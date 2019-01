Trucchi, suggerimenti e consigli per riciclare i regali di Natale senza offendere nessuno (e col ricavato comprare qualcosa di più gradito)



Riciclare i regali di Natale è una pratica diffusa quanto utile.

Se una cosa infatti è fingere di aver gradito un dono che reputiamo brutto o sbagliato per noi per non offendere la persona che ce l'ha fatto, un'altra è riempire armadi e cassetti di oggetti o vestiti che non ci piacciono e non useremo mai.

E poiché ogni anno tradizione vuole che ci sia sotto l’albero di Natale almeno un dono non gradito, sapere come e con quali tecniche riciclare quello che altrimenti resterebbe a prendere polvere o riempire i cassetti inutilmente, può essere davvero molto utile.

Da quanto emerso da una ricerca effettuata da eBay, a Natale dello scorso anno ci sono stati quasi 32 milioni di regali non apprezzati, con 2.7 milioni di italiani pronti a rivenderli per poter acquistare qualcosa che desidera davvero con il ricavato.

D'altra parte ogni regalo sbagliato può trasformarsi in qualcos’altro di più desiderato.

Per tutte le maglie non indossabili neppure per dormire, i vasi che non stanno bene neanche nascosti nello sgabuzzino, i soprammobili inguardabili e per l’ennesima crema corpo dal profumo insopportabile, quindi, una speranza c’è e si chiama re-gifting.

Ecco tutte le informazioni e le indicazioni utili per farlo senza farvi beccare nella gallery.

(Continua sotto la foto)

Superare il trauma e precauzioni necessarie

Ci sono vari modi per dare una seconda chance a un regalo non gradito: si può rivendere in rete o destinare a qualcuno che potrebbe apprezzare quello che vi pare irrimediabilmente un obbrobrio.

L’importante è non considerare il riciclo un tabù sociale, ma una pratica intelligente e conveniente in un mondo in cui case, armadi, sgabuzzini e solai strabordano di cose inutili.

Attenzione e discrezione: per farla da professionisti non bisogna far sapere a chi non ha azzeccato il regalo che lo si vuole riciclare.

Così come non si deve fare con il nuovo destinatario la gaffe di lasciare attaccato il biglietto originale.

Se scegliete di rivendere il regalo sgradito online, vietato sbandierare l’offerta sui social alla cerchia di amici cui appartiene anche chi vi ha fatto il regalo.

Per non fare figuracce, meglio creare una lista di persone che escluda ogni possibile connessione.

Rivendere un regalo indesiderato online

Su eBay.it, magari creando un account ad hoc per insabbiare ogni indizio sulla propria identità, fino al 9 gennaio c'è la possibilità di mettere in vendita fino a 10 articoli a solo 1 euro di commissione; su StubHub.it si possono facilmente piazzare tutti i biglietti di spettacoli e concerti che non potete vedere; per i voli c’è changeyourflight.com; per abbigliamento e accessori di marca c’è privategriffe.com.



Punti chiave sono delle belle foto dell'oggetto in vendita, una descrizione accurata e la specifica sull'eventuale assenza di scontrino (qualora si trattasse di un prodotto tech).

Dare il regalo in beneficienza

Se badate all’etica, date il regalo in beneficienza in modo che possa essere venduto a una pesca o mercatino o dato a chi ne ha davvero bisogno.

In nome di una società più sostenibile il sito rifiutoconaffetto.it offre la possibilità di lasciare il regalo indesiderato in contenitori presenti in alcuni uffici, scuole e biblioteche atti a rimettere in circolazione beni ancora utili.

Sulla stessa scia del “Mi dispiace buttarlo via?” shido.it è un sito di annunci per regalare oggetti che diversamente finirebbero in discarica.

Organizzare una serata a tema riciclo regali di Natale

Per sdoganare ogni tabù sociale sul riciclo dei regali brutti di Natale si può organizzare una festa tra amici in cui scambiarsi dei regali indesiderati, inutili e più obbrobriosi del pianeta diventerà il motivo super cool della serata.

Tra l’utile e il dissacrante, il divertimento è assicurato!

State solo attenti a non invitare chi vi ha fatto i regali brutti.

Donare il regalo a qualcun altro

Disfarsi dei regali che non vi piacciono non significa sempre e solo rivenderlo.

Dunque chiedetevi: nei prossimi mesi potrebbe venirvi utile per qualche occasione? Potrebbe diventare un regalo di compleanno per qualcuno da avere già pronto?

Se il piazzamento del regalo di Natale indesiderato non è immediato, meglio che lo mettiate in un cassetto con un post-it che vi ricordi il nome di chi ve l’ha fatto (ed evitare il tragico “riciclo al mittente”).

Se si tratta di un prodotto con scadenza, abbiate cura di controllare la data.

Se è un oggetto fragile verificate che non sia rotto prima di consegnarlo; se è un elettrodomestico o un articolo elettronico accertatevi che funzioni (o che abbia la garanzia!) e che il packaging sia integro e originale.

Per tutto il resto…

Se tra le best practice suggerite non ce n’è una che vi soddisfi o convinca appieno, l’ultima chance per liberarsi dei regali di Natale brutti senza rischio di essere beccati è la raccolta differenziata!

Solo un’accortezza, per evitare che il karma negativo si scagli contro di voi: buttate la carta nella carta, il vetro nel vetro, la plastica nella plastica e se si tratta di un oggetto difficilmente smaltibile invece di sbagliare nascondetelo in cantina!