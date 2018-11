A tutti capita di sentirsi goffi e imbarazzati. Ecco come superare la timidezza e i relativi momenti di impasse e diventare più forti e sicuri si sé

Essere timidi non è necessariamente negativo, ma in alcune situazioni risulta limitante al punto di impedirci di raggiungere i nostri obiettivi.



Questo vale sia per chi è timido di carattere sia per chi sente quel senso di imbarazzo e inadeguatezza solo occasionalmente e in certe condizioni.

A chi non è capitato di arrossire in pubblico o avere il battito accelerato mentre parlava con la persona che gli piaceva?



Osservare alcune semplici tecniche permetterà sia ai 'timidi cronici' che a quelli occasionali di superare la timidezza senza stravolgere la propria personalità.

Dal porre l'attenzione all'esterno invece che su se stessi all'accettare piccole sfide ogni giorno: ecco dieci passi per affrontare la timidezza.

(Continua sotto la foto)

1. Smettete di giudicarvi

La timidezza molto spesso dipende dal metro troppo rigido che si usa per valutare se stessi.

È come se mentre svolgiamo qualsiasi azione ci fosse una parte di noi che sta a guardare con occhio ipercritico. L'avere un severo giudice pronto a sparare sentenze su di noi ha ovviamente un effetto paralizzante e inibente.

Per questo è utile essere più indulgenti con se stessi, concentrarsi sul proprio valore, credere nella propria forza e non avere paura di sbagliare. Perché la perfezione, si sa, non è di questo mondo.

2. Osate



Oltre a temere il proprio giudizio chi è timido è molto spaventato da quello che gli altri potrebbero pensare di lui o di lei.

E anche questa paura, ovviamente, ha il potere di 'congelarci', rendendoci impacciati e maldestri.

Il segreto per rompere questo 'incantesimo paralizzante' è avere coraggio, smettendo di pensare alle potenziali critiche da parte degli altri e svolgendo azioni che normalmente non avremmo mai osato intraprendere.

3. Accettatevi per quello che siete



Molte volte vorremmo essere diversi da come siamo. Forse abbiamo in mente un modello ideale di persona, magari anche molto lontano dalla nostra natura, a cui aspiriamo con tutte le nostre forze.

Ma, appunto, si tratta di un ideale e in quanto tale non si realizzerà mai nella realtà.

Mirare ad adeguarci a questo standard del tutto immaginario è dannoso, perché ogni volta che, inevitabilmente, ci rendiamo conto di non riuscirci ci sentiamo frustrati.

Per combattere la propria timidezza, invece, è fondamentale accettarsi per come si è.

Con la propria dose di difetti (chi non ne ha?), ma anche con i propri pregi, da valorizzare e avere sempre ben presenti.

4. Siate autoironici



A nessuno piace risultare ridicolo. Ma a chiunque capita prima o poi di fare qualcosa di molto buffo.

Allora, invece di vivere nel terrore di dire qualcosa di stupido o di suscitare il riso di chi ci circonda, per vincere la timidezza è utile cercare di essere il più spontanei possibile, ricorrendo all'autoironia ogni volta che ci troviamo in una 'situazione comica'.

5. Non temete il conflitto



La maggior parte delle persone preferisce evitare il confronto per paura di scatenare reazioni negative negli altri.

Ma continuare a sfuggire a un potenziale scontro ci impedisce di esprimerci e quindi alimenta la nostra disistima.

Non è necessario imporre il proprio punto di vista o voler prevaricare sugli altri, ma per sconfiggere la timidezza dobbiamo sforzarci di comunicare apertamente le nostre idee in modo assertivo, ovvero mantenendo al contempo tranquillità e decisione.

6. Fate attenzione a ciò che avete intorno



Mentre parliamo ci confondiamo e finiamo per impappinarci. Oppure non osiamo aprire bocca per esprimere la nostra opinione perché immaginiamo che possa essere ritenuta stupida.

Questi comportamenti, tipici di chi è timido, sono causati dalla nostra eccessiva concentrazione su noi stessi.

Diamo un voto mentale al nostro discorso o facciamo pronostici sulle possibili reazioni degli altri; invece dovremmo concentrarci su ciò che ci circonda.

Quando stiamo dicendo qualcosa, ad esempio, dovremmo osservare i nostri interlocutori e ascoltarli con attenzione.

In questo modo riusciremo a mettere a tacere il nostro monologo interiore.

7. Accettate piccole sfide ogni giorno



Mettere da parte i propri insuccessi e provare a superare sempre i propri limiti può essere davvero risolutivo per i timidi.

Fare un complimento a una persona sconosciuta, intervenire a una riunione di lavoro, intavolare una conversazione in una lingua che non si conosce alla perfezione: sono tutte piccole sfide che aiutano ad aumentare la propria fiducia in se stessi e a superare la timidezza.

8. Bando alle regole



La timidezza viene aumentata da una serie di dettami mentali che si tende a imporre a se stessi.

“Non arrossire, essere originali, dire la cosa giusta”. Queste e altre regole risuonano nella nostra testa scatenando la nostra rigidità e la nostra inibizione.

Per questo è importante ribellarsi ai diktat interiori e concedersi la libertà di sbagliare, diventare rossi, dire qualcosa di sbagliato o essere banali. Tanto comunque capita a tutti e di certo nessuno ci punirà per questo.

9. Fate delle nuove attività fisiche



Lo yoga, il tai chi, la boxe, il ballo. Sono tutte pratiche che, aiutando ad acquisire fluidità, armonia e maggiore confidenza con il proprio corpo, permettono di annullare il senso di goffaggine legato alla propria fisicità.

Inoltre tutte queste attività sono una valvola di sfogo per le tensioni quotidiane che, se accumulate, contribuiscono a renderci più rigidi e inibiti. E quindi timidi.

10. Dedicate tempo all'amore



Durante effusioni, coccole, ma anche nel corso dei rapporti sessuali, il cervello produce ossitocina, una sostanza chimica ritenuta un antidoto alla timidezza.

Vivere in modo appagante la sfera erotica, poi, aumenta la nostra autostima, contribuendo ad attenuare i nostri atteggiamenti più timidi.