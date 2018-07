Dallo shower party alle foto delle ecografie postate su ogni social: 10 stranezze delle amiche incinte che dovrete sopportare. Per fortuna solo per 9 mesi

Chiunque abbia avuto un’amica incinta ha dovuto assistere a una serie di cose altamente stucchevoli e kitsch che tuttavia la società accetta di buon occhio e di buon grado perché finalizzate alla nascita di un bebè.

Ma diciamocelo: dallo shower party in cui non c’è un goccio d’alcol manco a pagarlo e si parla solo di para-capezzoli e tettarelle fino a follie pure come la pubblicazione dell’ultima ecografia del bambino su ogni social possibile, ci sono cose che non andrebbero giustificate mai, nemmeno in gravidanza.

Ecco quali.

Shower party

Il cielo ci scampi dallo Shower Party dell’amica incinta.

Quello che per lei è una festa pre-nascita troppo carina (detto con la vocina da cartone animato), per noi si rivela esattamente la doccia gelata che si cela dietro al nome Shower Party.

Una festa senza alcolici e con abiti taglia 0-12 mesi a quale donna può piacere, a parte quella incinta?

Le ecografie sui social

Gli ormoni impazziti della futura puerpera creano scompensi tali da far partorire idee del genere (ma c'è di peggio, c'è chi arriva a farsi dipingersi sulle unghie l’ecografia dell’erede al trono).

Quasi rimpiangiamo le foto della colazione e delle cosce wurstel in riva al mare.

Parla solo del bambino

Se prima parlava solo del tipo che le piaceva, poi solo del fidanzato e poi solo di suo marito, adesso non può fare a meno di parlare a loop solo di lui: il centro del suo mondo, dentro e fuor di metafora.

Stiamo parlando del bambino che, ancora prima di farsi sentire tra pianti, strilli e capricci tipici dell’età neonatale, è l’assoluto protagonista dei discorsi materni durante l’intera gestazione.

Piange e ride in maniera esagerata e improvvisa



Gli ormoni impazziti di cui sopra non portano solo a stramberie tipo l’ecografia pittata sulle unghie: una delle caratteristiche precipue della donna in stato interessante è il riso e il pianto, entrambi isterici, esagerati e assolutamente incontrollabili.

Se la pancia non è ancora abbastanza pronunciata da palesare la gravidanza, potreste notare facce allibite della gente che vi circonda.

Lo shopping con lei è solo prenatal

Se la domanda che sorgeva spontanea riguardo lo Shower Party era “A chi può interessare una festa dove gli abiti sono solo taglia 0-12?”, per lo shopping vale la stessa retorica.

Quando l’amica incinta vi chiede se vi va un giretto, lasciate pure a casa il portafogli perché tanto non riuscirete a spendere un euro.

Gli unici indirizzi saranno i templi dediti al culto più strano che esista: lo shopping finalizzato a chi non sa goderselo affatto, ossia i lattanti che starebbero benissimo anche solo con il pannolino e il body bianco.

Ti guarda dall’alto al basso se non sei mamma

A tutte le amiche senza figli di un’amica incinta sarà capitato almeno una volta ed è una sensazione davvero spiacevole.

Volente o nolente, la donna incinta si sente più speciale di quella che non lo è e di quella che non lo è mai stato.

Inevitabilmente penserà di essere una donna più completa di voi e in qualche occasione ve lo farà involontariamente capire.

Nel caso lo faccia volontariamente, invece, non si tratta di ormoni ma semmai di mancanza di neuroni.

Saluta le altre madri anche se non le conosce

Le donne incinta e poi quelle accessoriate di passeggino si salutano tra loro anche quando non si conoscono, tipo i camionisti o i boyscout.

È un’usanza che fa sorridere le donne senza figli, che in fondo in fondo le deridono per questa pratica ai loro occhi sciocca.

Molti la vedono assurda come salutare chi ha due gambe o un naso, infatti.

Si chiama biologia, non saluto del lupetto, tanto per rimanere in tema boyscout.

Sfoggia la sua pancia con fierezza

Mentre noi la tiriamo in dentro per nascondere la piadina appena mangiata, la nostra amica incinta fa di tutto per esaltare quel cocomero che si ritrova sotto la maglietta.

Le più impavide tirano su perfino la maglietta, perché ai loro occhi la loro pancia è un’attrazione tale con cui nemmeno una tartarughina addominale frutto di 9 mesi di palestra potrebbe competere.

Crede di essere diventata un’altra e di avere qualcosa di magico

Fa parte del circle of life, ecco cosa crede fermamente l’amica panciuta.

E mentre lo dice a voi sembra di sentire cantare in sottofondo Elton John la colonna sonora del Re Leone (o Ivana Spagna la versione italiana).

Preparatevi anche a una scena epica come quella del macaco che alza al cielo Simba sulla roccia sacra per mostrarlo a tutto il Regno: andrà più o meno così quando andrete a trovarla in ospedale dopo il parto.

Può mangiare di tutto e di più tanto la pancia c’è

Tra tutte le cose più odiose che l’amica incinta può fare, la medaglia d’oro va al menù che si può concedere con nonchalance.

Può infatti permettersi di mangiare di tutto perché tanto la pancia c’è già, inoltre con la scusa del “devo mangiare per due” il suo ingozzarsi disgustosamente risulterà invece tenerissimo agli occhi della società.