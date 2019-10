Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 Ottobre torna l'ora solare. Ecco cosa fare e mangiare per gestire malumore e stanchezza del cambio dell'ora

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre torna l’ora solare e le lancette dell’orologio si dovranno spostare un’ora indietro. Abituarsi al nuovo orario e alle giornate sempre più corte dell’autunno non è mai semplice.

Nei giorni successivi al cambio dell’ora possono comparire piccoli malesseri per lo più passeggeri dovuti all’adattamento dell’organismo ai nuovi ritmi come malumore, stanchezza, mancanza di concentrazione, insonnia e tanti altri.

Le cause? La luce solare è in grado di attivare la serotonina, un neurotrasmettitore prodotto dal sistema nervoso che influisce in modo positivo sull’umore, sull’appetito e sul sonno. E la riduzione delle ore di luce provoca alcuni cambiamenti a livello ormonale che possono scombussolare il ritmo dell'orologio interno e avere ripercussioni sulle attività quotidiane.

Per affrontare i piccoli disagi del cambio dell’ora e sentirsi più scattanti ecco cosa fare.

Puntate la sveglia alla stessa ora

Per rendere più regolari i ritmi sonno-veglia può essere d’aiuto addormentarsi e svegliarsi sempre alla stessa ora.

In questo modo il cervello si allena ad avere sonno quando è necessario dormire e ad attivarsi quando invece bisogna rimanere svegli.



Evitate il binge watching

Anche se siete degli appassionati delle “maratone” notturne di serie tv e film in questo periodo dell’anno dovreste rinunciarvi.

Diversi studi scientifici hanno dimostrato che l’esposizione alla luce blu artificiale dei dispositivi elettronici come tablet, PC, smartphone e tv prima di andare a letto è in grado di stimolare la veglia e disturbare il sonno.



Godetevi il sole autunnale

Anche se in autunno le giornate man mano si accorciano, cercate nelle ore di luce di stare all’aria aperta.

La luce solare stimola la produzione di serotonina, l’ormone che regola l’umore e il sonno e di conseguenza facilita l’adattamento ai nuovi ritmi.



Allenatevi all'aria aperta

Approfittate delle temperature miti autunnali per passeggiare o correre all’aria aperta durante il giorno.

L’esercizio fisico stimola la produzione delle endorfine, gli ormoni del benessere che favoriscono il buonumore.

La luce diurna invece aiuta il cervello ad adattarsi ai ritmi sonno-veglia.



A tavola fate il pieno di serotonina

Per combattere il malumore nei menu quotidiani non fatevi mancare i cibi che favoriscono la produzione della serotonina, l’ormone del buonumore.

Gli alimenti che apportano triptofano come cereali integrali, legumi, cioccolato fondente, yogurt ne stimolano la sintesi e aiutano a sentirsi meglio.

** Cosa mangiare per combattere il malumore quando si accorciano le giornate **







