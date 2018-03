Se ogni anno la aspettiamo con impazienza non è un caso, i benefici della Primavera su mente e corpo sono comprovati: ecco quali sono

La Primavera è la stagione simbolo della rinascita.

Così come la natura sboccia dal lungo letargo dell’inverno anche i nostri ormoni e la nostra energia ritrovano spazio e hanno modo di esprimersi.

La luce diventa la protagonista delle nostre giornate che non sono più brevi e buie ma lunghe abbastanza da poter fare molte più attività e godere del sole.

Questa luce stimola la produzione di endorfine responsabili del buon umore, dell’appetito e anche della sessualità.

Gli ormoni dello stress sono meno attivati e automaticamente ci sentiamo più felici ed energici.

Ecco tutti i benefici che la primavera porterà al corpo e alla mente.

Il corpo si risveglia

Non ci sono più scuse, è il momento delle lunghe passeggiate, delle biciclettate e dello sport all’aria aperta.

Il corpo necessita di risvegliare i sensi e una corsa al parco è il modo migliore per farlo.

Concentratevi sui suoni della natura, sugli alberi, sulla pianta del piede che poggia sul terreno.

I benefici non saranno solo a livello corporeo ma la vostra mente sarà molto più alleggerita.



Il potere del sole

I raggi del sole stimolano la produzione di vitamina D, importante per l’umore e per per il buon funzionamento di diverse funzioni vitali come la circolazione sanguigna e le difese immunitarie.

Questa vitamina interviene infatti nella produzione negli ormoni che regolano il tono dell’umore e, quando è carente, si possono addirittura verificare patologie legate all’assenza di luce.

Il disordine affettivo stagionale (SAD) detto anche winter blues, ad esempio, è un disturbo collegato anche a una minore esposizione ai raggi del sole.

Una nuova alimentazione

Stop alle cioccolate davanti al camino, ai biscotti con il the caldo e alle lasagne multistrato.

La primavera ci ricorda che manca poco all’estate, i vestiti si alleggeriscono e il momento di scoprirsi è sempre più vicino.

La frutta diventa la nostra miglior alleata, le insalatone colorate ritornano il nostro piatto principale, il gelato rallegra i nostri spuntini e diventa molto più semplice bere alte quantità d’acqua.

Tutto questo contribuisce a sentirci più vitali, energici e positivi.

Il desiderio sessuale cresce

Alcuni ricercatori norvegesi rivelano che mentre il desiderio maschile cresce in autunno, quello femminile si risveglia durante la primavera (detta anche stagione dell'amore).

Se l’uomo produce testosterone continuamente, la donna subisce molte variazioni a causa del ciclo ormonale.

Gli ormoni, a loro volta, sono influenzati dalla luce del sole che aumenta la secrezione di dopamina, responsabile del piacere.