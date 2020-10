Per ottenere l’atmosfera giusta nella propria casa, sono necessari i colori giusti: ecco come arredare casa con l'armocromia

Sapere come arredare casa con l'armocromia permette di creare un ambiente più rilassante e accogliente, in grado di metterci di buon umore in ogni momento.

Conoscere il linguaggio segreto dei colori, infatti, può cambiarci la vita rendendoci più sicuri, più belli e, di conseguenza, più felici.

** Come venire bene in foto con i segreti dell'armocromia **

Questo perché i colori influiscono sulle nostre emozioni, consce e inconsce, e concorrono a creare sensazioni piacevoli o spiacevoli, a seconda che siano in armonia o in contrasto.

Dunque, arredamento e pareti devono essere in palette per rendere la casa il luogo perfetto dove sentirci sicuri e a nostro agio

Ecco i consigli di ManoMano.it - l’e-commerce di arredo, fai da te e giardinaggio - per portare l'armocromia nella propria casa, ambiente per ambiente.

** Armocromia: come funziona e come riconoscere la propria stagione **

Punto di partenza per ogni stanza: evitare di creare un ambiente cromaticamente mono-abbinato fino alla noia, meglio puntare su un colore dominante sperimentando gli accostamenti, per rilassare la mente e trovare un equilibrio fisico ed emotivo.

Come arredare casa con i segreti dell'armocromia

(Continua sotto la foto)

Scegliete i colori naturali e arricchiteli con tocchi di colori accesi

I colori naturali sono l'ideale per permettere alla stessa stanza di assumere molteplici scopi semplicemente modificando gli accessori.

Beige, tortora e verde chiaro sono gli ingredienti perfetti da accostare a piccole quantità di colori accesi, che possono essere adattati a seconda della stagione.

Dai toni arancio e giallo, ideali per accogliere l’autunno, fino al rosa e sabbia per la primavera.

In salotto, un divano beige potrebbe essere arricchito con cuscini arancioni durante le stagioni più fredde, che diventano azzurri nella stagione estiva per rilassare e cullare corpo e mente.

Il bianco è un colore

Ed è anche il colore che presenta la palette più vasta e più utilizzata: è simbolo di purezza, innocenza e luminosità.

È camaleontico perché cambia sempre lasciandosi influenzare dagli altri colori e dagli oggetti adiacenti.

Ecco perché avere dei complementi d’arredo bianchi favorisce il relax e la tranquillità.

Ideale per le stanze da letto, ma anche per quelle che vengono adibite a tempio delle proprie passioni e dei propri hobby, come palestra di yoga o angolo lettura.

Non solo per le pareti, ma anche per i mobili di casa: un arredamento bianco, infatti, infonde calma, influenzando positivamente emozioni e sensazioni.

Bianco e luce ambientale calda contribuiscono a creare quello stato di pace e disconnessione per sfuggire al mondo esterno.

La luce modifica il calore dei colori

La luce illumina, trasforma e crea sfumature uniche, modificando la natura dei colori che ne vengono colpiti.

Per questo è fondamentale scegliere i colori della propria casa in relazione all’esposizione luminosa, naturale e artificiale (lampade, lampadari e candele sono perfetti in questo ruolo).

L’ambiente del relax per eccellenza è caratterizzato da una luce calda paesaggistica che, facendo brillare i colori che la circondano, infonde vibrazioni positive.

Photo by Daniil Silantev, Flaunter, Brooke Lark & Kam Idris on Unsplash