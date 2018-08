Mostre, concerti, feste e rassegne: ecco gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano nel primo weekend di Settembre

Il primo weekend di settembre è quello del ritorno alla rientro.

Per alcuni segnerà la fine definitiva delle vacanze, per altri sarà il weekend in cui la città tornerà a popolarsi per dare il via alla nuova stagione.

E proprio questo fine settimana segna anche il ritorno di tante iniziative da non perdere.

Si va dalle celebrazioni per la Formula 1 ai concerti, dagli eventi gastronomici alle rassegne cinematografiche.

Ecco tutto quello che vi serve sapere per decidere cosa fare.

Formula 1 per tutti



In occasione del Gran Premio d'Italia all'Autodromo di Monza sono tante le iniziative sparse un po' ovunque per celebrare l'arrivo delle auto da corsa e fare il tifo per la Ferrari.



A cominciare proprio dal Ferrari Store di Milano che dal 31 agosto al 2 settembre organizza la sua City Race, una festa in rosso durante la quale gli appassionati potranno mettere alla prova le proprie abilità con i simulatori Ferrari e partecipare venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre dalle ore 16 alle ore 19 alle sessioni di allenamento con Andrea Bertolini, pilota GT, per migliorare le proprie performance.



In piazza Trento e Trieste a Monza, trovano collocazione il Ferrari Village in collaborazione con la Scuderia Ferrari, l’area Red Bull e il Villaggio dello Sport. In programma per tutto il weekend giochi, musica e parate di veicoli storici.



Sui Navigli a Milano ha già inaugurato l'F1 Milan Festival, manifestazione che anticipa e accompagna la gara con sfilate di auto antiche e moderne guidate dai grandi campioni di questo sport, dj set, concerti e persino una mostra.



Venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre LineaUno bistrò&bar di Ibis Milano Centro si propone come perfetto pitstop per assistere alle prove e degustare birre artigianali da accompagnare a una montagna di patatine fritte con menu ad hoc per i tifosi.



Riapre Il Cinemino

Dopo la pausa estiva Il Cinemino è pronto a dare il via a una nuova stagione. Questo weekend protagonista sarà Yorgos Lanthimos.

In attesa del giudizio della Mostra del cinema di Venezia sul suo The Favourite, il piccolo cinema di zona Porta Romana propone Il Sacrificio del Cervo Sacro e The Lobster (venerdì sera e sabato pomeriggio in replica).

Le serate di sabato e domenica saranno dedicate a Suspiria di Dario Argento, rispettivamente alle 20,30 e alle 22.

Mentre sabato alle 22,30 sarà riprodotto Chiamami col tuo nome, il successo di Luca Guadagnino della passata stagione che si è guadagnato diverse nomination agli Oscar tra cui quella di Miglior Film.

Nightlife

Sabato 1 settembre torna nel cortile e nella sala grande Atomic loves Base, il gran mix dello storico locale di Via Casati, con sperimentazioni musicali tra suoni indie ‘80, italodisco, synthpop e new wave.

Al Just Cavalli si balla tutto il weekend tre serate speciali dedicate alla Formula 1. Si comincia venerdì 31 agosto con il dj e producer francese Martin Solveig.

Sabato 1 settembre sarà la Official Racing Night a scatenare le danze con il dj set di Dj Magnum, mentre domenica 2 settembre sarà la volta di un altro big della console, Bob Sinclar.

Mostre da non perdere



Ultimo weekend per la mostra Impressionismo e avanguardie. ​Capolavori dal Philadelphia Museum of Art, che chiude il 2 settembre a Palazzo Reale.



In esposizione una selezione di 50 opere provenienti da uno dei più prestigiosi musei al mondo, con creazioni di grandi artisti dell'Ottocento e Novecento, tra cui Renoir, Monet, Cézanne, Degas, Manet, Van Gogh, Gaugin, ma anche Braque, Kandinsky, Klee, Matisse, Chagall e Picasso.

Sempre a Palazzo Reale, poi, sarà possibile visitare gratuitamente le mostre Bonalumi 1958 – 2013, la prima antologica dedicata all'artista nella sua città, e Pino Pinelli. Pittura oltre il limite.

United Foods of America

Domenica 2 settembre al Magnolia arriva la prima festa dedicata ufficialmente al cibo americano.

Da mezzogiorno alle 22 si potrà gustare lo street food a stelle e strisce: dalle buffalo wings al pulled pork, dai philly cheese steak alle onion rings.

Senza dimenticare gli hamburger, ovviamente, e i dolci: brownies e cheesecake in primis.

E poi musica e giochi, come la gara di mangiatori di hot dog e la spicy challenge.

La fine delle Vacanze a Milano

Chiude questo fine settimana l'appuntamento estivo di Piazza del Cannone che ha animato le serate di chi è rimasto in città tra luglio e agosto.

Sabato 1 e domenica 2 settembre si terranno le giornate finali con la Tombolata pomeridiana (dalle 15 alle 16 di sabato), la gara di ballo (stesso orario, ma domenica), dj set e musica live.

Concerti

Musica per tutti i gusti questo weekend.

Al Carroponte domenica 2 settembre arrivano Carl Brave X Franco 126, duo rap romano che proporrà l'album d'esordio Polaroid, disco d'oro e segnalato da Rolling Stone come disco dell'anno.

Sabato 1 settembre l'Eurotaverna di Desio ospita James Burton, l'ex chitarrista di Elvis che porterà il suo rock in scena.

Infine Missionari musicisti nella Cina imperiale, concerto gratuito che si terrà nella Sala Alessi di Palazzo Marino. È necessaria la prenotazione online.

Poké Parade



Se prima dell'estate vi eravate innamorati della nuova tendenze culinaria milanese, di certo questo weekend non riuscirete a fare a meno di recuperare il tempo perduto.



Il poké, con i suoi colori vivaci e il suo stile hawaiano, è il piatto del momento e lo sarà ancora per molto.

Noi abbiamo già trovato i posti migliori in cui mangiarlo a Milano, a voi non resta che fare la classifica.



Uscite al cinema

Questo weekend sono tanti i titoli attesi che debuttano nelle sale italiane.

Si comincia con Mission Impossible - Fallout, la saga che vede protagonista Tom Cruise nei panni dell'agente Ethan Hunt alle prese con una nuova missione, ancora più rocambolesca e spettacolare.

I più romantici potranno optare per Resta con me, film drammatico con Shailene Woodley e Sam Claflin.

Ewan McGregor è l'interprete principale del film Disney Ritorno al Bosco dei 100 Acri, ispirato al romanzo Winny Puh di A. A. Milne in cui Christopher Robin ritrova da adulto i suoi amici d'infanzia (Winnie The Pooh e compagnia).