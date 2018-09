Dalla collaborazione tra CÎROC luxury Vodka e la maison Moschino, la bottiglia limited-edition unisce i valori e le visioni comuni ai due brand. La Milano Fashion Week è il palcoscenico per lanciarla, insieme a una serie di eventi global che vedranno il coinvolgimento dei più seguiti fashion influencers del momento

Mentre la capitale della moda italiana sta per trasformarsi in un'immensa passerella, due grandi brand internazionali, un designer tra i più acclamati e rispettati al mondo e una squadra di fashion influencers già pronti a raccontarsi sui social a milioni di follower, attendono di catalizzare l'attenzione di media, fashion editor e grande pubblico.



Hanno una novità molto cool da lanciare alla Milano Fashion Week 2018.

Dalla nuova collaborazione tra il creative director di Moschino Jeremy Scott e il brand CÎROC - l’unica vodka al mondo prodotta dalla distillazione dell'uva, caratteristica che le è valsa il soprannome di Vodka du Vin – le Champagne de vodka - nasce una bottiglia limited-edition dall'aspetto fresco e spumeggiante com'è il pregiato distillato che contiene.

Una bottiglia elegante, in perfetto stile CÎROC, nella tonalità blu pastello, che è un chiaro richiamo alla regione del Gaillac, conosciuta anche per la presenza di un fiore, l’Isatis Tintoria. A cui si aggiunge l'inequivocabilmente, stiloso tocco del creative director Moschino.

Topic della liason tra CÎROC luxury Vodka e la casa di moda italiana, il desiderio di unire due realtà che appartengono a due mondi diversi e dare espressione a una visione comune, che li unisce nel loro distintivo approccio giocoso e spensierato al mondo fashion: lo stesso modo di interpretare ed esprimere il concetto di modern luxury.

Ecco allora che dall'incontro fortunato ne esce molto più di un oggetto. Un universo di elementi condivisi vanno oltre la forma. L'oggetto diventa esperienza e capacità di emozionare il pubblico. Con una serie di eventi globali diretti da Jeremy Scott e da un cast di fashion influencers la collaborazione tra CÎROC luxury Vodka e la maison di moda durerà per un intero anno. Nell'intento di divertire il pubblico, partendo dalla capacità dei due brand di esprimersi con il loro stile unico e audace, il loro approccio giovane e fresco.

Customised self-expression

Appuntamento clou alla #mfw2018 nel corso della sfilata di Moschino, quando Jeremy lancerà ufficialmente la collaborazione. E non sarà da solo in quel momento: al suo fianco avrà (virtualmente) alcuni dei fashion influencers più hot del momento, tra cui la modella Golden Barbie (aka Jasmine Sanders), l'indossatore River Viiperi, il DJ e attore Thando Thabethe, il cantante WizKid e l'artista Cassper Nyovest.

Insieme fermeranno il traffico inscenando una "sommossa" tra colori, divertimento e festeggiamenti vari che continueranno tutto l'anno. La partnership toccherà molte destinazioni nel mondo: dal countdown aspettando il nuovo anno in Brasile con Golden Barbie, ai party sulle spiagge più trendy di Ibiza con Wizkid. L'attesa delle celebrazioni accenderà il mondo della moda. E ciascun appuntamento sarà personalizzato con cocktail e con la presenza degli ospiti esclusivi.

Conosciuto anche come "The people designer", dal titolo di un documentario che racconta la sua vita e il suo lavoro, Jeremy Scott è considerato un'icona pop del nostro tempo. Eclettico, visionario, fantasioso, effervescente, il suo stile e il suo design sono molto amati nel mondo della moda e non solo dalla sua cricca di amici e fan. Per questo, ammette Natalie Wills, Global Head of CÎROC vodka, «Jeremy è il perfetto partner di CÎROC».

E proprio in virtù della neonata collaborazione, Jeremy ha dichiarato: «I love the cheeky, playful nature of CÎROC. It connects perfectly with my approach to both life and fashion, so the partnership felt natural; there’s such synergy. I design a lot around personal, customised twists so it’s great to bring this into the partnership too. It’s been fun to bring together our bold take on luxury and I can’t wait to see what the year holds» - Jeremy Scott.

«Amo la natura audace e giocosa di CÎROC. Incontra perfettamente il mio approccio alla vita e al mondo fashion. Per questo la nostra partnership è scaturita in maniera del tutto naturale. C’è grande sinergia e connessione tra noi. È stato molto divertente e alquanto appassionante unire il nostro impegno e portarlo nel mondo del lusso. Sono davvero curioso di vedere cosa ci attende quest’anno» - Jeremy Scott.

E noi, come lui, non vediamo l’ora di assistere allo show!