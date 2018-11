Mercatini, degustazioni, feste e incontri: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare e a Milano questo fine settimana

Il primo weekend di dicembre a Milano ci traghetta dritti dritti nella magica atmosfera natalizia.

A farla da padrone sono infatti mercatini ed eventi in cui acquistare regali di tutti i tipi e divertirsi a volteggiare (o planare, a seconda dei punti di vista) sul ghiaccio.

Ma Natale e festività riportano anche alla mente divano, copertina e serie tv. E proprio alle serie tv è dedicato un grande evento di questo weekend, organizzato da Fox.

Insomma, di cose da fare ce n'è come sempre tantissime.

A voi la scelta.

Fox Circus

I fan delle serie tv questo weekend non potranno di certo lasciare la città.

Il motivo? La 3 giorni di festa organizzata da Fox Network Group Italy che intende offrire al pubblico un’esperienza immersiva nel mondo dei telefilm più amati.



Dal 30 novembre al 2 dicembre si terranno infatti non solo incontri e panel con i protagonisti della serialità Sky, ma i visitatori anche partecipare a maratone, concerti e soprattutto entrare a tutti gli effetti in alcune scene cult di serie come Grey’s Anatomy, The Walking Dead e I Simpsons.

Dove: Base Milano, via Bergognone 34.

Pattinaggio sotto i grattacieli

Torna anche quest’anno Gae Aulenti On Ice, la pista di pattinaggio su ghiaccio per dilettarsi tra scivoloni e piroette proprio sotto i grattacieli di Porta Nuova.



Composta da 600 metri quadrati di ghiaccio, la pista sarà aperta fino al 17 febbraio 2019, tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte, tranne il sabato in cui chiuderà all’1.



Per i più piccoli sono disponibili i pinguini istruttori.

Dove: piazza Gae Aulenti

Man’s World



Torna l’evento internazionale dedicato all’uomo e alle sue passioni, questa volta in versione Winter Edition.

Dal 30 novembre al 2 dicembre i visitatori potranno trovare idee regalo per amici, fidanzati, papà, fratelli, con kit per la rasatura, abiti su misura, distillati pregiati, tabacco da pipa e sigari artigianali, accessori e fragranze.

Partner dell’evento infatti saranno Bullfrog, Motor Trend e WOMO.



Dove: Fabbrica Orobia 15, via Orobia 15.

Milan Coffee Festival

Forte del successo di Londra, Amsterdam, New York e Los Angeles, sbarca a Milano il format dedicato agli amanti del caffè.

Tre giorni, da venerdì 30 novembre a domenica 2 dicembre, per coinvolgere il pubblico tra incontri, workshop e aree esperienziali.

Non mancheranno le competizioni, come i Coffee Masters, e i dibattiti sull’importanza dell’acqua nella preparazione di un buon caffè.



Torneo mondiale di spada laser

Fan di Star Wars, segnate in agenda le date di sabato 1 e domenica 2 perché potrete dare sfogo al nerd che c’è in voi e assistere alla LudoSport Champions Arena 2018, terza edizione dei torneo mondiale di spada laser.



Due giorni in cui i migliori atleti della disciplina si sfideranno a colpi di scie luminose ripercorrendo le gesta dei mitici Darth Vader e Luke Skywalker.

A Milano saranno i migliori 64 atleti, già vincitori di tornei nazionali, a sfidarsi in una fase ad eliminazione, che alla fine premierà il Campione del Mondo di combattimento con Spada Laser.



Dove: Centro Pavesi Fipav, via Francesco De Lemene 3.



Panettoni d’Autore a Monza



Torna a Monza la terza edizione dell’iniziativa dedicata al dolce tipico natalizio.

Dieci Maîtres Pâtissiers proporranno la loro rivisitazione del panettone con ingredienti tipici regionali e forme insolite.

Le creazioni saranno disponibili poi in dieci boutique del centro.

L’evento si aprirà sabato 1 dicembre alle 16,30.

Nel corso del pomeriggio potrete degustare le creazioni dei maestri pasticceri e acquistarli tra un giro di shopping e l’altro.



I panettoni rimarranno in vendita fino al 24 dicembre.

Parte del ricavato andrà a favore del progetto Paese Ritrovato, della cooperativa La Meridiana, il primo villaggio in Italia dedicato alla cura di persone con forme di demenza e affette dalla sindrome di Alzheimer.



Dove: Luoghi vari, Centro storico di Monza

East Market



Il mercatino vintage milanese ispirato ai celebri spazi dell’East London, torna questo mese con un doppio appuntamento, per consentire ai visitatori di risolvere in un solo luogo la questione regali di Natale.



Domenica 2 e domenica 16 dicembre potrete girovagare tra gli stand degli oltre 300 espositori scelti tra collezionisti di modernariato e vintage, artigiani e artisti.



Si va dall’abbigliamento agli agli accessori, dai dischi ai poster, dai videogame alle insegne al design.



All’interno non mancherà l’East Market Diner, il corner con caffetteria, bakery, birreria e bar.



Dove: via Mecenate 84, dalle 10 alle 21







Impacchettiamo un sogno

Domenica 2 dicembre alle ore 17.30, Alessio Boni parteciperà all’iniziativa Impacchettiamo un sogno, in collaborazione con Mondadori Store.

Durante l’evento l'attore, storico testimonial Cesvi, racconterà la sua esperienza con Cesvi in Africa e presenterà il documentario “Lo sguardo dell’altro”, dedicato al suo viaggio in Zimbabwe alla scoperta dei progetti di protezione dell’infanzia e di sicurezza alimentare che l’organizzazione porta avanti nel Paese.

All’interno del Mondadori Megastore di Piazza Duomo, poi, Cesvi metterà a disposizione dei partecipanti un’esperienza virtuale che permetterà di visitare le Case del Sorriso e di conoscere le storie di Tadiwanashe e Privilege, un bambino di strada e una ragazza madre che hanno trovato supporto e accoglienza nella Casa del Sorriso di Harare.

In generale, durante tutto il periodo natalizio, i volontari Cesvi saranno presenti in 80 Mondadori Store delle principali città italiane per realizzare pacchetti regalo.

Con una piccola offerta si potrà dare un contributo per i bambini accolti nella Casa del Sorriso di Cesvi ad Harare, in Zimbabwe.

Dove: Mondadori Megastore in Piazza Duomo 1



Etsy Made in Italy



Anche quest’anno torna il mercatino organizzato dal sito di e-commerce dedicato ai piccoli artigiani.

In 14 città italiane sarà possibile toccare con mano creazioni, manufatti e prodotti vintage.

Il pop up market si terrà anche a Milano l’1 e il 2 dicembre e sarà l’occasione per acquistare regali di Natale originali, decorazioni e oggetti di design.



Dove: La Torneria, via Tortona 32, dalle 10 alle 20.

Durex contro l'AIDS

L'1 dicembre è la Giornata Mondiale contro l'AIDS. Come di consueto, il brand manifesta il suo impegno in favore della prevenzione con una serie di iniziative ad hoc.

La prima riguarda il lancio di un'edizione limitata, (DUREX)RED, in collaborazione con l'omonima organizzazione no profit fondata da Bono Vox degli U2 e Bobby Shriver.

Parte del ricavato sarà devoluta in favore di un progetto in Sudafrica, dove attualmente vivono 7,2 milioni di persone affette da HIV.

In Italia è possibile acquistare l’Edizione Limitata (DUREX)RED su Amazon al prezzo consigliato di 14,99 euro nel formato con 20 preservativi.

Inoltre, sempre per la Giornata Mondiale contro l'AIDS, arriva sul mercato la referenza speciale Jeans x 2, acquistabile in farmacia al prezzo consigliato di 2€ (1€/condom). Un’edizione a un prezzo speciale che vuole dimostrare e sostenere l’impegno del brand dal punto di vista educazionale.