Cannone, venerdì fino alle 19, sabato dalle 9 alle 20 e domenica stessa, dalle 7 alle 9.



Brera Design Days



Torna anche quest'anno la manifestazione che punta i riflettori sul design, ambientata in uno dei quartieri più caratteristici di Milano e tra i distretti più affermati per il design.



Tema di questa terza edizione: Design Your Life, per indagare le relazioni con la progettazione, le politiche urbane, la grafica, l’industria 4.0, il coding e i nuovi trend.



Dal 12 al 18 ottobre saranno tantissimi gli appuntamenti: 36 talk, 12 workshop, 11 mostre, 23 location e circa 150 ospiti. Questi i numeri della manifestazione aperta all'intera città.



Il programma completo è disponibile sul sito.



Milano Wine Week



Bianco, rosso, rosato. Fermo o con bollicine. Qualunque sia la vostra preferenza sarà soddisfatta.





Fino a domenica 14 l'intera città sarà coinvolta nella manifestazione che punta l'attenzione sul vino.





Non ci sarà quartiere che non parteciperà all'iniziativa con locali, ristoranti e negozi pronti a far assaggiare ogni tipo di etichetta.





Da segnalare: la Cena in vigna organizzata da Eataly Smeraldo (Venerdì 12 da Carne, pesce e orto) e l'inaugurazione, sempre venerdì 12, della Cantina Urbana, la prima in Italia a nascere in pieno centro.



Inside Magritte



Fino al 10 febbraio 2019 la Fabbrica del Vapore ospita la mostra immersiva dedicata al pittore surrealista.





L'esposizione condurrà i visitatori lungo un percorso multisensoriale che racconterà la vita e le opere dell'artista belga, tra i più importanti e apprezzati del XX secolo.





Un viaggio nel suo mondo onirico attraverso 160 creazioni, dagli uomini sospesi alla famosa pipa che non è una pipa.



Sweet family brunch

Il brunch della domenica è diventato quasi un momento sacro nel weekend dei milanesi.

Ora lo sarà anche per tutti i bambini grazie all'iniziativa di Ibis Milano Centro, che per domenica 14 ottobre propone una giornata con le mani in pasta.

Tutti i piccoli, infatti, potranno cimentarsi nella pasticceria con le animatrici e gli chef, che potranno seguire durante la realizzazione dei biscotti di pasta frolla da decorare a loro piacimento.

E nell'attesa che siano pronti, via ai giochi e alle sculture di palloncini.

I grandi, intanto, potranno godersi un momento di pausa da LineaUno bistrò.

East Market Garage



Torna domenica 14 il quarto capitolo del mercato vintage per auto e moto, per chiunque voglia comprare, vendere e scambiare.



Questa edizione sarà dedicata alle Hot Rod, presenti nei nuovi spazi di via Mecentate. Saranno oltre 30 le auto provenienti da tutta Europa, restaurate a mano con metodo tradizionale.



Un'officina a cielo aperto dove poter customizzare o riparare piccoli pezzi e accessori.



Non mancherà inoltre lo spazio dedicato alle due ruote, così come il Food Market, per rifocillare lo stomaco tra un motore e l'altro (o anche solo per spiluccare in attesa che il fidanzato finisca il suo giro).



Maio Temporary Restaurant & Bar

Design e cucina d'autore si incontrano all'interno di Palazzo Morando.

Fino al 21 ottobre i visitatori potranno gustare, a pranzo, il menu dello chef Luca Seveso che ha realizzato piatti incentrati sulla contaminazione tra Oriente e Occidente.

Il Bar, invece, è stato invece pensato come un salotto a cielo aperto nella corte, un luogo ideale dove concedersi una colazione, un pranzo veloce ma sofisticato o un aperitivo.



Paw Chew Go

Non lasciatevi spaventare dal nome (si legge Paciugo, per conoscenza). Sabato 13 e domenica 14 ottobre torna la quinta edizione del festival dell'illustrazione e delle arti minori.

Appuntamento da Base con oltre 80 illustratori italiani ed europei, per un programma fitto di appuntamenti, tra talk, mostre e workshop aperti a tutti.

Sarà l'occasione per girovagare, fare networking, conoscere addetti ai lavori e artisti e anche fare shopping.

Un weekend di shopping da Scalo Milano

Il 13 ottobre, presso Scalo Milano, lo shopping district alle porte della città, verrà inaugurato il nuovo store del brand KOCCA.

Per l'occasione, la collezione Fall Winter 2017-18 si potrà aquistare con lo sconto del 40%.

In più, per ogni aquisto si riceverà un mini beauty firmato Kocca in omaggio.