10 consigli (da spuntare uno per uno) per organizzare una bella festa: dalla location alla scelta della colonna sonora, passando per tema e dress code

Che si tratti di una festa a bordo piscina per festeggiare una notte di luna piena, di un party di compleanno o di un'occasione qualsiasi che vi faccia decidere di organizzare una festa che rimanga nel ricordo dei vostri ospiti (o conquisti il feed di Instagram, che ormai è la stessa cosa), ecco dieci regole da seguire per assicurarsene la perfetta riuscita.



A partire da tema, dress code e location.





Scegliete una location mozzafiato

Almeno il 50% della buona riuscita di un festone lo fa lo scenario.

Per un party da urlo, scegliete una location che faccia molta scena.

D’estate potete contare su panorami incantevoli, lucine attaccate agli alberi (che riescono a trasformare perfino un orto in una location romanticissima) o addirittura terrazze a strapiombo sul mare.

Musica live

Non c’è festa che possa dirsi tale senza musica, lo sanno anche i paracarri.

Le sette note sono la vera anima di un party, quindi non tralasciate questo capitolo fondamentale.

Se volete qualcosa di molto coinvolgente, puntate sulla band live: un concertino rock ’n’ roll o anche swing riuscirà a tirare fuori il meglio dal dance floor e soprattutto dall’anima dei vostri ospiti!

Se la tipologia di party è invece più snob e bonton, il quartetto d’archi sarà la scelta vincente.

Una via di mezzo che accontenta ogni palato? Il quartetto di violini, viole, violoncelli etc. che suona pezzi pop e rock, per un risultato davvero cool e raffinato.

DJ da paura

Se i vostri ospiti sono invece più da musica elettronica, techno, pop o diavolerie da discotecari incalliti, il DJ set dovrà essere l’altare su cui si celebra la serata.

Per officiare chiamate un DJ che abbia le carte in regola per essere top, quindi uno non solo con assi nella manica ma proprio con un poker d’assi da sbattere in faccia a tutti gli astanti.

Sarà da strapagare, mettetelo in conto, ma vi ripagherà di certo “regalandovi” (a caro prezzo, altro che!) una serata indimenticabile.





Dress code bizzarro

Volete una festa sui generis che faccia scattare il divertimento ancora prima dell’arrivo nella location?

Fissate un dress code a tema.

I vostri ospiti incominceranno a vivere l’atmosfera festaiola e a divertirsi già in fase di ricerca abito e spulcio-armadio-della-nonna per scovare gli accessori più cool.

E se Leopardi ci ha visto lungo con Il sabato del villaggio, sappiate che l’attesa della festa è la vera festa, ben più elettrizzante dell’evento in sé.

Puntate su questa fase preparatoria e richiedete agli invitati un abbigliamento a tema film, fumetti e cultura pop in generale.

Light design studiatissimo

Come accennavamo sopra, nei party serali en plein air giocano un ruolo essenziale i fili di lucine da attorcigliare ai rami degli alberi.

Se la festa è all’aperto, fate che queste lucciole artificiali non manchino: l’effetto da notte di San Lorenzo sarà romanticissimo e super chic.

Se la festa invece è al chiuso, lasciate perdere le stelle cadenti ma puntate semmai sullo strobo, sulle luci al neon e sul fluo light.

Il dance floor sarà ancora più scatenato alla luce di questo effetto accecante.





Cocktail ottimi

Se il 50% della riuscita di una festa va alla location e buona parte alla musica, cosa rimane per i cocktail?

In realtà il 100%, facciamo 99% in quei rari casi in cui si presenti un 1% astemio: bere (responsabilmente, s’intende!) è fondamentale per scaldare l’ambiente.

I cocktail dovranno essere impeccabili, fatti e shakerati ad arte da barman rispettabilissimi.

Puntate sull’ebbrezza leggera, offrendo cocktail gustosi ma light a livello di contenuto alcolico.

Questo punto è importantissimo sia per mantenere il tenore della festa al di sotto della sobrietà bonton sia per scongiurare il pericolo che qualche ospite a fine festa si metta alla guida in maniera non sicura.

Gadget e accessori a tema

Hula hoop, collane hawaiane, ciabattine colorate: i gadget che si possono regalare a una festa sono tantissimi e faranno felici qualsiasi ospite!

Prendete spunto dagli addii al nubilato, senza scadere in trivialità oscene.

Basta una collana di fiori, un gonnellino hawaiano o una spada laser nel caso di feste a tema Star Wars: farete un figurone e gli ospiti avranno un delizioso souvenir con cui ricordare la bella serata trascorsa assieme.

Stendete un red carpet

Se volete vincere l’Oscar per la migliore regia di una festa, srotolate un tappeto rosso da posizionare all’ingresso.

Questo dettaglio glamour renderà immediatamente chic l’evento, invogliando gli ospiti a sfilare sulla passerella e a scattarsi selfie (alla faccia di chi li ha vietati al Festival di Cannes).

Il massimo della resa sarebbe assoldare un fotografo che si finga il paparazzo di turno.

Di certo la festa continuerebbe per giorni e giorni anche sui Social Network, tra selfie e scatti postati da ogni angolatura su Facebook, Instagram e compagnia bella.

Invitate mattatori mattacchioni



Non c’è location, musica, cocktail e tappeto rosso che possa competere con i veri protagonisti di una festa: gli invitati.

Se volete davvero l’Oscar alla migliore regia di un party, puntate su attori protagonisti da candidare all’Oscar del divertimento, ossia mattatori.

Invitate gli amici più simpatici, pazzoidi e festaioli che avete in rubrica e vedrete che la festa decollerà al volo.

Dance floor sempre assiepato

L’ara sacra in cui si celebra il rito del party è il dance floor.

Fate in modo che non sia mai vuoto, chiedendo ai mattatori di cui sopra di aprire le danze e condurle per tutta la sera.

Che sia rock ’n’ roll acrobatico, valzer, quadriglia o il proverbiale e trashissimo trenino, poco importa: fondamentale è essere sempre in moto perpetuo, per travolgere gli invitati in un’onda di divertimento top!