Miley Cyrus Prima di diventare una stellina Disney nei panni di Hannah Montana, Miley Cyrus ha recitato con il padre Billy Ray nella serie tv «Doc» (a soli otto anni) e ha avuto una piccola parte nel film «Big Fish» di Tim Burton. Inevitabile per lei continuare a percorrere questa strada, alternando recitazione a canto. All'epoca però nessuno si sarebbe mai aspettato che la fanciulla avrebbe preso una deriva così hot.



Angelina Jolie Molti non lo sanno, ma Angelina Jolie ha debuttato a soli sette anni a fianco del padre Jon Voight, nel film «Cercando di uscire». Una piccola esperienza, ma che le ha fatto respirare quell'aria da set, a cui da quel momento non ha più voluto rinunciare. Chissà se il padre si aspettava che la piccola Angelina sarebbe diventata una delle stelle più brillanti del firmamento hollywoodiano.

Natalie Portman Esordio con il botto, nel 1994, per Natalie Portman, che a soli tredici anni viene diretta da un maestro come Luc Besson, ritrovandosi co-protagonista di una pellicola diventata un cult come «Léon». Da lì non si è mai più fermata, mietendo una serie di successi senza sosta. E pensare inizialmente voleva fare la ballerina.

Drew Barrymore Impossibile dimenticare Drew Barrymore bambina nel mitico film «E.T.». All'epoca aveva sette anni, ma era già un'attrice navigata: aveva esordito a undici mesi per uno spot pubblicitario, per poi girare due film. Il grande successo in tenera età però non fa bene a tutti e lei ne sa qualcosa, che prima di tornare in pista ha dovuto aspettare gli anni '90.

Kristen Stewart Kristen Stewart è diventata famosa dieci anni fa, con l'uscita del primo capitolo della saga di «Twilight», però aveva iniziato a recitare molto prima. A otto anni fa la comparsa in un film Disney, poi a undici recita ne «La sicurezza degli oggetti» e l'anno successivo si fa notare in «Panic Room», dove è figlia di Jodie Foster. Tutto il resto è storia nota.



Jodie Foster A proposito di Jodie Foster: anche lei è stata un enfant prodige di Hollywood. Ha infatti esordito a tre anni in vari spot pubblicitari per poi arrivare al cinema a dieci anni con «Due ragazzi e un leone». A quattordici anni viene scelta da Martin Scorsese per vestire i panni di una baby prostituta in «Taxi Driver», ruolo per il quale ottiene la sua prima candidatura all'Oscar.

Nicholas Hoult Ora fa girare la testa a milioni di fanciulle sparse per il mondo, ma per molte di noi Nicholas Hoult rimane il ragazzino di «About a boy». All'epoca aveva soli tredici anni (anche se aveva iniziato a sei con il film «Relazioni intime») e, da un giorno all'altro, si è ritrovato a essere famosissimo: però ha retto decisamente bene l'urto.

Daniel Radcliffe Non possiamo dimenticare il maghetto più dolce del cinema, ovvero Harry Potter, che ci ha tenuto compagnia dal 2001 al 2011 e con cui l'attore Daniel Radcliffe è cresciuto, dai dodici anni in poi. Ora lui si sta buttando in ruoli diversi, impegnativi e se vogliamo anche alternativi, ma l'ombra dei romanzi di J. K. Rowling continua ad accompagnarlo.

Emma Watson Sempre dalla saga di Harry Potter arriva Emma Watson. Ce la ricordiamo ancora, tenera e simpaticamente saputella nei panni della piccola maga Hermione. Un ruolo quest'ultimo che ha dato il via a una carriera che l'ha vista diventare una delle attrici più ricercate della sua generazione, amante delle sfide.